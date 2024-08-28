Что хранилось в тревожном чемоданчике советского офицера

У каждого советского офицера должен был под рукой находиться тревожный чемоданчик – базовый набор вещей, которые могли понадобиться в экстренной ситуации при выполнении служебных задач или внезапной передислокации. Содержание этой «ручной клади» рассчитали таким образом, чтобы некоторое время боец мог существовать автономно. Мало ли что может произойти…

Всегда готов!

Комплект вещей первой необходимости умещался в чемодан средних размеров, к которому прикреплялась именная бирка с данными владельца. Он должен был всегда находиться в идеальном состоянии и в зоне доступа. Чтобы проверить соблюдение этого требования, командование периодически устраивало проверки личного состава. Они были как плановыми, так и внеплановыми.

Помимо чемодана у офицера имелась полевая сумка, в которой хранились набор карандашей «Тактика», компас, циркуль-измеритель (курвиметр), линейка офицерская, ручка, рабочая тетрадь, резинка, карта, нож перочинный, а также удостоверение личности и партийный билет.

Что внутри?

В тревожный чемоданчик размером 40x70x18 требовалось уместить ордена и медали, нательное бельё, полотенце, портянки, носки (по две пары), туалетные принадлежности: (мыло, зубная паста, зубная щётка, одеколон, зеркало, крем, станок для бритья, лезвия, ножницы, расчёска), кружку, ложку, вилку, нож, электрический фонарь.

С помощью содержимого чемоданчика боец должен был выглядеть опрятно. Для этого туда помещались сапожная и одежная щётки, набор для ремонта обмундирования (иголки, белые, зелёные, чёрные нитки, пуговицы, крючки, погоны, звёздочки, эмблемы), носовые платки и подворотнички (по 5 штук).

Также в чемоданчике проверяющий должен был отыскать суточный сухпаëк и 20 рублей.

Опись наклеивалась на левую внутреннюю часть крышки, а хранился чемодан в части на складе.