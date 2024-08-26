Тайна рейса RG-967: какие сокровища перевозил исчезнувший «Боинг»

В конце января 1979 года грузовой «Боинг» бразильской компании Varig совершал рейс RG-967 по маршруту Токио – Лос-Анджелес – Рио-де-Жанейро. Через полчаса после начала полёта самолёт по неустановленной причине бесследно исчез над Тихим океаном. Примечательно, что в день пропажи «Боинг» перевозил необычный ценный груз.

Согласно плану, «Боинг» должен был доставить в Рио-де-Жанейро 153 картины Манабу Мабе – живописца японско-бразильского происхождения. Помимо произведений искусства, общая стоимость которых составляла $1,24 млн, на борту перевозили и промышленный груз. Самолёт был загружен «под завязку».

Спасательные службы так и не обнаружили испарившийся авиалайнер Boeing 707-323C. Самолёт безрезультатно искали восемь дней. Также не удалось найти следы падения и обломки «Боинга». Шесть членов экипажа, которые в тот злополучный день находились на борту, считаются без вести пропавшими.

Существуют несколько версий необъяснимого исчезновения «Боинга». Согласно первой, на авиалайнер совершили нападение. Возможно, кто-то хотел выкрасть картины Манабу Мабе. Однако данная версия имеет мало сторонников, ведь ни одна пропавшая вместе с воздушным судном картина так и не объявилась ни в одной частной коллекции мира.

По другой версии, в салоне после взлёта произошла разгерметизация, члены экипажа потеряли сознание, а лайнер под управлением автопилота ещё некоторое время продолжал лететь. Когда топливо в баках закончилось, «Боинг» упал где-то в районе Аляски и затонул.

Также бразильский Boeing мог случайно оказаться над территорией СССР. В 1979 году это восприняли бы как угрозу национальной безопасности, из-за чего самолёт был бы сбит.

Согласно последней версии, на борту испарившегося авиалайнера на самом деле перевозили запчасти советского истребителя МиГ-25, который за несколько лет до этого угнал в Японию советский лётчик В. Беленко. Помимо этого, там могли находиться секретные сведения, украденные из Советского Союза. Поэтому Boeing 707-323C якобы и был сбит в нейтральных водах советскими ВВС.