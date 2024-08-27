Агент, убийца, миллиардер: каких русских арестовывали и судили во Франции

В минувшую субботу самолет создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова приземлился в Париже, где его задержали и затем взяли под стражу из-за отказа сотрудничать со спецслужбами в области кибер- и финансовых преступлений. Основатель мессенджера — не первый русский, которому грозит французское правосудие. Перед судами во Франции в разные годы представали поэт Павел Горгулов, певица Надежда Плевицкая и сын бизнесмена Евгения Полевого, который в 1990-е годы нажил себе врагов в России, бежал во Францию и был там убит — якобы собственным сыном. Судебные процессы над русскими будоражат французскую прессу на протяжении целого века, а среди осужденных в последние годы попадаются не только миллиардеры, но и футбольные фанаты и художники. История непростых отношений русских и французского правосудия — в материале «Ленты.ру».

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Смерть Курского соловья

В конце сентября 1940 года в городе Ренн, в зоне немецкой оккупации, в единственной во Франции женской тюрьме, за каменными воротами в стиле ампир умерла знаменитая русская певица Надежда Плевицкая. Еще до революции она Николай II, говорят, мог пустить слезу под песню Курского соловья, как самодержец якобы называл артистку.

Обстоятельства гибели 56-летней женщины были загадочны. За несколько дней до смерти к ней в камеру заходили немецкие офицеры — чтобы «пообщаться».

Возможно, они просто убили ее, потому что за пару месяцев до этого немцы получили доступ к документам французских судов, и знали — русская певица-суперзвезда была тайным агентом НКВД

Как же так вышло? Надежда Плевицкая родилась в 1884 году в селе Винниково Курской губернии в крестьянской семье. Образование она имело плохонькое — два класса церковно-приходской школы. Зато пела великолепно — Дёжку (так ее звали в семье) взяли в хор Свято-Троицкого женского монастыря, где она даже была послушницей пару лет. Но юной девчонке за стенами обители не понравилось — там «копошился темный грех, укутанный, спрятанный», писала она сама в мемуарах.

Надежда Плевицкая

Сбежав из монастыря, Дёжка поступила в цирк, но ее оттуда забрала мать. После этого она переехала в Киев, где поступила в капеллу. Нот она не знала, но имела восхитительный голос и абсолютный слух. В 19 лет вышла замуж за бывшего артиста балета Эдмунда Плевицкого. Популярность певицы росла — она выступала даже в фешенебельном московском ресторане «Яръ». А после — в Царском Селе перед императорской семьей. Вскоре она достигла невероятной популярности в Российской империи, разбогатела, приобрела особняк, занималась благотворительностью

Выступала Надежда Плевицкая в стилизованном русском народном костюме и кокошнике. В годы Первой мировой войны служила санитаркой на фронте. Там же погиб ее жених Василий Шангин, поручик-кирасир. С нервным расстройством она уехала в Петроград...

После революций 1917 года и Гражданской войны Надежда Плевицкая жила в России — на территориях под контролем красных. В 1920 году она во время гастролей попала в плен к белым, но продолжив выступать на Юге России, она вскоре бежала за границу

В 1921 году она вышла замуж за белого генерала Николая Скоблина, командира известной Корниловской ударной дивизии. Из лагеря русских эмигрантов в Галлиполи (тогда — Греция) они уехали в Болгарию, после — в Германию и Францию. Белая эмиграция была от нее без ума — она не просто замечательно пела, но и напоминала всем о «раньшем времени».

В 1930 году Надежду Плевицкую и Николая Скоблина завербовала советская разведка — иностранный отдел НКВД

Эта история опутана загадками, но популярная версия гласит, что они помогли чекистам похитить и убить русского генерала Евгения Миллера, главу Русского Общевоинского Союза (РОВС).

Николай Скоблин в 1937 году бежал в Испанию и сгинул в огне Гражданской войны — скорее всего, тоже был убит чекистами. А Надежду Плевицкую арестовала полиция, французский суд приговорил ее к 20 годам каторги. Ее признали виновной в соучастии в похищении генерала Евгения Миллера.

Президент Франции Альбер Лебрен отказался помиловать «курского соловья»...

Горгуловщина

Павел Горгулов был русским поэтом, писавшим под псевдонимом Поль Бред. Уроженец Кубани, подкидыш, которого усыновила семья казаков, он был казнен во французской тюрьме в 1932 году.

