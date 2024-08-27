Добровольные помощники: как появилось волонтерство в России

Помогать другим безвозмездно – благородная и ценная человеческая черта. Неслучайно история филантропства берет начало еще с древних времен и играет значительную роль в развитии прогресса и повышении общего уровня благосостояния разных стран. Как зарождалось волонтерское движение в России? С помощью каких ритуалов крестьяне поддерживали друг друга в тяжелые периоды? И зачем в СССР нужны были тимуровцы и студотряды? Об этом читайте в материале MIR24.TV.

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Солдаты или филантропы?

Сам термин «волонтерство» происходит от латинского voluntarius – «добровольный». Это понятие закрепилось в европейских языках в еще в начале XVII века и первоначально применялось к солдатам, которые добровольно поступали на воинскую службу. Лишь к концу столетия у слова появился другой смысл и его стали использовать в случаях, когда речь шла о помощи нуждающимся.

«Традиции волонтерства (добровольчества) имеют давнюю историю, – говорит историк и автор исследований по истории добровольческого движения в России Дмитрий Корнилов. – Еще с библейских времен известны люди, которые добровольно и безвозмездно помогали окружающим: заботились о тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации (сиротах, семьях, лишившихся кормильцев, больных), защищали братьев наших меньших и безвозмездно занимались общественно-полезной деятельностью».

К концу XIX века термин «волонтер» окончательно закрепился в значении «добровольный помощник». В это время уже существовали и действовали известные благотворительные организации, в том числе Армия спасения, Общество Красного Креста, Христианская ассоциация молодых людей. Постепенно из английского языка понятие перешло и в русскую речь. Впрочем, разные виды бескорыстной поддержки оказывались на Руси еще задолго до введения в обиход популярного термина.

От князей – нуждающимся

Зарождение добровольческого движения в нашей стране было связанно с Русской православной церковью. После принятия христианства безвозмездная помощь и труд в монастырях стали традицией. Примерно в это же время специальные меры поддержки малоимущим начало оказывать и государство. Так, по указу князя Владимира, нуждающимся разрешалось приходить на княжий двор, чтобы получать пропитание и денежное довольство. Тем, кто не мог передвигаться самостоятельно, посылали телеги с провиантом.

«В историю навсегда вошли предания о князе Владимире Крестителе, приказавшем развозить по городу угощения с княжеских пиров, спрашивая: «Где больной, нищий или кто не может ходить?» – и затем угощая всех нуждающихся», – рассказывает Дмитрий Корнилов.

При Владимире же были открыты первые больницы и сиротские приюты. Работа в них осуществлялась безвозмездно. О детях, оставшихся без попечения родителей, заботился и Ярослав Мудрый. Он открыл училища, воспитанники которых, независимо от сословия, содержались за счет милостыни и пожертвований.

Среди русских правителей, поддерживавших добровольчество, числился и Иван Грозный. Согласно его указу, в каждом городе должны были быть построены богадельни и больницы для мужчин и женщин, которым негде «главы подклонити». Кроме того, князь позаботился о том, чтобы в подобных заведениях бесплатно предавали погребению умерших и поминали их во время священной службы.

Ритуалы «помочи» и «наряды миром»

Помогали нуждающимся не только князья и обеспеченные люди. Простые деревенские жители выручали друг друга, благодаря специальным обрядам. Они объединялись и коллективно поддерживали тех, кто столкнулся с непосильными проблемами или трудностями.

«Издавна на Руси существовали особые ритуалы помощи – «помочи», «толока» или «кануны». Собираясь вместе, крестьяне помогали погорельцам восстанавливать разрушенные дома, распахивали поля соседям, у которых не осталось лошадей, безвозмездно заготавливали дрова для церквей», – поясняет историк.

Помимо этого, существовали так называемые «наряды миром». Они подразумевали добровольную помощь по хозяйству. Соседи кормили домашний скот, смотрели за детьми, делились хлебом, дровами и необходимой провизией с женщинами, которые потеряли мужей.

А в некоторых поселениях люди разделяли между собой заботу о детях-сиротах. Вместо того, чтобы отдавать ребенка в приют, его передавали из дома в дом, по очереди кормили и воспитывали. Также детей могли брать под опеку «общественные» родители – они растили и обеспечивали их как своих родных.

Сестры милосердия

Добровольчество поддерживалось и в царское время. В попытках сократить число нищих, бродяг и беспризорников, Петр I приказал обустроить при церквях специальные госпитали для незаконорожденных детей. При императоре таким сиротам была гарантирована работа на мануфактурах, а их отцы платили в казну штрафы.

Петровское дело продолжила и Екатерина Великая. По ее инициативе была создана целая сеть воспитательных домов для брошенных детей. А при Александре I в России возникла крупнейшая благотворительная организация – Императорское человеколюбивое общество.

Особое место в истории отечественного добровольчества заняли сестры милосердия. Они появились в середине XIX века, когда по инициативе влиятельных особ были основаны первые общины – Свято-Троицкая и Никольская. Девушки и женщины добровольно проходили медицинскую подготовку и приступали к работе в больницах и приютах.

Звание сестры милосердия было почетным. Прежде чем его получить, женщины проходили тщательный отбор. Рассматривались претендентки в возрасте от 18 до 40 лет, обученные грамоте, с хорошим здоровьем. Нередко в их числе оказывались дамы знатного происхождения, которых не заботили деньги, – только бескорыстная помощь другим.

Во время войны медсестры отправлялись на фронт лечить раненых солдат. На женские плечи возлагалась тяжелая работа: дежурства у кроватей больных, кормление, уход, перевязки, помощь врачам во время операций, а также ведение хозяйства при госпиталях.

В 1867 году в России появилось Общество попечения о больных и раненых. Впоследствии оно получило название Российское общество Красного Креста. Здесь оказывали поддержку людям с ограниченными возможностями, а также пострадавшим от голода и стихийных бедствий. Вступали в общество представители знати и императорской семьи, аристократы и служители церкви.

Тимуровцы и студотряды

Общество Красного Креста продолжило свою деятельность и после революции. В 1923 году на его основе был учрежден Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Основными задачами организации были всевозможные меры борьбы с эпидемиями, подготовка медперсонала в военное время и создание пунктов безвозмездного донорства крови.

Идеология коммунизма активно продвигала идею добровольного и бескорыстного труда на благо общества. С 1919 года в стране прошли первые субботники. За время существования СССР эти мероприятия стали массовыми и регулярными. Традиция сборов в выходной день для коллективной уборки и ремонтных работ дошла и до наших дней.

Добровольческие инициативы охотно подхватывало и молодое поколение. Яркий тому пример – движение тимуровцев. Миллионы советских мальчишек и девчонок, прочитав повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», собирались в отряды и с энтузиазмом помогали взрослым в повседневных делах.

В послевоенные годы огромный вклад в развитие страны внесли студенты. Пока знаменитые студотряды трудились на ударных стройках, добровольческие отряды помогали в больницах и в детских домах. Среди учащихся высших учебных заведений были и экологические активисты, которые проявили себя в борьбе с лесными пожарами, занимались уборкой мусора в лесах и прибрежных зонах.

«Движение сестер милосердия, тимуровское движение среди школьников, советские субботники и комсомольские строительные отряды – яркий пример массовой добровольческой деятельности, охвативший десятки тысяч людей из всех уголков страны, готовых по зову своего сердца прийти на помощь всем, кто в ней нуждается», – считает автор исследований по истории добровольческого движения в России Дмитрий Корнилов.

По мнению эксперта, сегодня эти традиции продолжают современные волонтеры.