Почему в СССР запретили женский альпинизм

2 августа 1974 года советская альпинистка Эльвира Шатаева передала по рации: «Все настолько хорошо, что даже разочаровываемся в маршруте». И действительно, казалось, восхождение первой женской группы на пик Ленина — вторую по высоте вершину Киргизии — пройдет без сучка и задоринки. Но спустя всего пять суток все восемь участниц группы погибли.

Безобидная вершина

К пику Ленина среди профессиональных альпинистов в ту пору было пренебрежительное отношение. Даже говорили, что здесь, мол, только детишкам на санках кататься. За первые 45 лет покорения вершины на ней не было ни одного трагического случая. Но необычайно холодное лето 1974 года с лихвой наверстало это упущение. В июле снежная лавина накрыла палатки американских альпинистов — и далеко не все смогли выбраться. А чуть позже замерзла и погибла альпинистка из Швейцарии Ева Изеншмид. Однако на этом трагедии не закончились.

Мечта Шатаевой

У Эльвиры Шатаевой была заветная мечта — покорить все семитысячники исключительно женской — «феминистской» — командой. Первым стал Пик Коммунизма (ныне пик Исмаила Сомони — в Таджикистане, потом Пик Корженевской (ныне пик Озоди — там же). На очереди был Пик Ленина. Как вспоминал муж Шатаевой Владимир, к его покорению женщины готовились основательно — никакого шапкозакидательства не было. 2 августа он последний раз встретился с женой: Владимир спускался с группой с вершины, а Эльвира начинала восхождение. Он пожелал девушкам удачи и пригласил их в гости по возвращении.

Буйство стихии

К 5 августа группа вышла на вершину, но из-за начавшегося бурана спуск пришлось отложить. Альпинистки начали испытывать симптомы горной болезни — тошноту и слабость. Но погода и не думала налаживаться. В группе появились первые заболевшие — судя по всему из-за холода у участниц началась пневмония. База дала указание срочно начинать спуск и направила несколько международных команд альпинистов на спасение.

Последнее сообщение

Последний раз Шатаева вышла на связь 7 августа в 15:15. Она сообщила, что они потеряли часть вещей, двое участниц умерли, остальные получили сильные обморожения рук. И добавила: «Нам очень холодно... Вырыть пещеру не можем... Копать нечем. Двигаться не можем... Рюкзаки унесло ветром...». Вечером поступило еще одно сообщение — уже от одной из оставшихся в живых альпинистки Галины Переходюк: «Нас осталось двое... Сил больше нет... Через пятнадцать-двадцать минут нас не будет в живых». Далее раздался плач…

Вскоре японские спасатели обнаружили тела девушек. Их тогда временно захоронили на месте гибели, а спустить смогли лишь через год. С той поры в советском альпинизме появилось новое правило: не больше одной девушки в группе.