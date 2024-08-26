Раскрыта технология строительства крупнейшего дольмена Европы

Ученые из Севильского университета раскрыли детали строительства дольмена Менга – крупнейшего в Европе погребального мегалитического кургана. Он расположен неподалеку от города Антекера в Испании.

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Сооружение было построено на склоне земляного холма между 3800 и 3600 годами до нашей эры. Его сложили из камней, вес самого крупного из которых достигает 150 тонн. Большая камера простирается на 27,5 метров.

Считается, что место использовали в погребальных целях. Оно представляло большую ценность для древних племен.

Предыдущие исследования показали, что стены дольмена слегка асимметричны, но это было спроектировано намеренно. Расположение стен соответствовало солнцестояниям. Камень для постройки был добыт на расстоянии примерно 1 км от дольмена.

Общий вес 32 гигантских камней составляет 1140 метрических тонн. Чтобы определить, как был построен памятник, ученые провели комплексный анализ, охвативший седиментологию (науку, изучающую осадочные горные породы), археологию, палеонтологию и петрологию (комплекс наук о горных породах).

Результаты показали, что треть камней была заложена глубоко в скальную породу. Блоки точно подходили друг к другу и поддерживали весь блок.

Для укрепления и гидроизоляции на крышу насыпали более мелкие камни и грунт. Самый тяжелый камень (150-тонная плита) обладает слегка выпуклой формой, что распределяет нагрузку по сторонам. Таким образом, дольмен Менга является самой ранней известной конструкцией, где использован принцип арки.

В камнях выявили фрагменты окаменевших водорослей, ракообразных и моллюсков. Это свидетельствует, что их добыли в карьере с осадочными породами на расстоянии 850 метров от дольмена. Ученые предположили, что для их транспортировки использовались сани.

Авторы подчеркнули, что для строительства такого памятника люди должны были обладать не только навыками планирования и логистики, но и глубоким пониманием конструкций и материалов. Они имели представление о физических характеристиках, таких как трение, масса и несущая способность, а также о геологии и расположении доступных пород. Кроме того, им требовалось разбираться в геометрии, чтобы точно подогнать камни друг к другу, сообщает Science Advances.

Эти результаты показывают, что древние племена вовсе не были примитивным обществом. Они осваивали передовые технологии и были способны к решению сложных задач.

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