Неизвестные трагедии метро: сколько человек погибло при строительстве

«Лучшее в мире метро», то есть московское, начало строиться в 1930-х годах. Торжественное же открытие состоялось 15 мая 1935 года. По задумке инициаторов «стройки века», метрополитен должен был стать одним из главных «фасадов» сталинского социализма. Однако, многочисленных несчастных случаев избежать не удалось. За осуществление грандиозного проекта взялись неквалифицированные рабочие (других просто не было), в распоряжении которых оказалась далеко не совершенная техника.

На строительство первой очереди метро ушло четыре года. Изначально на объекте трудились 36 тысяч человек. Вскоре стало понятно, что их сил явно недостаточно для того, чтобы сдать «ветку» в срок. Тогда их численность увеличили до 70 тысяч.

«Не было в Советском Союзе трудящегося, который бы не хотел принять участия в великом сражении Москвы с недрами, подземными речками, болотами, с разбушевавшейся при наступлении человека стихией», — уверяли авторы книги «Рассказы строителей метро», опубликованной в 1935 году.

На страницах издания был подробно описан пожар, произошедший на шахте №12 — на участке от площади Свердлова до площади Дзержинского. Авторы книги приводят версию начальника Метростроя Павла Роттерта, по которой причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнём (мол, кто-то из рабочих закурил в неположенном месте). Тогда погиб один инженер, решивший лично убедиться в том, что все его подчинённые покинули опасный участок.

Несколько страниц книги «отдали» пожару неслучайно. По Москве поползли слухи, что жертвами происшествия стало гораздо больше людей, а шахта превратилась в братскую могилу. Такую трагическую информацию требовалось срочно опровергнуть!

Осенью 1933 года произошло ещё одно ЧП — рухнул забор на шахте. Власти старались особо не комментировать происшествие, а москвичи шептались — человек 300 погибло. Кто-то из зевак даже утверждал: спасатели на то, чтобы вывезти все трупы, потратили целые сутки.

Согласно же статистическим данным, в период до сентября 1934 года на объекте было зафиксировано 444 пожара, а также 408 несчастных случаев (поражения током, обрушения, отравления угарным газом).