Как на Марсе нашли следы неизвестной катастрофы

Ученые из Дартмутского колледжа представили исследование, посвященное анализу таинственных спиралевидных скоплений, обнаруженных на полярных полюсах Марса. Их изучение привело к выводу о том, что относительно недавно наш космический сосед пережил неизвестную катастрофу планетарного масштаба.

© NASA/JPL-Caltech/USGS

Об открытии пишет Phys.org. Спиралевидные узоры ранее были замечены на многих снимках, сделанных орбитальными космическими аппаратами. Они расположены на полюсах Красной планеты и представляют собой чередующиеся слои льда и пылевых отложений.

Их глубина варьируется от 400 до 1000 метров. На Земле нет аналогов таких структур. В новом исследовании ученые попытались понять, как формируются и как развиваются с течением времени такие структуры. Оказалось, что чередующиеся слои полярной ледяной шапки являются прекрасной естественной лабораторией. По крайней мере, они уже предоставили ученым ранее неизвестные климатические данные о Красной планете.

"Марс претерпел масштабные изменения климата, и мы, как планетологи, тратим много времени, пытаясь понять это, - говорит соавтор исследования профессор Мариса Палуцис. - Вопрос о том, сколько воды протекало по его поверхности (и когда), был центральным в этом исследовании".

Команда проанализировала как новые изображения, так и данные о Марсе, полученные за последнее десятилетие. Было установлено, что 80 процентов впадин в таинственных структурах являются асимметричными, а около 20 процентов таковыми не являются.

Впадины на внешних краях ледяной шапки образуют однородную форму в виде буквы "V" и обладают стенками по обе стороны примерно одинаковой высоты. Авторы работы пришли к выводу, что внешние впадины гораздо моложе тех впадин, которые находятся в центре полярной ледяной шапки.

Это может означать, что относительно недавно, каких-то 4-5 миллионов лет назад, климат Марса пережил какой-то мощный сдвиг. И это была катастрофа для планеты, поскольку неизвестный климатический сдвиг изменил ее водный цикл.

Считается, что Марс был покрыт огромным количеством жидкой воды. Однако климатический сдвиг заставил ветры, облака и лед стали двигаться по-другому. Изученные впадины являются свидетельством тех событий - они заметно отличаются друг от друга потому, что образовались в разное время и в разных климатических условиях.