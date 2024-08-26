«Бермудский треугольник» России: сколько катастроф в нем произошло

В России есть свой Бермудский треугольник – именно так называют местность вокруг Иркутска, которая как будто притягивает к себе катастрофы.

Катастрофы

И действительно, в «Иркутском треугольнике» часто происходят аварии. Так, 3 января 1994 года самолёт Ту-154, выполнявший рейс Иркутск – Москва, спустя 12 минут после начала полёта упал в 11 километрах от взлётной полосы. Тогда погибли 125 человек.

Транспортный самолёт «Руслан», следовавший во Владивосток в 1997 году, спустя 20 секунд после полёта упал на жилой квартал Иркутска, жертвами крушения стали 76 человек.

А в июле 2001 года Ту-154 совершал рейс по маршруту Екатеринбург – Иркутск – Владивосток. Воздушное судно могло оказаться в аварийной ситуации в любой точке, но трагедия произошла именно при заходе на посадку в аэропорту Иркутска. Ту-154 рухнул вниз неподалёку от деревни Бурдаковка в Иркутском районе. Все 145 человек, находившиеся на борту, погибли.

В первых двух случаях причинами катастроф назвали технические неполадки. А в 2001 году самолёт упал из-за неправильных действий членов экипажа.

Но на этих трёх катастрофах беды в российском Бермудском треугольнике не закончились. Так, в июле 2006 года авиалайнер Airbus А310-324, летевший по маршруту Москва – Иркутск, во время приземления сошёл со взлётной полосы и врезался в гаражный комплекс. Несмотря на то, что авария произошла уже на земле, из 203 человек на борту погибли 125. Расследование показало, что во всём виноваты члены экипажа, допустившие ошибочные действия.

Ещё через три года в Иркутской области, в районе урочища Малышкино, упал вертолёт Bell 407, на борту которого находились высокопоставленные иркутские чиновники. А в декабре 2013 года под Иркутском разбился Ан-12, в результате чего погибли девять человек. В обоих случаях причинами катастроф называли технические неполадки и человеческий фактор.

Байкальский рифт и другие причины

В. М. Скляренко и другие авторы издания «100 знаменитых катастроф» констатируют: очень трудно поверить, что «всё объясняется лишь совпадением человеческого фактора и отказа авиационной аппаратуры». В ответ на это некоторые специалисты заявляют о том, что никакого Бермудского треугольника в России нет – просто Иркутск является главным перевалочным пунктом на сложном транссибирском маршруте, отсюда и такое количество авиакатастроф.

Существует версия, согласно которой крушения происходят из-за разломной деятельности Байкальского рифта, которая ведёт к выбросам метана в атмосферу. А метан в свою очередь негативно влияет на пролетающие самолёты.

Мистики объясняют происходящее отрицательной энергетикой Иркутска. Дело в том, что именно в этот город в прошлом ссылали преступников. Другие полагают, что катастрофы происходят, так как посадочная площадка аэродрома в Иркутске расположена на месте огромного захоронения – под аэродромными плитами якобы лежат тела расстрелянных много лет назад людей.