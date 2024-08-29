Как в Советском Союзе отменили «второе крепостное право»

Всего 50 лет назад в СССР отменили «советское крепостное право» — власти разрешили выдавать крестьянам паспорта. До этого на протяжении десятилетий колхозники не могли уехать из деревни без справки от начальства. Перебраться из сел люди могли лишь до 16 лет, рассказала Лидия Лукьянова, сумевшая в 1950-х уехать в город. Почему при Сталине решили прикрепить крестьян к земле — в материале «Газеты.Ru».

Второе крепостное право (большевиков)

В Советском Союзе в годы коллективизации начала ходить грустная шутка — что ВКП(б) расшифровывается как «Второе крепостное право (большевиков)», а вовсе не как «Всесоюзная коммунистическая партия».

Коллективизацию — политику объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные, колхозы, — советские власти начали проводить в 1920-х. Работать в таких хозяйствах было невыгодно: имущество крестьян — «кулаков» и «середняков» — отбирали, приписывая к колхозу, а за работу вместо денег платили трудоднями. Эти учетные единицы потом обменивались на хлеб или другие продукты, которые выращивали в селе. Впрочем, многие верили в идеи коммунизма и шли в колхозы добровольно.

Обеспечивать семью предполагалось за счет приусадебных участков, но трудиться на них можно было лишь после выполнения обязательных колхозных работ. По сути эта система напоминала барщину, когда крестьяне были обязаны трудиться определенное число дней на землях помещика. Не было даже альтернативы в виде оброка, который можно было выплатить и спокойно возделывать свою землю.

© Паспорт образца 1953 года (слева) и 1974 года

Большевики старались закрепить на селе как можно больше крестьян, чтобы обеспечить живущую по плановой системе страну дешевым, практически бесплатным хлебом. В начале коллективизации и индустриализации в СССР десятки тысяч крестьян стали уезжать из деревни и перебираться в города. Опустошение села из-за бесчеловечных административных мер приводило к голоду.

Поэтому, чтобы привязать крестьян к земле, ЦИК и Совнарком СССР в 1932 году ввели единую паспортную систему. Отменялись все прежние удостоверения личности .

От 16 и старше

Паспорт нового образца должны были получать все жители СССР старше 16 лет — за исключением селян, трудившихся в недавно образованных колхозах. Среди десятков миллионов крестьян получить паспорт могли лишь те, кто жил в 100-километровой полосе у западной границы Союза, в окрестностях Москвы и Ленинграда, и в радиусе 50 км от Харькова.

В течение 24 часов после прибытия на новое место жительства советские люди были обязаны прописывать паспорта в милиции. Кроме ФИО и даты рождения в паспорте указывались национальность и социальное положение — рабочий, служащий, учащийся, крестьянин-единоличник (то есть не колхозник). Красноармейцы получали вместо паспорта военный билет.

© Работники колхоза «Россия» выезжают в поле, Ставропольский край, 1958 год

Обязательно нужно было выписываться в паспортном столе при отъезде с места жительства на срок более двух месяцев.

Крестьянам-колхозникам паспорта не выдавали. Переезжать они могли лишь из одного села в другое. Как и для поездки в город, им требовалось разрешение председателя колхоза. Получить его взрослым людям было сложно. В основном отпускали из колхозов только молодежь — если те хотели ехать учиться.

Если крестьянин приезжал в город без паспорта, то в первый раз ему грозил большой штраф. Последующее нарушение могло закончиться тюремным сроком до трех лет.

Известно о случаях, когда за взятку в милиции или в колхозном правлении можно было оформить себе справку для получения паспорта и переезда в город. Особенно распространилась эта практика после Победы в 1945 году, когда возвращавшиеся с войны солдаты не хотели оставаться в родных колхозах и перебирались в города.

Кстати, паспорта не выдавали не только колхозникам, но и антисоветским элементам, «лишенцам», пораженным в правах и рецидивистам-уголовникам.

С самого начала паспортизации в СССР проводили «чистки» городов. Людям, которые не могли по той или иной причине получить паспорт, предписывалось покинуть город и его окрестности. Лишь за четыре месяца 1933 года, когда паспорта раздавали в Москве и Ленинграде, убыль населения составила более 476 тыс. человек в северной столице и 214,7 тыс. человек в первопрестольной.

Стоит добавить, что из Ленинграда выселяли в основном представителей бывших «правящих классов» — мещан, дворян и духовенство, которых не коснулись первые советские репрессии 1920-х. Впрочем, выдворяли за пределы городов и многочисленный криминальный элемент, и уровень преступности в столицах упал.

