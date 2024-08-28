Почему Успение Пресвятой Богородицы это праздник?

Как праздновать Успение Пресвятой Богородицы?
28 августа все православные верующие отметят последний крупный праздник церковного года – Успение Пресвятой Богородицы. А 14 сентября по православному календарю начнется Новолетие и новый круг церковных памятных дат.
Почему это праздник?
Успение – это кончина, окончание земного пути Пресвятой Богородицы. Главное противоречие возникает, когда задаешься вопросом, как кончина человеческой жизни может быть праздником. Тем не менее в православной традиции это так. Ведь для верующего человека конец земного пути – это начало новой вечной жизни. Только вот глубоко и искренне поверить в это трудно.
«Праздник Успения дает нам право надеяться, что и мы способны войти в вечную жизнь, – сказал корреспонденту Mir24.tv священник Георгий Кочетков. – Ведь когда мы думаем о воскресении самого Христа, в нас нередко остается недоверие: а мы-то, грешные, как? Действительно, Христос умер и воскрес. Но что еще могло ожидать его, умирающего на кресте? Когда же мы празднуем Успение Божьей Матери, то мы знаем, что она такая же, как и мы, и если она чадо Божье, то и мы – чада Божьи. И если она принимается в вечную жизнь, то это может напрямую относиться и к каждому из нас».
Как правильно отмечать?
Праздник Успения Пресвятой Богородицы был на Руси одним из самых долгожданных. Православные христиане готовятся к нему в течение Успенского поста, который хоть и короткий – всего две недели – но очень строгий. Это время молитв, размышлений о своей жизни, время обращения к Богу. Период воздержания от страстей, смирения и взращивания в себе добродетелей.
«Для христианина вся его жизнь связана с духовным трудом, – говорит руководитель Богословского колледжа при СФИ Людмила Комиссарова. – Он всегда готовится, если можно так сказать, встретить Царство Небесное и прикоснуться к нему уже здесь, на земле. Каждый, конечно, в свою меру. Но пост – особое время. Это время, когда человек концентрирует свои духовные усилия. К сожалению, не получается так жить каждый день. Кто так живёт, тому специальные посты, наверное, и не нужны. Но это бывает редко. Поэтому необходим пост, когда человек больше молится, больше читает духовной литературы, больше размышляет о жизни и делает больше реальных усилий, чтобы совершенствоваться самому и помогать в этом другим людям».
Накануне праздника в храмах совершается всенощное бдение. Но самое главное, что нужно сделать накануне Успения – это всмотреться и вслушаться в себя, понять, что нам не дает быть достойными Царствия Небесного, что отягощает душу, что не пускает в жизнь вечную нас самих. А в день Успения положено быть на утренней праздничной литургии, которая завершается причастием всех, кто готовился к нему, постился и исповедовался, говорит Комиссарова.
Как окончилась земная жизнь Богоматери
Царица Небесная прожила жизнь, которая была, по сути, подвигом длиною в жизнь. «Мы знаем, что она осознанно пошла на это. И дала свое согласие стать матерью Сына Божьего, зная, что ее ребенка ждет мученическая смерть на кресте. Знать это и растить единственного сына для крестного подвига – что может быть больнее? Но она смиренно приняла эту долю. Весь Ее жизненный путь – это путь исполнения воли Божьей. Это путь принятия всего, что пошлет ей Господь. «Я раба Господня» – это ее главное служение», – рассказывает Комиссарова.
В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения Спасителя. Но сохранились различные церковные предания, в том числе «Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы». Известно, что после вознесения Иисуса Христа на небеса, она жила в доме апостола Иоанна Богослова еще более 10 лет (по другим источникам 22 года). Тот заботился о ней, как родной сын. Но и сама она была опорой для всех апостолов, которые приходили к ней и беседовали с нею. В самом конце жизни к Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и предупредил ее о скором окончании земной жизни. Но и тут она не дрогнула, а, наоборот, с радостью поделилась этой новостью с апостолом Иоанном и стала готовиться.
«Интересно, что апостолы, которые проповедовали слово Божье по всем странам, и, конечно, не могли знать о ее скорой кончине, чудесным образом одновременно вернулись в Иерусалим и сошлись все вместе, чтобы проводить Богородицу. Перед смертью она утешала апостолов и обещала не оставлять их и после своей смерти, всегда молиться о них. Она ушла легко, словно бы уснув (отсюда и Успение), под молитвы апостолов. В момент кончины ее комната озарилась светом и сам Иисус, окруженный ангелами, явился и принял ее душу. Это момент изображен на всех иконах «Успение», – говорит Комиссарова.
Главная защитница земли Русской
«Успение – самый поздний из больших церковных праздников. Прошли века, прежде чем он был установлен, половина тысячелетия жизни Церкви. Христиане долго всматривались в путь Божьей Матери и увидели в нем некую духовную норму, высшую планку, до которой должен дотягиваться на земле каждый верный. Причем поразительно, что эту планку устанавливает на земле женщина – Дева Мария. Именно ее прославляет Церковь как «достойнейшую херувимов и несравненно славнейшую серафимов», имея в виду ее путь, ее жизнь, но еще больше – ее Успение. Этот праздник призван давать нам надежду», – говорит священник Георгий Кочетков.
«И еще одно нужно помнить в день Успения. Царица Небесная всегда считалась на Руси главной защитницей земли Русской. Все православные христиане просят Божью Матерь быть молитвенницей за них. Торжества по случаю праздника Успения длятся еще восемь дней после праздника, давая верующим возможность порадоваться, что у каждого из них есть заступница перед Богом. И об этой помощи стоит помнить всегда и смело обращаться к заступнице с молитвами», – говорит Георгий Кочетков.