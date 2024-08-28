«Советский Отелло»: за что посадили «первую ракетку СССР по теннису»

В 1959 году юный эстонский спортсмен Тоомас Лейус стал первым советским теннисистом, победившим на Уимблдоне. О нём знал весь мир, а его жизни многие бы позавидовали. Но всё изменилось в 1974 году, когда Тоомас попал в тюрьму за убийство.

© Русская семерка

Успешный человек

Тоомас Лейус родился в Таллинне в семье интеллигентов. Родители Тоомаса отдали своего сына учиться в музыкальную школу. Там мальчика считали талантливым и говорили о его великолепном будущем в музыке. Однако Лейус сделал выбор в пользу спорта – юноша очень сильно увлёкся теннисом.

Ещё в 16 лет он получил звание мастера спорта. В тот момент Тоомас был самым юным человеком в СССР с таким статусом. Вскоре Лейус отправился на турнир среди юниоров на Уимблдон. Обыграв Роджера Тейлора из Великобритании, Тоомас стал первым победителем из СССР на этом престижном состязании.

На «личном фронте» у спортсмена всё тоже было отлично. Он женился на красавице по имени Анна. А вскоре у этой пары родилась дочь Дорис.

Роковая встреча и тюрьма

Всё было хорошо, пока Тоомас не встретился с другой женщиной – с танцовщицей варьете Эне. Теннисист развёлся с Анной и заключил брак с новой возлюбленной, о ветреном характере которой Лейусу говорили все знакомые. Но тот никого не хотел слушать.

В итоге Эне в определённый момент начала изменять супругу с театральным режиссёром Юрием Шерлингом. При этом танцовщица и не скрывала от Тоомаса отношения с режиссёром.

Измены привели к разводу, который для спортсмена стал настоящим ударом. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая жизнь «первой ракетки СССР», если бы не приезд Эне в дом бывшего супруга 12 мая 1974 года. Ночью Тоомас задушил женщину на почве ревности.

После заключения

Лейусу дали восемь лет тюрьмы, из которых он отсидел три года. На свободе он вновь женился, начал часто менять места проживания. Он успел пожить в Узбекистане, Грузии, Финляндии, Германии. В 1997 году теннисист вернулся в Таллинн. К тому моменту у Тоомаса появились дети от нового брака: мальчик и девочка.

После тюрьмы Лейус много работал тренером, участвовал в турнирах ветеранов. В Грузии ещё в советское время Тоомас получил звание заслуженного тренера республики. А в 2009 году он был включен в Зал российской теннисной славы.