Озеро Лох-Несс исследовали с помощью голографической камеры

Шотландская команда ученых и инженеров начала исследовать экосистему озера Лох-Несс с помощью голографической камеры. Об этом сообщает издание The Independent.

Эта уникальная камера способна создавать тысячи цифровых голографических изображений микроорганизмов за одно погружение на глубину до 200 метров. Однако специалисты предупреждают, что из-за высокого содержания торфа в воде максимальная глубина погружения камеры ограничена.

Лох-Несс славится своей репутацией обители легендарного существа, известного как Несси. На протяжении десятилетий проводились многочисленные экспедиции с целью найти это мифическое создание, но все они, к сожалению, были безрезультатны, передает издание.

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