Братья Галлахеры могут помириться и реанимировать знаменитую группу Oasis

Группа Oasis может воссоединиться спустя 16 лет после распада. В 2025 году Oasis может дать концерты на стадионе Уэмбли и в Манчестере, а также выступить в качестве хедлайнера музыкального фестиваля в Гластонбери, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Журналист и музыкальный критик Денис Ступников считает, что «в той ситуации безрыбья, которая сейчас наблюдается не только в российской, но и в мировой музыке, объединение такие монстров как Oasis просто обречено на успех».

«Дело в том, что поклонникам очень не хватало тех групп, которые в свое время испытали противоречия и распались. Парадоксально, но с годами популярность таких групп только растет. Ситуация доходила до того, что появлялись кавер-группы, однако это музыкальный фастфуд, который уже тысячи раз пережеван и никому не нужен. Даже если Oasis ничего нового не создадут, то аншлаги в любом случае обеспечены, я уверен, что они соберут стадион за считанные часы», - сообщил он НСН.

Он предположил, что пока это воссоединение идет в тестовом режиме.

«Поживем - увидим. Если братья Галлахеры (основатели группы Oasis) готовы к диалогу, то не исключено, что они создадут что-то новое. Понятно, что поначалу люди захотят слышать старое. Даже если у музыкантов есть новый материал, то они его придержат до того момента, когда люди привыкнут к тому, что они вернулись, и захотят чего-то нового. Эти стили вне времени, они не меркнут. На мой взгляд, сейчас наилучшая ситуация для возвращения Oasis, потому что люди уже устали от этого пластмассового, перепродюсированного звука, который зачастую делается на коленке. Сейчас мы наблюдаем голод по настоящей, драйвовой, мясистой музыке», - сообщил Ступников.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что скончался рок-музыкант, солист группы «Мифы» и экс-участник таких коллективов, как «Машина времени», «Земляне» и «Интеграл» Юрий Ильченко.