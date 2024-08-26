Почему первый россиянин, выигравший US Open, никогда не хотел быть теннисистом

26 августа в Нью-Йорке стартует последний в году теннисный турнир «Большого шлема» — US Open. В мужском одиночном разряде его выигрывали два россиянина — Даниил Медведев и Марат Сафин. Сафин сделал это первым, в 2000 году в 20-летнем возрасте. Марата можно назвать самый ярким теннисистом в истории России. Больше тысячи сломанных ракеток за карьеру, несколько эффектных блондинок сидящих в ложе, где обычно располагается тренерский штаб, и депутатская карьера после завершения выступлений на корте в 29 лет. «Лента.ру» — подробнее о карьере экс-первой ракетки мира и победе на US Open-2000.

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2004 год, второй круг «Ролан Гаррос». Сафин играет тяжелейший матч с испанцем Феликсом Мантильей. После одного из успешных розыгрышей российский теннисист у сетки снимает себя шорты, демонстрируя полному стадиону и сопернику свои белоснежные трусы. На последующий вопрос журналистов зачем он это сделал, Сафин ответил с присущей ему прямотой: «А что такого? Мы всего лишь в теннис играем, должны развлекать, стараемся делать весело».

«Все детство мечтал стать футболистом "Спартака"»

Сафин родился 27 января 1980 года в Москве в спортивной семье. Его мать Рауза Исланова была известной в прошлом советской теннисисткой, отец Мубин Сафин — теннисным функционером. Марат в детстве больше интересовался футболом, но и он, и его родная сестра Динара много времени проводили на кортах, поэтому их спортивный путь был предопределен. Отметим, что они — обладатели уникального достижения в теннисе. И тот, и другая были первыми ракетками мира в одиночном разряде. Больше в истории данного вида спорта нет родных братьев и сестер, которые совместно поднимались на вершину теннисного рейтинга.

«Я никогда не хотел быть теннисистом. Все детство мечтал стать футболистом «Спартака». Но так как матушка моя была теннисным тренером, то стать футболистом у меня шансов не было Марат Сафин экс-первая ракетка мира

В 10 лет Сафин с подачи родителей пытался поступить в известную теннисную академию Ника Боллетьери в США, но не прошел отбор. Тогда он продолжил тренироваться в России под руководством своей матери, а еще через три года все же уехал за рубеж. С 13 лет будущий первый номер мирового рейтинга стал заниматься в испанской академии Панчо Альварина в Валенсии. «У нас особо не было денег. Это большая удача, что я уехал в Испанию. Если бы не получилось — ничего бы не было. Что заиграл на высоком уровне — это волшебство», — говорил Сафин в одном из интервью.

Марат Сафин в начале карьеры

Спустя четыре года в Испании, Сафин начал профессиональную карьеру. Ему тогда было 17 лет. Уже во втором для себя сезоне россиянин сумел попасть в топ-50 мирового рейтинга и дойти до четвертого круга «Ролан Гаррос», обыграв по ходу победителя восьми турниров «Большого шлема» Андре Агасси и действующего чемпиона французского мэйджора Густаво Куэртена. Таким образом, Сафин стал первым теннисистом в истории, который прошел на «Большом шлеме» квалификацию и выбил действующего победителя соревнований. А в 19 лет Сафин выиграл первый турнир уровня ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), став самым молодым россиянином в истории с подобным достижением.

«Есть те, кто не вылазит с заводов, а теннис — это малина»

По-настоящем в теннисную элиту Сафин ворвался в 20-летнем возрасте, в 2000 году. И сразу стал известен, не только как сильный игрок, но и эпатажная личность. Так, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open Сафин в стартовом матче уступал австралийцу Гранту Стаффорду и недовольство собственными действиями в какой-то момент выразил тем, что показательно перестал играть в полную силу. Судья выписал ему штраф с крайне редкой для тенниса формулировкой — «за пассивную игру». При этом Сафин никогда не жаловался на то, что теннис — это тяжелый труд.

