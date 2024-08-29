Почему звезды российского футбола остались без работы

В российском футболе на старте нынешнего сезона сложилась уникальная ситуация. Сразу несколько игроков, которые еще совсем недавно блистали в сборной России, находятся без клубов и за считаные дни до закрытия трансферного окна (1 сентября в Европе и 5 сентября в РПЛ) так и не нашли варианты продолжения карьеры. «Лента.ру» — подробнее о проблемах Артема Дзюбы, Алексея Миранчука, Георгия Джикии и других известных российских футболистов с поиском новых команд.

Сошедший с поезда

Совсем недавно казалось, что одиозный российский форвард Артем Дзюба в лице московского «Локомотива» нашел идеальную команду. Возрастной нападающий зимой 2023-го подписал краткосрочное соглашение с железнодорожниками, которое было пролонгировано на год по окончании сезона. Не продлить его было просто невозможно: в 11 матчах весенней части сезона Артем наколотил восемь мячей, сделал пять голевых передач, мгновенно став системообразующим игроком «Локо».

Однако следующий сезон в исполнении футболиста получился куда менее впечатляющим. Игрок в 17 матчах первой половины сезона сделал 4+3 по системе «гол плюс пас», после чего не отмечался результативными действиями. Весеннюю часть чемпионата Дзюба по большей части провел на скамейке запасных, а в мае после жаркого интервью агента игрока Леонида Гольдмана Михаила Галактионова. Допустить, что Гольдман выступил в публичном пространстве без санкции со стороны клиента, очень сложно.

Поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом Леонид Гольдман агент Артема Дзюбы

Таким образом, летом 2024-го Дзюба остался без клуба и на данный момент все еще находится в поиске. В июле появилась информация, что на игрока выходили клубы из Китая, Саудовской Аравии, Турции, Кипра, однако он всем отказал, так как рассчитывает продолжить карьеру в РПЛ. Но пока в этом направлении нет никаких подвижек.

В СМИ появлялась информация о возможном трансфере Дзюбы в «Крылья Советов», которую в Самаре позже решительно опровергли, говорилось также о варианте с «Химками», однако пока дальше разговоров дело не зашло. Представители сразу нескольких клубов РПЛ отмечали, что не рассматривают Дзюбу из-за слишком высокой зарплаты, возраста и сложного характера. Удастся ли Артему забить еще пять мячей на высоком уровне и обогнать Александра Кержакова в списке лучших российских бомбардиров в истории — вопрос открытый.

Удивляет ли меня, что Артем до сих пор без клуба? Да. Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любому клубу РПЛ Леонид Слуцкий тренер «Шанхай Шэньхуа»

Дети капитана Шпинева

Известный российский футбольный агент Вадим Шпинев ведет дела сразу двух известных отечественных футболистов, которые до сих пор находятся без клуба. Это экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия и бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Оба летом по разным причинам остались без клубов, и оба гораздо моложе Дзюбы.

Джикия в прошлом сезоне, несмотря на капитанскую повязку в «Спартаке», резко перестал попадать в состав, а зимой Шпинев публично вступился за клиента, отметив, что истекающий летом контракт защитника со «Спартаком» не будет продлен, пока у руля главный тренер Гильермо Абаскаль. Руководство «Спартака», судя по всему, подобный выпад восприняло как ультиматум и решило не продолжать сотрудничество с токсичным игроком и его агентом. С мая 30-летний Джикия находится без клуба.

Антон Миранчук (в центре)

Антон Миранчук в «Локомотиве» ни с кем не ссорился и в минувшем сезоне был одним из ведущих игроков команды, так что его решение не продлевать контракт с клубом стало неожиданным. По информации инсайдера Ивана Карпова, москвичи подготовили ему улучшенное предложение по новому соглашению, предусматривающее зарплату в размере 1,6 миллиона евро в год, однако 28-летний игрок отказался, так как хотел получать еще больше.

