Ночь любви: почему повелитель Японии не распоряжался собой в постели с наложницей

Хотя в Средние века во главе Японии стоял император, с 12 века фактическая власть в стране принадлежала военным диктаторам — сегунам. Это были представители одного из могущественных кланов, возглавлявшие армию во время войн и подавления бунтов. При этом военачальник обладал не меньшей, а иногда даже большей полнотой власти, чем монарх. Титул сегуна передавался по наследству, от отца к сыну. Совершенно очевидно, что правитель не хотел, чтобы его семья лишилась власти, и из-за этого интимная жизнь сегунов усложнялась до абсурда.

Династии сегунов правили столетиями, поэтому главе рода было важно оставить преемника. Но даже малейшее сомнение в законности рождения отпрыска могли поставить под сомнение его легитимность. Вопросы, связанные с наследованием сегуната, приводили к распрям и кровавым междоусобицам. Чтобы избежать неприятностей, интимная жизнь правителя была вписана в жесткие рамки.

Это удивительно, но сегун, имевший право повелевать сотнями тысяч жизней, не мог распоряжаться собой в постели. Любой его сексуальный контакт был запланирован, лимитирован и даже задокументирован. Для интимных радостей властелина к дворцу сегуна пристраивали особые помещения, называвшиеся Оо-оку или «дальние покои».

Крыло дворца, отведенное для половой жизни сегуна, имело внушительную площадь. Но это вовсе не была площадка для сладострастных экспериментов. Сама спальня, где хозяин замка занимался любовью, была совсем крошечная. На остальной площади располагался целый офис, обслуживающий этот очень личный процесс. Но не будем вас интриговать и сразу перейдем к делу. Как происходил секс между сегуном и его женой или наложницами?

Организация ночи любви

О своем желании предаться страстной любви сегун сообщал заблаговременно, как минимум за пару часов. Он вызывал к себе женщину, которая называлась о-тоги-бодзу, отвечавшую за организационные вопросы в сексе. Правитель говорил ей время и озвучивал имя женщины, с которой намеревался провести ночь.

Служащая тут же отправлялась к счастливице, чтобы сообщить ей важную новость. Она забирала женщину из ее комнаты и отводила в «дальние покои». Там ее раздевали в специальном кабинете, тщательно осматривали и потом облачали в специальные белые одежды. Такое внимание к телу было связано не только с соображениями гигиены и здоровья. Осмотр должен был помешать наложнице пронести в спальню оружие или яд.

© На старинной гравюре изображена кутерьма в «дальних покоях» перед визитом сегуна

Бдительная о-тоги-бодзу и ее помощницы вынимали даже булавки из прически наложницы. Вместо этого ей выдавали гребень. После того как все было готово, женщину провожали в соседнюю комнату, смежную со спальней. Там науложниц… снова раздевали и осматривали, вынимали гребень из прически и даже могли его заменить. Делали это уже другие люди. Как вы догадались, это было нужно для того, чтобы исключить внутренний заговор.

Только после этого женщина входила в спальню, где ожидала прихода сегуна. Кстати, он мог и вовсе не прийти, ведь государственные дела всегда важнее интимных утех. Если все получалось, то правитель, наконец, уединялся со своей избранницей. Хотя нет, назвать это уединением язык не поворачивается. Вместе с сегуном и женщиной в тесной спальне Оо-оку находилась организатор о-тоги-бодзу и две ее помощницы.

Нелишние предосторожности

Три служащие «дальних покоев» располагались на лежанках справа и слева от ложа сегуна, или сидели в его ногах, повернувшись спиной. Это было необходимо вовсе не для того, чтобы защитить правителя, если женщина решит задушить его руками. На этот случай, всего в метре от постели, за перегородкой на веранде толпились верные самураи-телохранители.

© Верные самураи во всеоружии охраняли спальню сегуна

О-тоги-бодзу и ее подручные внимательно слушали, о чем говорит пара. Они должны были пресечь попытки женщины уговорить сегуна сделать ее ребенка наследником. Вероятность такого развития событий была крайне маловероятной. Но, тем не менее, в «дальних покоях» любили перестраховываться. Кто знает, как поведет себя сегун, оттаявший после секса? Вдруг он опрометчиво даст слово, о котором будет сожалеть и которое повлияет на историю империи?

Но зачем было нужно столько женщин, если хватило бы лишь одной? Дело в том, что во дворце сегуна никто не доверял друг другу и было принято перестраховываться. Поэтому наблюдательниц было три, одна из которых, называемая о-тюро, была не просто служанкой. Эта должность доставалась наложнице, некогда особо любимой сегуном, к которой он потом охладел.

Ничего надежнее нельзя было придумать — о-тюро обычно ненавидели фавориток, которые заняли их место. Бдительнее стража династии найти было невозможно. Любая попытка обратиться к сегуну с личной просьбой пресекалась тут же.

Как были устроены «дальние покои»

Как мы уже говорили, спальный комплекс Оо-оку состоял из множества помещений. Сама спальня повелителя занимала едва ли десятую его часть.

Главной магистралью «дальних покоев» был «коридор Осудзу», обозначенный на схеме буквой А. В него сегун попадал через дверь В, на которой висел колокольчик. Если он звонил, то это могло значить лишь приближение хозяина. Все остальные служащие попадали в эти покои через другую дверь.

Центральный коридор дублировался. Точно под ним располагался еще один, для экстренной эвакуации. В него можно было попасть по неприметной лестнице. Сама спальня сегуна, он-дзедан, обозначена буквой С. Как мы и говорили, ее площадь не впечатляет. Буква D показывает «комнату 20 татами», своеобразный холл. Буква Е указывает на «веранду со стороны входа», или Ирикава-эн. Именно там, отделенные от спальни легкой перегородкой, толпились вассалы и телохранители сегуна.

© Учетные записи, в которых перечислялись все лица, «помогавшие» сегуну в спальне

Остается добавить, что когда сегун встречался в спальне с женой, контроль был не таким жестким. Но наедине супругов все равно не оставляли. Подобные правила действовали до середины 19 века, пока сегунат не был упразднен.

Совершенно ясно, что половая жизнь самого могущественного человека в Японии была не слишком безоблачной. Но не следует забывать, что люди такого ранга не принадлежат полностью себе. Секс и возможное зачатие ребенка были тогда частью политики и с этим приходилось считаться.

В Японии до 20 века вообще царили странные порядки, связанные с сексом. Неудивительно, что теперь жители Страны восходящего солнца так угорают по всевозможным отклонениям.