Есть те, кто плавит железо, не вылезая с завода. И живут на зарплату в 100 долларов в месяц. А мы собираемся, балагурим, сыграли в теннисок, ответили на пару вопросов -- спасибо. Потом я поехал в пятизвездочный отель. Это малина Марат Сафин

Успешный сезон 2000 года в плане спортивных результатов начинался для Сафина очень неудачно. Со старта он семь раз подряд проигрывал в первых кругах различных турниров. Все изменилось весной, когда россиянин выиграл два подряд турнира — на Мальорке и в Барселона. Они, кстати, так и остались единственными победами теннисиста на грунтовых кортах за всю карьеру. На US Open-2000 Сафин приехал уже в статусе седьмой ракетки мира, но с большими трудом прошел несколько первых раундов. Так, во втором и третьем круге ему для победы пришлось сыграть пять сетов. В итоге Сафин все же добрался до финала, где его соперником был 13-кратный победитель турниров «Большого шлема», Пит Сампрас, выступавший на родных американских кортах.

Марат Cафин после победы на US Open-2000

Сафин был аутсайдером решающей встречи, но в итоге разгромил Сампраса за полтора часа в трех сетах, ни отдав ни одного гейма на своей подаче. 20-летний москвич стал первым теннисистом из нашей страны, победившим на US Open, и вторым после Евгения Кафельникова россиянином с титулом на турнире «Большого шлема». Этот успех Сафин отметил с присущей яркостью — на послематчевой пресс-конференции официанты угощали журналистов дорогим шампанским за счет спортсмена.

Глупо врать, что победа на US Open и большие призовые в 20 лет не вскружили мне голову. Конечно, кукушка съезжала. И у меня так было. Я ее ловил, потом она опять временно меняла свое положение Марат Сафин чемпион US Open-2000

Всего в 2000-м Сафин выиграл семь турниров и закончил сезон в статусе второй ракетки мира. 20 ноября того года он даже выходил в лидеры мирового рейтинга на несколько недель, оказавшись на тот момент самым молодым теннисистом в истории, которому покорилась эта вершина. Удержать лидирующую строчку к моменту окончания года не удалось из-за поражения на Итоговом турнире ATP в полуфинальном матче против Агасси.

«Был одержим желанием выиграть второй "Большой шлем"»

Следующий раз к победе на «Большом шлеме» Сафин был близок в 2002 году, когда на Australian Open дошел до финала, но уступил в решающей встрече шведскому теннисисту Томасу Юханссону. На протяжении всего турнира медиа гораздо чаще обсуждали не действия россиянина на корте, а его ложу на трибунах. Сафин приехал в Мельбурн без тренерского штаба и других помощников, поэтому места, которые обычно заняты персоналом игрока, Сафин отвел для нескольких эффектных блондинок. Их сразу прозвали «сафинетками».

Блондинки в ложе Сафина на Australian Open

Издание The Telegraph отчет о полуфинале Australian Open c участием россиянина начало с такого абзаца: «Это были очень изнурительные две недели, и как тут не восхититься выносливостью Марата Сафина. В его команде – антураже, гареме, называйте как хотите — не меньше восьми блондинок: по одной на каждый круг турнира и еще одна запасная». На самом деле блондинок было три или четыре, а сам теннисист называл их друзьями. На проигранный финал того турнира в Австралии Сафин, по слухам, вышел с похмелья, так как накануне праздновал день рождения, но сам теннисист в интервью это опровергал.

Без значимой победы в 2002 году Сафин не остался. В составе сборной России он выиграл первый в истории страны неофициальный командный чемпионат мира — Кубок Дэвиса. Два очка их трех в финальной встрече турнира против французов принес именно Марат. А вот сезон 2003 года получился у него неудачным — из-за травм Сафин не выиграл ни одного соревнования и опустился в конец первой сотни мирового рейтинга.

