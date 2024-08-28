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Что хранилось в тревожном чемоданчике советского офицера

У каждого советского офицера должен был под рукой находиться тревожный чемоданчик – базовый набор вещей, которые могли понадобиться в экстренной ситуации при выполнении служебных задач или внезапной передислокации. Содержание этой «ручной клади» рассчитали таким образом, чтобы некоторое время боец мог существовать автономно. Мало ли что может произойти…

Что хранилось в тревожном чемоданчике советского офицера
© Русская семерка

Всегда готов!

Комплект вещей первой необходимости умещался в чемодан средних размеров, к которому прикреплялась именная бирка с данными владельца. Он должен был всегда находиться в идеальном состоянии и в зоне доступа. Чтобы проверить соблюдение этого требования, командование периодически устраивало проверки личного состава. Они были как плановыми, так и внеплановыми.

Помимо чемодана у офицера имелась полевая сумка, в которой хранились набор карандашей «Тактика», компас, циркуль-измеритель (курвиметр), линейка офицерская, ручка, рабочая тетрадь, резинка, карта, нож перочинный, а также удостоверение личности и партийный билет.

Что внутри?

В тревожный чемоданчик размером 40x70x18 требовалось уместить ордена и медали, нательное бельё, полотенце, портянки, носки (по две пары), туалетные принадлежности: (мыло, зубная паста, зубная щётка, одеколон, зеркало, крем, станок для бритья, лезвия, ножницы, расчёска), кружку, ложку, вилку, нож, электрический фонарь.

С помощью содержимого чемоданчика боец должен был выглядеть опрятно. Для этого туда помещались сапожная и одежная щётки, набор для ремонта обмундирования (иголки, белые, зелёные, чёрные нитки, пуговицы, крючки, погоны, звёздочки, эмблемы), носовые платки и подворотнички (по 5 штук).

Также в чемоданчике проверяющий должен был отыскать суточный сухпаëк и 20 рублей.

Опись наклеивалась на левую внутреннюю часть крышки, а хранился чемодан в части на складе.

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