Мужчина объявил себя бессмертным и «отразил» три пули

В Таиланде мужчина из провинции Бурирам объявил себя бессмертным и заявил, что отразил три выстрела из пистолета давнего врага. Об этом сообщает The Thaiger.

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40-летний мужчина по имени Сомчай из провинции Бурирам явился в полицейский участок 19 августа и заявил, что его давний враг — 44-летний Тхак — трижды выстрелил ему в спину. Следователи вызвали последнего для допроса. Тот признался, что действительно стрелял в Сомчая и показал, где спрятал пистолет. Тхак заявил, что Сомчай сам подошел к нему во время рыбалки, обвинил в краже и начал провоцировать конфликт.

Более того, Сомчай якобы потребовал, чтобы противник выстрелил в него из пистолета, заявив:

«Я ничего не боюсь, я бессмертный!»

Затем он пошел прямо на Тхака, намереваясь напасть. Тогда последний выхватил пистолет, трижды выстрелил в неприятеля и убежал. Теперь Тхак считает, что Сомчай действительно бессмертен, так как не просто выжил, а не получил травм: пули лишь поцарапали ему кожу.

При этом Сомчай рассказал в интервью, что враждует с Тхаком уже семь лет, а во время нападения ему просто повезло. Мужчина также сказал, что никогда не объявлял себя бессмертным. Таец уверен, что удачу ему принес священный амулет из клыка кабана, который он носит уже более 10 лет.

В итоге Тхака обвинили в покушении. Его могут приговорить к тюремному заключению до 20 лет.

Ранее мужчина и женщина в бразильском городе Сан-Паулу избили вооруженного преступника его же пистолетом. Инцидент попал на видео.