Как Санкт-Петербург превратился в Петроград

Санкт-Петербург, наверное, один из немногих мегаполисов мира, который умудрился за не полный век четырежды сменить своё название. А всё началось 31 августа 1914 года, когда столицу Российской империи решили срочно русифицировать.

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Питер давно стал самым любимым городом россиян. Почему так произошло точно не скажет никто — у каждого своя причина. При желании можно покопаться в литературе, кино, выдать чуть ли не математические раскладки. Но это для педантов. Для остальных объяснение очень простое – особая, ни с чем несравнимая атмосфера, аура любви и романтики. А их ещё никому не удавалось зафиксировать на бумаге, только максимально приблизиться.

Феномен Питера в том, что наименования города никак не влияли на его ауру. Петербург – Петроград – Ленинград всегда оставался собой. Этот город умудрялся изменить окраску любого названия, облагородить его осанку. В церкви есть понятие «намоленное место», когда вроде всё тоже самое, что и в другом храме, а ощущения иные, пропитанные доброй энергией тысяч людей десятков поколений. Санкт-Петербург – намоленное место российской культуры, в том виде о котором мечтает остальная Россия.

И как всякому русскому интеллигенту ему больше всех и досталось.

Основывая город Петр Великий дал ему немецкое название – Санкт-Питербурх — окно в Европу и называться должно было по-европейски. А заодно и русскому бородачу внушить тот факт, который впоследствии уже немка Екатерина Великая считала неоспоримым: «русский народ – есть народ европейский» по своей сути и менталитету.

Но в начале ХХ века мир стоял на пороге войны и с маниакальностью самоубийцы стремился к ней. Тут даже трудно сказать сейчас чего было больше: политики ли сумели создать такой настрой, или настроение повлияло на последующие решения политиков. Но фактом является то, что уже с начала трагического 1914 года в России растут антигерманские настроения.

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Как всегда, их подогревала пресса, уловившая запрос читателя. В газетах стали появляться статьи, направленные против Австро-Венгрии и Германии. Первую обвиняли в том, что она угнетает братьев-славян, вторую в милитаристский и агрессивных планах, желании развязать захватническую войну. От правительства в этом направлении особенно усердствовал военный министр Владимир Сухомлинов. Впоследствии его отстранят за провал снабжения армии, Временное правительство отправит на каторгу, а большевики простят и отпустят, умрет, кстати, в Германии.

Поэтому, когда началась Первая мировая война и Россия вступила в неё, то сразу же возникли немецкие погромы. Уже 4 августа агрессивные патриоты собрались у Зимнего дворца и направились к немецкому посольству. Его сотрудники успели убежать, прихватив только самые важные документы.

Любопытно, что погром устроили пролетарии – питерские рабочие. Они полностью разгромили здание посольства и даже посбрасывали с крыш скульптуры коней. Через три года эти же пролетарии совершат Октябрьскую революцию под лозунгом прекращения войны. Полиция никак не препятствовала буйству толпы, говорят опасалась её ярости. Но она же не пустила погромщиков к австрийскому посольству и всех разогнала, когда поступил соответствующий приказ.

Антинемецкая истерия нарастала, что дало основание исследователям подозревать её управляемый характер. По всей столице шли погромы магазинов и ресторанов, принадлежащих немцам, театры в срочном порядке меняли репертуар и убирали с афиш пьесы немецких авторов.

Просто иметь немецкие имя и фамилию стало небезопасно, поэтому многие в срочном порядке их меняли. Действительно многие – двести лет Россия привлекала к себе на службу иностранцев, в основном из Германии. Достаточно сказать, что двадцать процентов жителей Васильевского острова были этническими немцами.

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На этом фоне 31 августа выходит указ императора Николая II о переименования города в Петроград. Начинается русификация всего подряд, даже военную форму решили сменить – успели пошить, но надела её потом только Красная армия. Так что будёновки правильнее называть николаевками.

Но смена названия столицы понравилась только толпе. Образованные слои общества восприняли её молча и, скорее, с грустью. Указывали на то, что изменился и смысл – раньше город носил имя святого Петра, а теперь он назван в честь человека, хоть и великого.

Даже придворные набрались смелости сказать в лицо императору: «Что же это вы, Ваше Величество, Великого Петра вздумали поправлять!» Депутаты городской думы, когда им зачитали указ о переименовании встретили его гробовым молчанием. Предрекали тяжкую судьбу. Оправдалось.

Но Петроградом город на Неве пробыл менее десяти лет – сразу после смерти В. Ленина, 26 января 1924 года, его переименовали в Ленинград. От прежнего названия остался только один район – Петроградская сторона. 6 сентября 1991 года городу было возвращено его историческое имя Санкт-Петербург. Хотя время вновь от времени вновь раздаются призывы сделать Питер Петроградом, но может быть уже хватит потрясений и не пытаться портить ауру?