Грандиозное шоу: космос будет «трясти» от умирающих звезд

Представьте себе гигантскую звезду — в десятки и сотни раз тяжелее Солнца — эволюционный путь которой приближается к финалу. Когда «топливо» в ее ядре в значительной мере исчерпается, она коллапсирует под собственной тяжестью, породив мощный взрыв и оставив после себя черную дыру или компактную, очень плотную и холодную нейтронную звезду. Впрочем, как предсказывают ученые, это будет не просто взрыв, а грандиозное космическое шоу, сопровождаемое гравитационными волнами, которые будут буквально сотрясать космос.

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Космическая рябь

Ученые Центра вычислительной астрофизики (CCA) Института Флэтайрон в Нью-Йорке, Колумбийского университета и Тель-Авивского университета предсказали, что смерть быстро вращающейся массивной звезды может вызвать настолько сильные гравитационные волны, что их можно будет уловить даже на Земле. Эти волны — своего рода рябь на ткани пространства-времени, возникающая при столь грандиозных событиях во Вселенной.

Как рождаются гравитационные волны

Когда звезда коллапсирует, она «окружает» себя гигантским диском из вещества, которое быстро вращается и падает в черную дыру. Этот процесс искажает пространство-время вокруг, создавая мощные гравитационные волны. Чем быстрее вращается диск и чем больше масса звезды, тем сильнее будут эти волны.

Что и как искать

Для обнаружения гравитационных волн ученые планируют использовать специальные лазерные гравитационно-волновые детекторы LIGO. Однако чтобы услышать «песню умирающей звезды», нужно знать, какие именно сигналы искать. Для этого ученые создают сложные компьютерные модели, которые позволяют предсказать, как будут выглядеть гравитационные волны от разных типов звезд. Ведь в противном случае они будут попросту теряться в общем «гравитационном шуме» Вселенной.

Если ученым удастся вычислить частоты гравитационных волн от коллапсирующих звезд, то они смогут регистрировать ежегодно до десятка подобных событий в радиусе 50 миллионов световых лет.