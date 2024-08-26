Великие победы России, о которых забыли

В официальной русской историографии сложился канонический список главных битв. Мы помним сражение на Куликовом поле и Бородинскую битву, битву на Калке и взятие Казани. Но некоторые по-настоящему судьбоносные для России битвы оказались почти забыты.

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Битва при Молодях (1572 г.)

В то время как основные силы русской армии воевали в Ливонии, крымские татары решили воспользоваться ситуацией и напасть на беззащитное, как им казалось, Русское царство. Южные границы России защищала лишь немногочисленная пограничная стража, немецкие наёмники да донские и запорожские казаки - всего 25 000 воинов. Вторгшееся войско крымских татар (со значительным отрядом турецких янычар) достигало численности в 120 тысяч человек.

Учитывая прошлогодний удачный набег на Москву, крымский хан был настолько уверен в своей победе, что заявлял, что «едет в Москву на царство» и заранее поделил между своими придворными русские земли. Таким образом, в случае победы крымчаков Россию ожидало новое порабощение, как во время монголо-татарского ига.

В результате умелых маневров и упорных боёв, русское войско обратило в бегство и почти полностью истребило превосходившего его противника. Русское царство, разорённое предыдущими крымскими набегами и стихийными бедствиями, воюющее на два фронта, сохранило независимость. Крымское ханство лишилось значительной части боеспособного мужского населения, так как по обычаю почти все боеспособные мужчины были обязаны участвовать в походах хана. Крупномасштабные походы на Русь на время прекратились.

Оборона Пскова (1581-1582 гг.)

Уничтожив Казанское и Астраханское ханства, преграждавшие России путь к Каспийскому морю и в Сибирь, Иван Грозный решил разгромить Ливонский орден и закрепиться на берегах Балтийского моря.

На первом этапе Ливонской войны (1558-1583) русские войска достигли значительных успехов. В 1561 году Ливонский орден прекратил своё существование. Успехи России встревожили её соседей - против неё выступили Литва и Польша, объединившиеся в Речь Посполитую, а затем и Швеция. Россия стала терпеть поражения. Талантливый полководец, польский король Стефан Баторий свёл на нет все завоевания Ивана Грозного в Ливонии.

В 1581 году Баторий осадил Псков, намереваясь в случае успеха идти на Новгород и Москву, но отчаянная 5-месячная оборона Пскова спасла Россию от тяжких бедствий. Баторий, потерпев неудачу, пошёл не на Москву, а на мирные переговоры. Россия отказывалась в пользу Речи Посполитой от всех своих завоеваний в Ливонии, но и Речь Посполитая возвращала царю захваченные в течение войны русские земли. Если бы Псков не выстоял, Ливонская война могла бы закончиться для России куда более катастрофично.

Битва при Роченсальме (1790 г.)

Несчастное для России второе роченсальмское сражение произошло в ходе Русско-шведской войны 1788-1790 годов. Воспользовавшись тем, что основные русские силы воевали с Турцией, Швеция начала войну, рассчитывая на быструю и лёгкую победу. Но что-то пошло не так. Бои происходили, в основном, на море, и русский флот наносил шведам поражение. На второй год войны на горизонте уже маячил выгодный для России мир, с аннексиями и контрибуциями... И тут случился второй морской бой при Роченсальме.

Это было крупнейшее в истории сражение на Балтийском море, и одно из крупнейших - в военно-морской истории: с обеих сторон было задействовано до 500 кораблей. Шведский флот, умело маневрируя, нанёс сокрушительное поражение российскому, потерявшему 64 корабля - почти половина всего Балтийского флота. Шведские потери составили 6 кораблей. Катастрофическое поражение вынудило Россию прекратить практически уже выигранную войну и согласиться на мир на условиях статус-кво. Так все победы оказались перечёркнуты одним поражением.

Взятие Карса (1855 г.)

Крымская война, обещавшая России очередную лёгкую победу над Турцией, с вступлением в неё Франции и Великобритании приняла иной оборот - враг стал теснить Россию на всех главных фронтах: на Дунае, в Крыму, на Балтике. На этом фоне выгодно выделялся только Кавказский фронт.

В 1855 году, чтобы ослабить давление на Севастополь, закавказская русская армия осадила мощную крепость Карс. Даже после того как Севастополь был взят, русские войска продолжали осаду Карса. Последующие события подтвердили верность этого решения. После полугодовой осады крепость сдалась. Помимо важности этой победы самой по себе, особенно после трагического финала Севастопольской обороны, она позволила смягчить условия мирного договора - именно в обмен на Карс Севастополь возвращался России.