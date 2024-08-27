Зарплаты «вождей» СССР: кто получал больше всех

Жизнь лидеров советского государства была окутана завесой тайны. Конечно же, рядовой советский гражданин не мог просто так получить информацию о заработной плате вождей. Информация о доходах глав СССР стала доступна только после 1991 года. Благодаря рассекреченным документам можно сравнить зарплаты руководителей Советского Союза.

Ленин

После прихода большевиков к власти Владимир Ленин установил себе зарплату в 500 рублей. По информации издания «Секрет фирмы», эта сумма соответствует примерно 160 тысячам современных рублей в месяц.

При этом сам же Ленин установил запрет на «сторонние» доходы, действовавший среди партийных деятелей. К примеру, член партии не мог получать гонорары за статьи или книги.

Сталин

В начале 1920-х годов нарком по делам национальностей Иосиф Сталин получал 225 рублей в месяц. Когда «отец народов» стал лидером СССР, зарплата увеличилась до 500, а затем и до 1200 рублей.

Во время Великой Отечественной из-за инфляции доход вождя стал почти нулевым. Однако в тот же период он увеличил свой оклад до 10 тысяч рублей – около 3,2 миллионов по нынешним меркам. Помимо этого, для высших партийных деятелей ввели систему «сталинских конвертов» – дополнительных выплат, не облагаемых налогом.

Хрущёв

Когда Никита Хрущев был первым секретарем ЦК КПСС, он получал от 800 до 1000 рублей в месяц. В пересчёте на сегодняшние деньги – примерно 300 тысяч.

Также богатство лидера СССР времён оттепели составляла недвижимость и автомобили. После отставки у Никиты Сергеевича осталась дача в Подмосковье – скромный одноэтажный дом – и московская квартира. Особой любви к автомобилям у Хрущёва не было, поэтому он иногда раздавал иномарки нуждающимся. Так, дому-интернату для престарелых коммунистов он отдал лимузин Rolls-Royce Silver Cloud, а премиальный Mercedes-Benz 300 SL подарил Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры. Не забывал Никита Сергеевич радовать машинами и своих детей – сыну и дочери от отца достались «Renault» и «Fiat».

Брежнев

Зарплата Леонида Брежнева составляла около 1500 рублей. Важно отметить, что именно Леонид Ильич отменил ленинский запрет на дополнительные доходы партийцев, благодаря чему получал огромные гонорары за публикацию своих книг. Также в 1973 году политик присвоил себе Ленинскую премию с приятным бонусом в виде 25 тысяч рублей.

Известно, что семья генсека жила роскошно. Сын Брежнева часто ездил за границу и устраивал там пышные гулянья. А дочь Брежнева Галина жила в центре Москвы и регулярно тратила крупные суммы на ювелирные украшения.

Андропов

Юрий Андропов сначала получал в месяц 1200 рублей. Однако позже добровольно сократил зарплату до 800. В то же время лидер СССР не отказался от системы гонораров и получал дополнительные доходы. В январе 1984 года общая сумма литературных гонораров Андропова составила 8000 рублей.

Черненко

Заработок Константина Черненко можно сопоставить с доходами Андропова: он тоже получал зарплату в 800 рублей и одновременно с этим зарабатывал огромные суммы за счёт написанных идеологических текстов.

Горбачёв

Последний лидер СССР Михаил Горбачёв в зависимости от финансовой ситуации в стране получал разные суммы. Зарплата Горбачёва за пять лет выросла с 800 до 3000 рублей. Как и предшественники, Михаил Сергеевич получал дополнительные доходы. А в 1990 году инициатору перестройки вручили Нобелевскую премию мира с денежной составляющей. Правда, по информации журнала «Огонёк», эти деньги пошли в бюджет страны.