Турнир «Большого шлема» еще один раз раз покорился Сафину уже в 2005 году. И это был его последний успех на таком уровне до завершения карьеры. Но тогда на Australian Open он показал потрясающий теннис. В первом круге он в трех сетах прошел 17-летнего Новака Джоковича, который тогда дебютировал на «Больших шлемах». Россиянин шел по сетке без значительных трудностей вплоть до полуфинала, где его соперником стал Роджер Федерер.

Тот матч до сих пор считается одним из самых драматичных за всю историю турнира. Швейцарец имел матчбол в четвертом сете, но Сафин в том розыгрыше обвел лидера мирового рейтинга свечой. А затем забрал четвертую и пятую партии. Продолжительность встречи составила четыре с половиной часа. После этой победы россиянин в финале был сильнее хозяина кортов — австралийца Ллейтона Хьюитта.

До Australian Open-2005 у меня был только один титул на турнирах «Большого шлема». Я был одержим желанием выиграть еще один. Я получил удовольствие от турнира, но самое большое наслаждение принесла победа Марат Сафин

Через несколько месяцев после победы в Мельбурне Сафину пришлось досрочно завершить сезон из-за тяжелой травмы колена. Когда он вернулся, то последствия повреждения давали о себе знать — перемещения россиянина по корту уже не были такими резкими. Позднее Сафин признавался, что в 2006-м вылечив травму и снова начав играть, он довольно быстро понял, что скоро закончит профессиональную карьеру. По словам теннисиста, он просто вымучивал победы, «болтался в рейтинге не там где хотел и не получал никакого кайфа от игры».

Марат Сафин на Уимблдоне-2007

Карьера Сафина продолжалась еще почти три года, но его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» за это время стал полуфинал Уимблдона. 11 ноября 2009 29-летний россиянин объявил о том, что заканчивает выступления на профессиональном уровне. Кроме 15 титулов в одиночном разряде, включая две победы на мэйджорах, в наследие Сафина можно записать еще одну статистическую выкладку. На протяжении карьеры так много и самозабвенно ломал ракетки, когда был недоволен своей игрой, что фирма-производитель подсчитала, сколько их всего было сломано. Получилась огромная цифра — 1055.

«Быть депутатом — не самая пыльная работа»

После завершения карьеры Сафин подался в политику. В 2011 году он вошел в число победителей праймериз «Единой России» от Нижегородской области и стал депутатом Государственной думы шестого созыва. Бывший теннисист занял пост заместителя председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В общей сложности Сафин занимался политикой почти шесть лет, а в мае 2017-го решил сдать мандат и досрочно сложить с себя депутатские полномочия.

Быть депутатом -- не самая пыльная работа. Хотелось бы посвятить себя практической работе, может быть, в каком-то из регионов. С другой стороны, просто заниматься разруливанием проблем мне неинтересно Марат Сафин депутат Госдумы шестого и седьмого созывов

Особого внимания заслуживает личная жизнь теннисиста. Он никогда не был женат, хотя встречался с большим количеством моделей, актрис и прочих светских дам. В их числе дизайнер Дарья Жукова, позднее ставшая женой Романа Абрамовича и актриса Джессика Бил, которая после завершения отношений с теннисистом, вышла замуж за Джастина Тимберлейка. Модель Валерия Якубовская заявляла, что Сафин является внебрачным отцом ее дочери Евы. Но сам Марат этого не признал.

Марат Сафин во время работы в Госдуме

Сейчас экс-первой ракетке мира 44 года. И он практически не появляется в публичном пространстве. Известно, что у него есть две кошки, квартира на Патриарших прудах в Москве, где он бывает крайне редко. Сафин постоянно путешествует и занимается духовными практиками.

«С возрастом пропали эти дурацкие хотелки — машины и так далее. Путешествия, общение с нормальными людьми, максимально чистыми — вот и все, что мне нужно».

Сафин был нерядовым теннисистом, и судя по всему, вне спорта он остается неординарной личностью.