В июле Шпинев заявил, что Джикия и Миранчук не рассматривают варианты в РПЛ и ведут переговоры с европейскими командами. Он также призывал болельщиков не переживать, уверяя, что до 1 сентября они обязательно найдут новые клубы. При этом никакой конкретики до сих пор нет, а в отношении Миранчука и вовсе начались разговоры о том, что футболист может вернуться в «Локомотив».

Между двумя столицами

Александр Соболев, в отличие от других героев материала, имеет действующий контракт с клубом РПЛ, однако уже второй месяц тренируется в «Спартаке» индивидуально. Перевод игрока на такой режим занятий произошел после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга», официально причины решения не пояснялись. Неофициально же стало известно, что игроку резко захотелось перейти в петербургский «Зенит», и желание это было настолько сильным, что ни нормально тренироваться, ни выходить на официальные матчи Соболев больше не мог.

При этом сделка на данный момент далека от завершения. В СМИ практически каждый день новости о том, что Соболев вот-вот перейдет в «Зенит» сменяются сообщениями о том, что такой трансфер никогда не состоится. Нападающий ждет развязки, а мосты со «Спартаком», судя по всему, сожжены. Недавно капитан красно-белых Роман Зобнин признался, что не знает, где находится Соболев и чем он занимается.

Я не понимаю его поведения. Он не тренируется, без тонуса, кажется, что сжег все мосты со «Спартаком». Да и «Зениту» особо не нужен, учитывая, что там Кассьерра плюс берут кого-то еще. Так что из этой ситуации ему надо выбираться. «Спартак» без него хорошо выглядит, побеждает. Вернуться будет очень тяжело. Если бы он был очень нужен «Зениту», его давно купили бы Тарас Бурлак бывший футболист сборной России

27-летний футболист, который совсем недавно блистал в составе красно-белых и сборной России, находится фактически без клуба. Периодически появляется информация о возможном уходе форварда на правах аренды в какую-нибудь другую команду, но по факту ничего не происходит. По мнению комментатора Романа Нагучева, которое тот высказал «Чемпионату», у Соболева есть какие-то проблемы личного характера.

«Все выглядит по-идиотски. Не может взрослый человек себя так вести», — отметил журналист.

Бутсы у гвоздя

В начале нынешнего сезона стало известно, что «Зенит» покидает русский бразилец Марио Фернандес, который перешел в петербургский клуб год назад с огромным скандалом. Как сообщал «РБ-Спорт», тренеры сине-бело-голубых остались недовольны физической формой 33-летнего игрока и инициировали расставание, однако позже сам Марио подчеркнул, что новый контракт в «Зените» ему предлагали, однако отказался он сам. Сейчас защитник находится в Бразилии, отдыхает в кругу семьи и говорит о том, что очень хотел бы продолжить карьеру в РПЛ. Другой вопрос — интересен ли он кому-то в российском чемпионате?

Не очень красивыми получились истории расставания со своими командами у бывших вратарей сборной России Антона Шунина и Маринато Гильерме. С первым не стали продлевать контракт московские динамовцы, после чего игрок, всю карьеру выступавший за бело-голубых, пожаловался на то, что ему не предложили обещанную позицию в спортивном департаменте клуба. Спустя несколько месяцев гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что предложение все-таки сделано и решение теперь за Шуниным. Сам 37-летний голкипер на данный момент выбирает между завершением карьеры и выступлением в Саудовской Аравии.

С 38-летним Гильерме по окончании минувшего сезона не стал продлевать контракт «Локомотив», за который тот выступал с 2007 года. Обрусевший бразилец позже рассказал, что его больше расстроил не сам факт произошедшего, а то, как это было сделано. По словам вратаря, зимой он говорил руководству о желании остаться в команде и фидбэк был положительным. Однако летом за неделю до истечения контракта Гильерме уведомили, что он продлен не будет. Завершать карьеру вратарь не планирует и говорит о том, что рассматривает разные варианты, в том числе возвращение в Бразилию.