Все дело в том, что Павел Горгулов под крики «Фиалка победит машину!» 6 мая 1932 года убил из пистолета президента Франции Поля Думера

Тот был англофилом, колониалистом и носил пышные белые бороду и усы. На полях Первой мировой войны он потерял четырех сыновей.

По пригласительному билету на имя Поля Бреда поэт пришел на книжную ярмарку для ветеранов, которую открывал президент.

Из автоматического пистолета браунинг 6,35 он расстрелял президента — одна пуля пробила основание черепа, другая застряла в правой лопатке

© Павел Горгулов на судебном процессе

Поль Думер потерял сознание, его увезли в больницу. Там политик пришел в себя и спросил, что случилось. «Вы попали в автомобильную аварию», — соврали ему врачи. «Ого! А я ничего не заметил», — сказал он и вскоре снова потерял сознание и умер ранним утром на следующий день.

Похороны проходили торжественно, заупокойную мессу отслужили в Соборе Парижской Богоматери. Гроб с телом президента вносили в Пантеон Франции, но похоронили не там, а в семейном склепе. Русские эмигранты в массе своей хотели отмежеваться от Павла Горгулова.

Поэтому по убитому президенту отслужили панихиду в Александро-Невском соборе на Рю Дарю (центре белоэмигрантской жизни в Париже), на ней присутствовали члены РОВС, в том числе генерал Евгений Миллер, и множество других эмигрантов

Поэт-убийца же был схвачен, избит публикой, присутствовавшей на месте покушения и брошен в тюрьму. Когда его крутили полицейские, он кричал «Фиалка победит машину!». Это был его девиз.

Уже при обыске у Павла Горгулова изъяли брошюру — «Манифест председателя партии зеленых русских фашистов». В его вещах нашли еще один пистолет, газетные вырезки о перемещениях Поля Думера и ампулы с ядом. А также — им самим сшитое знамя «фашистской партии»

В записках поэта следователи нашли признаки его душевной болезни: он называл себя «зеленым диктатором», писал о планах полета на Луну, брал на себя вину в похищении сына авиатора Чарльза Линдберга и хотел убить уже десять лет как мертвого Владимира Ленина

Убийство произошло между двумя турами выборов в Национальное собрание, и поначалу пресса думала, что это был спланированный заговор антиреспубликанских сил. Левая пресса изображала поэта-убийцу «типичным озлобленным белогвардейцем», который действовал, чтобы вовлечь Францию в войну против СССР. Стрельбу на книжной ярмарке даже сравнивали с убийством Франца Фердинанда в Сараево в 1914 году.

Французские политики называли Павла Горгулова «необольшевиком» и обвиняли его в работе на чекистов. Бытовала также версия, что он работал на фашистов или нацистов (до прихода Адольфа Гитлера к власти оставался всего год)

Судили Павла Горгулова присяжные три дня. На протяжении 40 минут он на французском языке излагал обоснование убийства. Дескать, стрелял он, чтобы привлечь внимание к страданиям русского народа, что он не большевик и не монархист, а скорее февралист.

Выступления адвокатов и свидетелей экзальтированный «зеленый диктатор» прерывал криками с призывами «Убить его, как убили Россию!» и грозил всем гибелью во всемирной катастрофе. Медэкспертиза нашла обвиняемого психически здоровым. Один из докторов на суде заявил: «Подсудимый выглядит сумасшедшим из-за своей национальности».

Когда суд огласил приговор — смертная казнь, поэт-убийца сорвал с шеи воротничок и закричал. По одной версии — сардонически, что Франция отказала ему в виде на жительство. По другой — пафосно, что гибнет он героем для своих друзей и себя и что он будет любить Россию и Францию «до самой смерти»

Кассационный суд отклонил апелляцию — адвокаты осужденного жаловались на нарушение норм Конституции Франции при рассмотрении дела. По мнению же судей, Павел Горгулов должен был быть казнен из-за самой сути своего преступления, а не из-за анахронистического характера статьи об «оскорблении величества», по которой его осудили.

Президент Франции Альбер Лебрен отклонил прошение о помиловании.

Павла Горгулова казнили ранним утром 14 сентября 1932 года на гильотине — публично, в присутствии трех тысяч человек. Правда, видели его смерть лишь избранные, к месту казни (без возвышения-эшафота) пускали только по специальным документам от полиции

Перед смертью он исповедался и причастился. Его палач Анатоль Дейблер в дневнике писал, что за минуты казни поэт крикнул «О, святая Русь!». Крепкого казака при этом не смогли сразу уложить на гильотину — она была маловата.

