Как на Марсе нашли следы неизвестной катастрофы

Свидетельства планетарной катастрофы замечены на Марсе
Ученые из Дартмутского колледжа представили исследование, посвященное анализу таинственных спиралевидных скоплений, обнаруженных на полярных полюсах Марса. Их изучение привело к выводу о том, что относительно недавно наш космический сосед пережил неизвестную катастрофу планетарного масштаба.
Об открытии пишет Phys.org. Спиралевидные узоры ранее были замечены на многих снимках, сделанных орбитальными космическими аппаратами. Они расположены на полюсах Красной планеты и представляют собой чередующиеся слои льда и пылевых отложений.
Их глубина варьируется от 400 до 1000 метров. На Земле нет аналогов таких структур. В новом исследовании ученые попытались понять, как формируются и как развиваются с течением времени такие структуры. Оказалось, что чередующиеся слои полярной ледяной шапки являются прекрасной естественной лабораторией. По крайней мере, они уже предоставили ученым ранее неизвестные климатические данные о Красной планете.
"Марс претерпел масштабные изменения климата, и мы, как планетологи, тратим много времени, пытаясь понять это, - говорит соавтор исследования профессор Мариса Палуцис. - Вопрос о том, сколько воды протекало по его поверхности (и когда), был центральным в этом исследовании".
Команда проанализировала как новые изображения, так и данные о Марсе, полученные за последнее десятилетие. Было установлено, что 80 процентов впадин в таинственных структурах являются асимметричными, а около 20 процентов таковыми не являются.
Впадины на внешних краях ледяной шапки образуют однородную форму в виде буквы "V" и обладают стенками по обе стороны примерно одинаковой высоты. Авторы работы пришли к выводу, что внешние впадины гораздо моложе тех впадин, которые находятся в центре полярной ледяной шапки.
Это может означать, что относительно недавно, каких-то 4-5 миллионов лет назад, климат Марса пережил какой-то мощный сдвиг. И это была катастрофа для планеты, поскольку неизвестный климатический сдвиг изменил ее водный цикл.
Считается, что Марс был покрыт огромным количеством жидкой воды. Однако климатический сдвиг заставил ветры, облака и лед стали двигаться по-другому. Изученные впадины являются свидетельством тех событий - они заметно отличаются друг от друга потому, что образовались в разное время и в разных климатических условиях.