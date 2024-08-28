У русских с какими фамилиями предки были колдунами

Фамилии русских часто связаны с родом деятельности или кличкой предка. К примеру, Кузнецов или Быков – типичные крестьянские фамилии, Троицкий или Преображенский – фамилии представителей духовенства. А какие фамилии можно назвать «колдовскими»?

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Ворожеи

Юрий Федосюк в издании «Русские фамилии» отмечал, что сын ворожеи мог получить фамилию Ворожейкин и передать её своим потомкам. Впервые эта фамилия была зафиксирована в XVI веке. От ворожеи же произошли такие фамилии, как Ворожня, Вороженко, Ворожкин, Ворожкович, Ворожбий.

Автор «Словаря современных русских фамилий» И. М. Ганжина считает, что колдовством могли заниматься и предки Ворогушиных. Основу данной фамилии составляет нарицательное «ворогуша». В XI-XVII веках так называли недруга или лихорадку. Позже это слово приобрело новые значения, среди которых есть и «колдунья».

Также ворожба и гадание были основными занятиями обладателей прозвища Гадало или Гадала, от которого произошла фамилия Гадалов.

Забытые наименования колдунов

Как можно догадаться, фамилии Знахаркин и Ведьминов тоже произошли от людей, занимающихся магией. Автор очерков «Русские имена» Леонид Щетинин также считает, что знахарями могли быть и предки Бережновых – бережчиками в прошлом именовали знахарей. А «специалистов», лечивших травами и заговорами, называли зелейщиками. Поэтому возможно, что фамилии Зеленин, Зеленихин, Зеленищев, Зеленкевич, Зеленко, Зеленов, Зеленухин, Зеленцов, Зеленчев, Зеленый носят потомки колдунов. Впрочем, зелейщиками наши предки называли и ремесленников, занимавшихся изготовлением пороха.

Носители фамилии Докин, восходящей к прозвищу Дока (колдун, знахарь), вполне могут быть потомками колдунов. Фамилии Балеев и Балеевич тоже могут иметь мистические корни: забытые слова балий, балея и бальник обозначали колдуна, ведуна, волшебника, знахаря – так говорит в «Русском этимологическом словаре» Александр Аникин.

Фамилии от прозвищ и имён

Алексей Соболевский в «Трудах по истории русского языка» говорил, что в переводе с церковнославянского «прокуда» обозначает вред, порчу или колдовство. Прокудой могли назвать колдуна. Следовательно, носитель фамилии Прокудин вполне может быть потомком мага.

Автор издания «Энциклопедия русских фамилий» Елена Грушко причисляет к «колдовским» такие фамилии, как Кудесов, Чародеев и Кудеяров – третья происходит от славянского имени Кудеяр – «сильнейший из чародеев».

Также известно, что в пермских говорах XIX века кулешатами называли нечистую силу, подчинявшуюся колдуну. Исходя из этого, фамилия Кулешов может быть связана с обладателями сверхъестественных способностей.