Журнал Time писал, что мать и тетка Павла Горгулова, жившие в Советской России, были через четыре дня после казни их приемного сына арестованы чекистами по обвинению в хищении колхозного зерна. И расстреляны.

Не вписались во Францию

В 1920-1930-х годах французские суды не раз выносили приговоры в отношении русских эмигрантов. Поначалу, в первые годы после революции, они имели льготы во Франции — налоговые, по получению вида на жительство, на въезд в страну. Рабочая сила французским заводам была нужна — те были обескровлены после мясорубки Первой мировой войны. Например, только на заводе Renault в Бийянкуре (западном пригороде Парижа) работали 10 тысяч русских.

Но с 1925 года Францию поразил экономический кризис.

Работы стало меньше, и рабочие места власти старались сохранять за французами. В среде русских эмигрантов начала расти преступность

Большая часть преступлений среди «бывших людей» относилась к сфере экономической экспроприации, по-простому — кражи и грабежи. Однако случались и заметные исключения.

В 1925 году за преступление против нравственности полицией был задержан 34-летний русский мужчина, представившийся морским врачом. У себя на квартире он за 200 франков с носу показывал порнографические киноленты, главную роль в которых играла его жена, также танцевавшая непристойные танцы вживую. Во время рейда в квартире задержанного нашли 25 человек — пьяных и в компании несовершеннолетних девушек. Задержанного приговорили к 13 месяцам тюрьмы.

В том же году русская пара — молодая женщина и седой старик — были осуждены за мошенничество с бриллиантами. Ей приносили камни на оценку, и вскоре она исчезла с ценностями. Нашли женщину через несколько месяцев в Ницце. Мужчина пытался краденое сбыть. Им дали по паре лет тюрьмы.

И снова 1925 год, бывший белогвардеец из Екатеринодара (ныне Краснодар) господин Виктор Мосидзе убил свою любовницу-француженку Сесиль Маллоран из пистолета и попытался покончить с собой, но безуспешно. Он был тихим человеком и работал на заводе Renault, но вдруг его уволили. Получив расчет, подпоручик купил пистолет, вернулся домой и убил свою возлюбленную. Интересно, но суд присяжных сошелся на том, что он убил любовницу в припадке ревности и оправдал русского эмигранта из-за наличие смягчающих обстоятельств.

В 1928 году перед судом во Франции предстала бывшая княгиня Трубецкая — некто Демидова. Ее обвинили в сутенерстве несовершеннолетних (во Франции — с 21 года) и приговорили к 5 тысячам франков штрафа

Французские суды, что интересно, одинаково рассматривали дела о преступлениях и французов, и русских, и нередко выносили мягкие приговоры по делам эмигрантов.

Громкое дело отца и сына

В 1995 году, в Лувесьене, парижском пригороде, произошло громкое массовое убийство. Юноша Алексей Полевой позвонил в полицию и сообщил, что его семья и их друзья были расстреляны в собственном доме. Полицейские нашли на месте шесть тел — русского бизнесмена Евгения Полевого, его супруги Людмилы, ее матери и отца и их гостей, семейной четы.

Спустя день Алексей Полевой признался, что это он убил отца, мать, бабушку и дедушку

Но у следствия возникли сомнения — из 16 выстрелов 15 были смертельными. Хотя на руках Алексея нашли следы пороха, а на оружие — его отпечатки пальцев.

Юноша заявил, что не мог больше терпеть «характер отца-деспота»

Коллега убитого Евгения Полевого рассказывал, что мертвец был действительно неприятным человеком: «В 1985 году Евгений потерял всякий стыд. Он испытывал наслаждение, ставя людей в унизительное положение. Однажды заявился на юбилей моего начальника с проститутками. Потом организовал кампанию против руководства, которое без всяких оснований обвинил в расхищении имущества министерства».

Журнал «Огонек» писал, что Евгений нередко бил сына, хотя и не был скуп — давал ему большие карманные деньги, снимал квартиру в Париже.

