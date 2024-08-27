Почему в СССР были запрещены «детекторы лжи»

В середине 20-х годов прошлого столетия был изобретён полиграф или «детектор лжи». С этого момента прибор стал активно применяться во многих странах мира. В некоторых государствах аппарат даже пытались сделать более совершенным. Удивительно, но в этом вопросе Советский Союз не стремился быть впереди планеты всей. Все работы над «детектором лжи» в СССР были свёрнуты, а его применение в остальном мире подверглось резкой критике со стороны советской власти.

Студент Калифорнийского университета Джон Ларсон первым обратил внимание на то, что у человека, высказывающего заведомо лживые формулировки, изменяются некоторые физиологические процессы (пульс, кровяное давление, дыхание). Однако в историю как изобретатель «детектора лжи» вошёл вовсе не Ларсон. «Отцом» устройства в его современном виде сталь гражданин США Лэнэрд Килэр. В 1931 году он получил на изобретение соответствующий патент.

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Свой же разработчик полиграфа был и в Советском Союзе. Правда, Александр Лурия не получил должного признания. Даже скорее наоборот — его деятельность подвергалась критике со стороны властей. Так, Андрей Вышинский, занимавший пост прокурора страны в период с 1935 по 1939 годы, заявлял о том, что применение психологической диагностики в судебной системе является абсурдом и грубейшим нарушением прав человека. Он утверждал, что «психологический нажим» на личность не имеет ничего общего с реальными фактами. Мол, состояние людей, подвергаемых проверке на «детекторе лжи», является априори стрессовым, а поэтому делать выводы о связи физиологических изменений с недостоверной информацией, преждевременно.

Правда, такое отношение к полиграфам некоторые историки объясняют тем, что с их помощью можно было бы «разоблачить» и партийную верхушку. Политическим деятелям, безусловно, было что скрывать.

Всё изменилось в конце 1960-х годов. Агенты разведки Германской Демократической Республики «Штази», действовавшие на территориях других государств, были выявлены как раз благодаря полиграфам. После этого в СССР наконец-то признали, что «списывать со счетов» «детекторы лжи» всё-таки не стоит.