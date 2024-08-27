Почему блогер зарабатывает на ринге гораздо больше лучших боксеров мира

В большинстве видов спорта на вершине финансовой пирамиды находятся те, кто достигает высот в своей дисциплине – чемпионы, лидеры команд, звёзды. В футболе, например, сложно даже вообразить, чтобы медийным личностям выплачивались миллионы просто за участие в матче. Огромные контракты подписывают только с теми, кто действительно демонстрирует выдающиеся результаты. Такая же картина наблюдается и в других спортивных дисциплинах.

Но в профессиональном боксе за последние годы произошли значительные изменения. Ещё не так давно всё выглядело справедливо: Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо за свой бой в мае 2015 года заработали рекордные гонорары, и это было оправдано – они были лучшими боксёрами своего времени, на которых ориентировалась вся индустрия. Однако ситуация начинает меняться, и теперь успех в боксе всё чаще измеряется не только спортивными достижениями, но и медийным влиянием.

Дмитрий Бивол – непобеждённый чемпион мира, чей профессионализм не вызывает сомнений. Его статистика поражает: 23 победы в 23 боях, включая триумф над самим Саулем Альваресом – главной звездой современности после ухода Мейвезера. Однако его доходы кажутся несопоставимыми с его успехами на ринге. Несмотря на славу и победы, его гонорары остаются скромными на фоне доходов медийных звёзд.

Его бывшая жена Екатерина Бивол рассказала о том, сколько он зарабатывал в некоторых боях:

За бой со Смитом – 2 млн долларов, но чистыми вышел 1 млн. С Канело – 5 млн. В итоге у Димы осталось 2,5 млн. Нужно было отдать менеджеру, налог и так далее. Договор с Канело я прям видела. У меня даже есть фотка его. С Рамиресом тоже 5 млн. Сейчас за последний год его уровень упал. Насколько я знаю, доходы у Димы упали. Но и бои такие, – сказала Екатерина на You-Tube-канале «Бокс. Обзоры от Дмитрия».

Суммы значительные, но они меркнут по сравнению с заработками блогера-боксёра Джейка Пола, который за свои бои с представителями других видов спорта и звёздными ветеранами получает многократно больше. Джейк Пол – персонаж, который доказал, что для заработка на спорте не нужно быть лучшим. Его бои собирают миллионы зрителей, и гонорары соответствуют этому интересу.

За поединок с баскетболистом Нэйтом Робинсоном он заработал 10 миллионов долларов. Схватка с Тайлором Вудли принесла ему 6 миллионов, а бой против экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы, которому на тот момент было уже 47 лет, – ещё 5 миллионов долларов. Большинство зрителей называли схватку с Сильвой купленной, так как многие заметили, что Андерсон совершенно не вкладывает силу в свои удары. Самый серьёзный бой в карьере против боксёра среднего уровня Томми Фьюри, принёс блогеру аж 30 миллионов долларов! К слову, поединок завершился в пользу Томми.

Но самое впечатляющее – это гонорар за предстоящий бой Джейка Пола с легендарным 58-летним Майком Тайсоном. Ожидается, что за этот поединок блогер заработает 40 миллионов долларов. Суммы, которые получает Пол, значительно превосходят доходы настоящего чемпиона Дмитрия Бивола.

© Майк Тайсон // соцсети

Российский спортсмен, посвятивший свою жизнь боксу и остающийся непобеждённым чемпионом, получает скромные гонорары, по сравнению с Полом, который, хотя и преуспел в медиа, но боксирует с противниками, далёкими от топ-уровня. А ведь Бивол – далеко не самый бедный из действующих чемпионов мира. Большинство из них зарабатывают меньше его и гораздо меньше Джейка Пола.

Как видите, боксёрский ринг превращается в сцену, где главное – не мастерство, а умение расположить аудиторию. Конечно, многие считают, что спорт – это шоу, и кто привлекает больше внимания, тот и должен зарабатывать больше. Но куда исчезло уважение к труду, к таланту, к десятилетиям тренировок и побед на сильнейшими? Теперь деньги идут не за достижениями, а за лайками, а профессионалы, отдающие всю свою жизнь достижению вершин, теперь зарабатывают гораздо меньше, чем медийные персонажи, подбирающие себе удобных соперников.