К 1937 году НКВД докладывал в Совнарком: паспорта выданы «населению городов, рабочих поселков, районных центров, новостроек, мест расположения МТС , а также всех населенных пунктов в пределах 100-километровой полосы вокруг Москвы, Ленинграда, 50-километровой полосы вокруг Киева и Харькова; 100-километровой Западно-Европейской, Восточной (Вост. Сибирь) и Дальне-Восточной пограничной полосы; эспланадной зоны ДВК и острова Сахалина и рабочим и служащим (с семьями) водного и железнодорожного транспорта».

© Заготовка сена в колхозе «Красный Октябрь» Вожгальского района Кировской области, 1955 год

В остальных местах, не подвергшихся паспортизации, паспорта выдавали «лишь населению, уходящему на отходничество, на учебу, на лечение и по другим причинам».

По сути, без паспортов и без возможности свободно перемещаться по СССР осталось в основном население РСФСР и части Украины и Белоруссии. Прибалтийские и закавказские крестьяне, равно как и жители Средней Азии, паспорта получали. Кроме того, паспорта выдавались на Кубани и Ставрополье вне зависимости от места проживания.

Стоит добавить, что с 1940 года советская власть закрепостила шахтеров Донбасса и других угольных бассейнов страны. У них изымали паспорта в отделах кадров и выдавали взамен аналоги военных билетов, с которыми на новую работу устроиться было нельзя (и уехать из окрестностей шахты тоже).

Побег из колхоза

Чтобы уехать из колхоза, взрослые крестьяне могли воспользоваться несколькими возможностями. В первую очередь — завербоваться на тяжелые работы, вроде лесозаготовок, разработок торфяников, северных строек. Паспорт таким работникам, впрочем, выдавался лишь на один год, и потом они изо всех сил старались либо продлить договор, либо наняться в штат предприятия на постоянную работу.

Кроме того, родители отправляли детей на учебу в техникумы и фабрично-заводские училища до наступления 16 лет. Уроженка Архангельской области Лидия Лукьянова рассказала «Газете.Ru», что смогла уехать в город из колхоза именно таким образом.

«Я уехала в город Архангельск в 14 лет, после 7 класса, на учебу, в таком возрасте никого не задерживали. Основным документом было свидетельство о рождении. В нем делались отметки о прописке. Паспорт получила уже в городе. Уезжать было страшно, у меня не было денег, приличной одежды. Я была в шоке, в ужасе. Еще и жить с чужими людьми — страшно представить», — рассказала Лидия.

По словам женщины, в середине 1950-х годов она написала заявку на поступление в «какое-то строительное ПТУ», и оттуда прислали вызов.

«Так я и уехала. Нужна ли была справка — не помню, вроде нет. В ПТУ я не училась. Это был лишь повод уехать. В Северодвинске устроилась на работу. Жила у сестры, там прописалась и получила паспорт», — поделилась она.

Учиться в техникуме Лидия не стала, хотя хотела поступить, потому что ей, девочке-подростку, стало страшно.

«Мне было всего 14 лет. Когда я пришла в учебное здание, там было много народа, мне надо было жить в общежитии. Я просто струсила. Жила же в небольшой деревне, нигде не была. Тогда в городе я в первый раз увидела, что работают церкви, меня это вообще поразило», — добавила Лукьянова.

Из Северодвинска она переехала в Ленинград, где поступила на работу на телевидение, выучившись на инженера, и смогла получить ленинградскую прописку.

Другим действенным способом сбежать из колхоза оказалась Советская армия.

«Ребята уходили в армию и обратно домой не возвращались. Оставались в городах. А если кому-то надо было ехать в город, сельсовет давал справку», — подытожила Лукьянова.

После армии дембеля массово устраивались на заводы, в милицию, шли на сверхсрочную службу. В деревнях оставались обычно менее амбициозные жители, и сельское население все равно постепенно сокращалось.

Впрочем, в 1967 году, по данным Министерства охраны общественного порядка СССР, без паспортов в стране жили почти 58 млн человек, или около 37% населения.

Давать паспорта колхозникам не хотели ни секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, ни его преемник Леонид Брежнев. Только в 1973 году глава МВД Николай Щелоков направил в Политбюро записку с предложением поменять паспортную систему. На тот момент в СССР насчитали 62,6 млн человек без паспорта.

Спустя год паспорта колхозникам решили выдавать наравне со всеми остальными советскими гражданами. Но для них еще сохранялся запрет на выезд в города и смену места работы без разрешения колхозного правления.

© Сев яровой пшеницы по стерне в колхозе «Луч Востока» Талгарского района Алма-Атинской области, 1968 год

Так или иначе, 28 августа 1974 года зеленая книжица сталинского паспорта ушла в прошлое: вместо нее стали выдавать уже «краснокожий» паспорт, который просуществовал до конца советского строя и использовался в странах СНГ до начала XXI века.