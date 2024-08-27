Проклятие «Королевства кривых зеркал»: что не так с этим советским фильмом

В 1963 году на советские экраны вышел фильм Александра Роу «Королевство кривых зеркал». Кинолента стала одной из самых популярных среди детей в СССР. Можно было бы смело предположить, что и у актёров, задействованных в «Королевстве...», карьера пойдёт в гору, но… Фильм оказался проклятым…

© Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»

Роли главных персонажей — пионерки Оли и её зазеркальной копии Яло — исполнили девятилетние московские школьницы Оля и Таня Юкины. Они идеально подходили под типаж, поэтому Александр Артурович утвердил их без малейшего сомнения.

Собственно, на «Королевстве кривых зеркал» кинокарьера девочек закончилась. Они хотели продолжить сниматься и дальше, но спустя два года еле-еле уговорили режиссёра дать им небольшой эпизод в фильме «Морозко».

Окончив школу, Татьяна Юкина попробовал поступить в театральный институт, но не прошла даже первый тур. Ольга подала документы в один из московских технических вузов и также провалилась на экзаменах.

Но самое неприятное началось после распада Советского Союза. Сёстры начали спиваться. Одна к середине 90-х годов была разведена, другая жила с больным мужем, который периодически распускал руки.

Ольга Юкина скончалась в возрасте 51 года от инсульта. Таня после смерти сестры впала в тяжёлую депрессию. Ей постоянно казалось, что вот-вот явится покойная Ольга и заберёт её с собой. В последние годы жизни она боялась подходить к зеркалам, так как верила — за ней придут именно из «зазеркалья». Татьяна умерла в 2011 году. Сестру она пережила на шесть лет.

По одной из версий, жизнь девочек сложилась так трагично из-за проклятия, которое наложила на них собственная мать. Мол, Мария Ивановна Юкина, простая портниха, никогда не понимала стремления дочерей стать актрисами, вот и выкрикнула как-то сгоряча роковые слова.

Не сложилась звёздная карьера и у Тамары Носовой, которая сыграла в «Королевстве кривых зеркал» тётушку Аксал, покровительствующую Оле и Яло. В период перестройки её уволили из театра, режиссёры не предлагали сниматься в кино. Из-за безработицы у Носовой стали развиваться проблемы с психикой. Дошло даже до того, что на одном из концертов она вышла на сцену в вечернем платье и резиновых калошах.

В 2007 году у неё случился инсульт. На протяжении пяти дней женщина лежала на полу без всякой помощи. Взломавшие входную дверь по просьбе родственников милиционеры увидели мрачную картину — по телу пожилой женщины бегали крысы и тараканы. Скончалась она в возрасте 79 лет.