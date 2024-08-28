Из тибетского ледника извлекли более 1700 древних вирусов

Исследователи изучили геномы 1 705 видов вирусов, извлеченных из ледника Гулия на Тибетском плато. Это открытие предоставило в 50 раз больше информации о вирусах, чем когда-либо ранее было получено из ледников. Эти вирусы не опасны для человека, они заражали древние микроорганизмы, но представляют собой важный источник информации о климате Земли. Они также дают представление о том, как вирусы адаптируются к изменяющимся температурам. Исследование опубликовано в Nature Geoscience.

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Учитывая современные изменения климата, важно понять, как Земля адаптировалась к ним в прошлом. Один из способов — изучение гигантских ледников, которые выступают как природные холодильники, содержащие детальную летопись давно исчезнувших экосистем. Данные из ледяных кернов становятся все более ценными, поскольку глобальные температуры продолжают расти, а ледники тают.

На протяжении десятилетий ледник Гулия, расположенный на северо-западной оконечности Тибетского плато, был одним из богатейших мест для исследований. Чтобы добраться до него, ученые на яках поднимаются на высоту 6,1 км через Гималаи.

Слои льда представляют собой слепок поведения вирусов в течение трех холодных и теплых периодов за последние 41 000 лет. Вирусные сообщества значительно различаются в холодных и теплых климатических условиях. Среди новых вирусов выделяется необычное, новое сообщество, датируемое примерно 11 500 лет назад — временем значительного потепления, перехода от последнего ледникового периода к теплому голоцену. Авторы нашли немало доказательств, что в эту эпоху активно изменялись сами и вирусы и — микроорганизмы, на которые те охотились. Ученые считают, что это и есть эволюционное свидетельство адаптации к изменению климата.

ЧжиПин Чжун из Университета штата Огайо, первый автор исследования: «Это, по крайней мере, указывает на потенциальную связь между вирусами и изменением климата».

Большинство из этих вирусов уникальны для Гулийского ледника, но около четверти, похоже, родственники ныне живущим организмам из других частей мира. Понимание эволюции вирусов в периоды интенсивных климатических изменений дает важные подсказки, которые могут помочь нам предсказать, как современные вирусы будут взаимодействовать с будущими экосистемами. А также — может помочь в исследованиях микробов в ледяных полях Марса или под ледяной оболочкой других планетарных тел.