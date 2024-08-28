Почему Успение Пресвятой Богородицы это праздник?

28 августа все православные верующие отметят последний крупный праздник церковного года – Успение Пресвятой Богородицы. А 14 сентября по православному календарю начнется Новолетие и новый круг церковных памятных дат.

© Икона Феофана Грека - Успение Богородицы, 1392 год

Почему это праздник?

Успение – это кончина, окончание земного пути Пресвятой Богородицы. Главное противоречие возникает, когда задаешься вопросом, как кончина человеческой жизни может быть праздником. Тем не менее в православной традиции это так. Ведь для верующего человека конец земного пути – это начало новой вечной жизни. Только вот глубоко и искренне поверить в это трудно.

«Праздник Успения дает нам право надеяться, что и мы способны войти в вечную жизнь, – сказал корреспонденту Mir24.tv священник Георгий Кочетков. – Ведь когда мы думаем о воскресении самого Христа, в нас нередко остается недоверие: а мы-то, грешные, как? Действительно, Христос умер и воскрес. Но что еще могло ожидать его, умирающего на кресте? Когда же мы празднуем Успение Божьей Матери, то мы знаем, что она такая же, как и мы, и если она чадо Божье, то и мы – чада Божьи. И если она принимается в вечную жизнь, то это может напрямую относиться и к каждому из нас».

Как правильно отмечать?

Праздник Успения Пресвятой Богородицы был на Руси одним из самых долгожданных. Православные христиане готовятся к нему в течение Успенского поста, который хоть и короткий – всего две недели – но очень строгий. Это время молитв, размышлений о своей жизни, время обращения к Богу. Период воздержания от страстей, смирения и взращивания в себе добродетелей.

«Для христианина вся его жизнь связана с духовным трудом, – говорит руководитель Богословского колледжа при СФИ Людмила Комиссарова. – Он всегда готовится, если можно так сказать, встретить Царство Небесное и прикоснуться к нему уже здесь, на земле. Каждый, конечно, в свою меру. Но пост – особое время. Это время, когда человек концентрирует свои духовные усилия. К сожалению, не получается так жить каждый день. Кто так живёт, тому специальные посты, наверное, и не нужны. Но это бывает редко. Поэтому необходим пост, когда человек больше молится, больше читает духовной литературы, больше размышляет о жизни и делает больше реальных усилий, чтобы совершенствоваться самому и помогать в этом другим людям».

Накануне праздника в храмах совершается всенощное бдение. Но самое главное, что нужно сделать накануне Успения – это всмотреться и вслушаться в себя, понять, что нам не дает быть достойными Царствия Небесного, что отягощает душу, что не пускает в жизнь вечную нас самих. А в день Успения положено быть на утренней праздничной литургии, которая завершается причастием всех, кто готовился к нему, постился и исповедовался, говорит Комиссарова.

Как окончилась земная жизнь Богоматери

Царица Небесная прожила жизнь, которая была, по сути, подвигом длиною в жизнь. «Мы знаем, что она осознанно пошла на это. И дала свое согласие стать матерью Сына Божьего, зная, что ее ребенка ждет мученическая смерть на кресте. Знать это и растить единственного сына для крестного подвига – что может быть больнее? Но она смиренно приняла эту долю. Весь Ее жизненный путь – это путь исполнения воли Божьей. Это путь принятия всего, что пошлет ей Господь. «Я раба Господня» – это ее главное служение», – рассказывает Комиссарова.

В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения Спасителя. Но сохранились различные церковные предания, в том числе «Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы». Известно, что после вознесения Иисуса Христа на небеса, она жила в доме апостола Иоанна Богослова еще более 10 лет (по другим источникам 22 года). Тот заботился о ней, как родной сын. Но и сама она была опорой для всех апостолов, которые приходили к ней и беседовали с нею. В самом конце жизни к Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и предупредил ее о скором окончании земной жизни. Но и тут она не дрогнула, а, наоборот, с радостью поделилась этой новостью с апостолом Иоанном и стала готовиться.

© Архангел Гавриил приносит Деве Марии весть о предстоящей кончине (Дуччо, Маэста, деталь. 1308—1311)

«Интересно, что апостолы, которые проповедовали слово Божье по всем странам, и, конечно, не могли знать о ее скорой кончине, чудесным образом одновременно вернулись в Иерусалим и сошлись все вместе, чтобы проводить Богородицу. Перед смертью она утешала апостолов и обещала не оставлять их и после своей смерти, всегда молиться о них. Она ушла легко, словно бы уснув (отсюда и Успение), под молитвы апостолов. В момент кончины ее комната озарилась светом и сам Иисус, окруженный ангелами, явился и принял ее душу. Это момент изображен на всех иконах «Успение», – говорит Комиссарова.

Главная защитница земли Русской

«Успение – самый поздний из больших церковных праздников. Прошли века, прежде чем он был установлен, половина тысячелетия жизни Церкви. Христиане долго всматривались в путь Божьей Матери и увидели в нем некую духовную норму, высшую планку, до которой должен дотягиваться на земле каждый верный. Причем поразительно, что эту планку устанавливает на земле женщина – Дева Мария. Именно ее прославляет Церковь как «достойнейшую херувимов и несравненно славнейшую серафимов», имея в виду ее путь, ее жизнь, но еще больше – ее Успение. Этот праздник призван давать нам надежду», – говорит священник Георгий Кочетков.

© ТАСС