Нетрадиционная медицина будущего: смогут ли технологии подарить людям бессмертие

На протяжении всей истории человечества не прекращались поиски двух вещей: средства, обеспечивающего бессмертие и панацеи от всех болезней. Многим кажется, что именно сегодня мы, как никогда, близки к решению извечных проблем. Так ли это и смогут ли современные технологии подарить нам вечную жизнь или хотя бы существенно ее продлить?

Ученые и бизнесмены прилагают серьезные усилия для того, чтобы найти эффективное средство от старения. Ежегодно объявляется о нескольких «революционных» способах, которые на поверку оказываются лишь пиаром или способом заработка денег.

Согласно статистике, в прошлом году только на борьбу со старением человечество потратило около 43 миллиардов долларов и поиски «эликсира бессмертия» активно продолжаются. Интернет-издание Wired приготовило подборку самых необычных способов спасти человечество от старости, смерти и болезней, абсурдность которых вы сможете оценить сами.

Криогенное замораживание

Несмотря на то, что криогенные технологии уже широко используются для сохранения тел во многих странах, и люди платят огромные деньги за место в специальной капсуле, с точки зрения официальной науки перспективы такого обеспечения бессмертия очень призрачны. Способов, способных восстановить жизнедеятельность организма после глубокой заморозки не существует и гарантии, что она появится в будущем также нет.

Несмотря на это сильные мира сего продолжают надеяться, что через десятилетия их недуги научатся лечить и тогда тело можно будет разморозить и вдохнуть в него жизнь. Среди этих оптимистов основатель PayPal Питер Тиль, российский трансгуманист Алексей Самыкин и ученый Рэй Курцвейл. Последний уверен, что проблема старения будет решена уже к 2050 году.

Криосауна

Для тех, кто не хочет ждать милостей от науки в будущем и замораживать себя на десятилетия, существует «лайт-версия» криозаморозки, которая называется криосауна. В этом случае тело человека на 3 минуты погружают в жидкий азот с температурой -100 градусов Цельсия.

Не слишком приятная процедура, по мнению ее преданных сторонников, должна разрушить злокачественные клетки и поврежденные болезными и неправильным образом жизни ткани, снизить воспаление и активизировать регенерацию. Также адепты холода уверены, что при таком сильном охлаждении улучшается иммунитет и обмен веществ в организме. Как и в случае с криозаморозкой, никакой серьезной научной базы под этой технологией нет.

Замена конечностей и органов

Во всем мире ведутся активные разработки в области бионического протезирования и создания искусственных органов. Ученые и производители добились серьезных успехов в своем деле, создав надежное искусственное сердце и множество искусственных конечностей с высокой функциональностью. Многие протезы настолько совершенны, что имеют чувствительность, как живые руки и ноги.

Несмотря на это говорить о том, что замена конечностей и органов — это путь к бессмертию не приходится. Даже если теоретически допустить то, что наука сможет полностью заменить тело человека, вместилище его сознания, определяющее личность — головной мозг, заменить вряд ли удастся. А если это получится, можно ли считать, что объект с искусственным мозгом, в который «пересажено» человеческое сознание, является личностью?

Биодобавки

Электроника — это хорошо, но людям как-то ближе мысль о том, что для сохранения молодости можно будет принять некую таблетку. Эту идею усиленно эксплуатирует множество шарлатанов, а кроме этого, над проблемой бьется и немало серьезных научно-исследовательских центров.

Наиболее перспективными считаются разработки, строящиеся вокруг загадочного фермента NAD+. Это вещество, которое есть в организме каждого человека и животного, играет важную роль в метаболизме, а также защите нейронов и клеток тела от старения. С возрастом содержание NAD+ снижается и некоторые ученые мужи уверены, что снова «зарядив» тело человека ферментом, можно повернуть старение вспять.

Из всех перечисленных выше способов, этот наиболее реалистичен, так как испытан на лабораторных мышах и в некоторых случаях помог их омолодить. Но нужно смотреть правде в глаза — от успеха с мелкими грызунами, до полноценного использования препарата в медицине огромный путь и совсем не факт, что он будет пройден. Поэтому всех, кто уже сегодня предлагает омолаживающие препараты, можно по умолчанию считать жуликами или сумасшедшими.

Как мы видим, способов обеспечить бессмертие много, но ни один из них еще не доведен до ума. Очень хочется верить, что возможность сохранить молодость и здоровье на бесконечно длительный срок появится в ближайшее время, но эксперты настроены по этому поводу максимально скептически.