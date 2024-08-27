Почему шведы 15 лет принимали «пукающих» селедок за советские подлодки

В 80-х годах прошлого века гидроакустики ВМС Швеции постоянно фиксировали в территориальных водах страны шумы, издаваемые гребными винтами советских подводных лодок. Это стало причиной постоянных претензий со шведской стороны и едва не привело к дипломатическому кризису в отношениях двух стран. Позднее выяснилось, что характерные звуки издавали не подводные лодки, а сельди, которые просто испускали из заднего прохода газы.

Во время Холодной войны Балтийское море было одной из арен противостояния СССР и стран НАТО. Несмотря на то что из натовских стран выход к Балтике имела только Дания, в число потенциальных врагов было принято включать и нейтральные Швецию с Финляндией.

© Корабль ВМС Швеции на боевом дежурстве

Однажды советская субмарина была замечена возле шведских берегов. Этот случай был официально зафиксирован в 1976 году, когда совсем недалеко от Стокгольма королевская береговая охрана обнаружила подводную лодку проекта 613. Пока шведы стягивали в квадрат эсминцы и морскую авиацию, лодка спокойно погрузилась и покинула чужие негостеприимные воды.

Хотя инцидент разрешился благополучно, неприятный осадок у шведов остался. В начале 80-х годов Швеция начала координировать свои действия со странами блока НАТО и советские лодки начали чудиться скандинавам повсюду. Весной 1980 года гидроакустики ВМС Швеции услышали в толще воды, недалеко от родных берегов, характерные для субмарин поскрипывания и треск.

С источником звука особо разбираться не стали и сразу же назначили ответственным СССР. Наскоро сравнив свежие записи с уже имеющимися шумами лодки проекта 613, шведские эксперты сделали вывод, что у берегов страны снова промышляют лодки потенциального противника.

© Подлодка проекта 613

Лодки проекта 613 начали выпускать в 1950-х годах. Эти дизель-электрические субмарины, в классификации НАТО обозначенные как «Виски», имели на борту 22 мины и 12 торпед, а экипаж лодки состоял из 52 человек. В Стокгольме собрали парламентскую комиссию, выдвинувшую СССР обвинения во вторжении в территориальные воды. Разумеется, в Москве с этим были несогласны и обстановка между двумя странами стала еще более напряженной.

Шведы так горячо настаивали на своем, что в Москве даже засомневались. Из Министерства обороны был отправлен срочный запрос командующему Балтийским флотом Владимиру Сидорову. Была проведена тщательная проверка, показавшая, что даже случайно ни один советский боевой корабль, ни надводный, ни подводный, в указанный период не нарушал морских рубежей Швеции.

Звуки промышляющих у берегов советских подлодок преследовали шведов почти 15 лет. Все это время дипломаты королевства периодически направляли Москве ноты протеста. Это продолжалось даже после развала СССР — претензии от соседей по Балтике стали приходить уже к Ельцину.

Но спустя время в Стокгольме задумались — с чего бы России, после завершения Холодной войны и сближения с Западом продолжать шалить в шведских шхерах? Расследовать это дело поручили доктору биоакустики Магнусу Вальбергу (Magnus Whalberg), который вместе с учеными Дании и Шотландии сделал удивительное открытие.

© Доктор Магнус Вальберг

Вальберг установил, что подводные звуки, не дающие покоя шведским военным с начала 80-х годов, издают селедки, испуская газы через задний проход. Об этой особенности рыб было известно давно и ихтиологи даже называли сельдь «пукающей рыбой». Вот только никто не связал этот факт со странными звуковыми волнами, пойманными шведскими сонарами.

К кишечным газам это явление не имело ни малейшего отношения — таким образом рыбы выпускают излишки воздуха из плавательного пузыря. При помощи такого «пуканья» селедки, собравшись в большие косяки, передают друг другу разную информацию, в том числе и сигналы об опасности.

© Косяк сельди

Конечно, одна рыба не смогла бы издавать такие же звуки, как субмарина проекта 613, а вот большой косяк сельдей с этой задачей вполне справлялся. К счастью, все закончилось хорошо и не привело к разрыву дипломатических отношений и военному конфликту, хотя дело шло именно к этому.