В советское время Евгений Полевой был торгпредом во Франции и был даже знаком с президентом Франсуа Миттераном, имел связи в КГБ и ЦК КПСС. Характер его, впрочем, постоянно приводил к конфликтам с бизнес-партнерами

Из России семья уехала из-за угроз. По слухам, предприниматель был замешан в торговле наркотиками и драгметаллами. «Коммерсантъ» сообщала, что незадолго до гибели мужчина переменился — стал часто говорить о том, что его преследуют.

«Самоуверенный бизнесмен стал бояться каждого шороха. Работавшая у него в доме француженка, няня Наташи, вспоминает, как 2 февраля 1995 года, за три недели до смерти, он вдруг со слезами на глазах — раньше она никогда не видела его в таком состоянии — начал умолять ее, если с ним что-то случится, спрятать Наташу. «Я пообещала. Спросила, что произошло. Он прошептал: "В меня стреляли в Москве..."», — писала газета.

В ноябре 1995 года Алексей Полевой отказался от своих показаний. Он заявил, что двое неизвестных убили его семью, заставили его несколько раз выстрелить в раненого отца и взять вину на себя. И забрали какую-то красную папочку с документами. Следствие эти показания отмело.

Брат убитого Дмитрий не верил в виновность племянника. Он утверждал, что у него есть доказательства непричастности Алексея к убийству. Но в 1996 году Дмитрий Полевой пропал, тело его было найдено на окраине Витебска

В суд дело Полевых было передано только в 1998 году. Прокурор требовал для Алексея максимальный для несовершеннолетнего срок — до 20 лет лишения свободы.

Суд присяжных признал юношу виновным в убийстве, но судья вынес приговор: восемь лет тюрьмы. В 2000 году Алексей Полевой вышел на свободу условно-досрочно. Дальнейшая его судьба неизвестна

Разбирательства века нынешнего

В последние десятилетия во Франции также рассматривалось немало громких дел, связанных с российскими гражданами.

В 2016 году во Франции проходил Чемпионат Европы по футболу. В Марселе произошла массовая драка между футбольными хулиганами из России и английскими фанатами. Малочисленные русские ультрас тогда побили англичан. СМИ утверждали, что в драке пострадали в первую очередь английские «кузьмичи» — обычные болельщики, а не организованные и закаленные в драках фанаты.

«Драка российских болельщиков с английскими — это безобразие полное. Я правда не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан, но во всяком случае подход правоохранительных органов должен быть одинаковым ко всем нарушителям», — говорил тогда президент России Владимир Путин.

В итоге двое русских болельщиков были приговорены судом во Франции к тюремным срокам. Павел Косов получил 10 лет тюрьмы и вышел на свободу в феврале 2024 года досрочно. Избитый им англичанин остался парализованным. Михаил Ивкин получил три года лишения свободы и освободился в 2021 году.

В 2020 году скандальную известность получило дело россиянина Александра Винника, основателя криптобиржи BTC-e. Его задержали в Греции в 2017 году и арестовали по требованию США. Суд присяжных во Франции, которая также требовала экстрадиции бизнесмена, признал его виновным в вымогательстве и отмывании средств с помощью биржи. Россия требовала выдать его по обвинению в хищении 750 миллрионов рублей, в котором он признался, а власти США обвиняли россиянина в отмывании денег и махинациях с биткоинами на сумму более 4 миллиардов долларов. В результате во Франции он просидел в тюрьме 18 месяцев без предъявления обвинения. В 2022 году мужчину экстрадировали в США. В мае этого года он признал свою вину.

В 2023 году французский суд приговорил к шести месяцам тюрьмы художника-акциониста Петра Павленского. Как писала газета Le Figaro, его осудили за «нарушение неприкосновенности частной жизни», а именно, за публикацию компромата на политика Бенджамена Гриво, снявшего из-за секс-скандала свою кандидатуру с выборов мэра. Павел Павленский получил известность в 2013 году после брутальных арт-перформансов. Во Франции в 2017 году он поджег окна здания Национального банка в Париже, а в 2020 году запустил сайт «Порнополитика», на котором публиковались компрометирующие различных политиков ролики.

В ноябре 2023 года российский миллиардер, сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев был выпущен под залог в 8 миллионов евро. Ему запретили покидать пределы Франции, сообщила газета Le Monde. Финансовая прокуратура обвиняет его в мошенничестве с налогами и отмывании средств. Его требовали оставить под арестом. В ходе обыска на вилле миллиардера в Сен-Тропе полицейские нашли множество наличных. С 2022 года бизнесмен находится под санкциями Европейского союза, его считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.