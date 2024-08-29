Дэн Сяопин: национальный лидер, радикально изменивший экономику Китая

Дэн Сяопин: «Красный кардинал» Китая, у которого мог, но не захотел учиться Горбачев
120 лет назад в китайской деревне Пайфан родился мальчик, которому спустя несколько десятилетий суждено будет стать одной из знаковых фигур китайской истории XX века. Его назвали Дэн.
Формально Дэн Сяопин не возглавлял КНР, но стал национальным лидером, радикально изменившим экономику страну и сохранившим при этом ее политическую систему.
Получив начальное образование в Китае, Дэн отправился учиться на инженера-механика во Францию. В Европе из-за нехватки средств подрабатывал рабочим, пожарным и официантом. Под влиянием товарищей Дэн Сяопин заинтересовался марксистскими идеями. В начале 1920-х стал членом сначала Коммунистического союза молодежи, а затем — и Коммунистической партии Китая.
В 1926 году Дэн Сяопин уехал из Франции и некоторое время учился в Университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина в Москве, а, вернувшись в Китай несколько месяцев спустя, приступил к подпольной коммунистической деятельности.
Австралийский историк китайского происхождения Мобо Гао утверждает, что Дэн Сяопин не был искренним марксистом, а придерживался «революционно-националистических» идей, хотел видеть свою родину великой державой и усмотрел в коммунизме лишь инструмент для достижения этой цели. Так это или нет, сказать с уверенностью нельзя. Но вся дальнейшая политическая жизнь Дэна была связана именно с марксизмом.
На рубеже 1920-х-1930-х годов Дэн Сяопин входил в число лидеров нескольких антигоминдановских восстаний. На фоне больших потерь китайских коммунистов в борьбе с идеологическими противниками, он делал быструю политическую карьеру. Во внутрипартийных спорах он в то время занимал сторону Мао Цзэдуна, даже если ему лично это было заведомо невыгодно.
После начала Японско-китайской войны Дэн Сяопин стал политработником в коммунистических частях, и практически неотлучно находился на фронте. После разгрома интервентов принимал участие в безуспешных мирных переговорах с Гоминданом, а после их провала — в разгроме подразделений Чан Кайши.
После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики Дэн Сяопин стал первым секретарем партийного комитета в неспокойных юго-западных районах страны. Показав себя способным руководителем в ходе восстановления единства материковой части Китая, он открыл себе путь для дальнейшего роста — уже на общенациональном уровне.
С 1952 года Дэн Сяопин — заместитель Глава государственного административного совета, а с 1953-го — министр финансов Китая. Еще год спустя он стал заведующим Секретариатом и орготделом ЦК КПК, а затем и заместителем премьера Госсовета. За административным признанием последовало и политическое.
Дэн Сяопин был избран членом Политбюро и, в 1956 году, — генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На этом посту он оставался десять лет, активно проводя в жизнь указания Мао — в частности, партийные чистки. Однако постепенно он склоняется к более умеренной и гибкой политике, чем его партийный вождь.
Во время Культурной революции Дэн Сяопин лишился всех своих постов, а должность генерального секретаря и вовсе была упразднена. Партийная пресса обвинила его в попытке повести государство по капиталистическому пути развития. Дэн Сяопин был публично избит рабочими активистами, а его сына хунвейбины и вовсе выбросили из окна, оставив на всю жизнь инвалидом. В 1969 году бывшего генсека посадили под домашний арест и определили простым рабочим на тракторный завод.
Казалось, что никаких политических перспектив у экс-генсека уже нет, но глава Госсовета Китая Чжоу Эньлай, у которого обнаружили онкологическое заболевание, убедил Мао вернуть Дэн Сяопина в строй.
В 1973 году недавний работник тракторного завода стал вице-премьером и членом Политбюро. Еще год спустя Мао Цзэдун назначил его заместителем председателя Военного совета ЦК КПК и начальником Генерального штаба НОАК. А в 1975-ом Дэн Сяопин — уже заместитель председателя ЦК КПК. Он отвечает за восстановление китайской экономики.
Правда, тучи над его головой все равно полностью не развеялись. Дэн Сяопина заставили публично выступать с сеансами самокритики, а после смерти Чжоу Эньлая — отстранили от внутриполитических дел, призвав сосредоточиться на «внешних связях».
После переросшей в протесты акции памяти Чжоу Эньлая на площади Тяньаньмэнь в апреле 1976 года ближайшее окружение убедило Мао, что за организацией столкновений якобы стоял Дэн Сяопин, который в итоге снова лишается свои постов и оказывается под арестом.
«Судьба Дэн Сяопина не была уникальна для своего времени. В Компартии Китая существовали различные группы, боровшиеся между собой за право определять дальнейший путь страны. Многие в ходе этой борьбы были репрессированы, кто-то погиб. А вот Дэн Сяопина Мао Цзэдун все-таки сохранил. Возможно, он предвидел, что именно Дэну суждено поднимать Китай», — рассказал корреспонденту «Свободной Прессы» директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова доктор исторических наук Алексей Маслов.
В сентябре 1976 года Мао Цзэдун умер. Ветераны Компартии отстранили от власти представителей его ближайшего окружения и добились возвращения в руководство страны Дэна. Менее чем через год он был восстановлен в должностях члена ЦК, Политбюро и Постоянного комитета, заместителя Председателя ЦК и Военного совета, заместителя премьера Госсовета и начальника Генерального штаба НОАК. Не став формально главой страны, он быстро превратился в самое влиятельное лицо в Китае. Поэтому эксперты иногда в шутку называют его «красным кардиналом».
«Среди руководства Китая именно у Дэн Сяопина хватило политической воли начать аккуратные, но решительные реформы. Самый сложный вопрос был: как поступить с памятью о Мао? Не осуждать — нельзя, осудить — значит, разрушить основы государства. Тогда и была создана формула: «он был плохим на 3/10, но хорошим на 7/10». Таким образом, Дэн Сяопин не допустил раскола в обществе. Траекторию реформ он разработал таким образом, чтобы экономические трансформации не привели к экономическому краху. Жестко отстаивая главенствующую роль Коммунистической партии, Дэн Сяопин одновременно создал условия для развития малого и среднего предпринимательства», — продолжает Алексей Маслов.
Дэн наладил более тесные связи с Вашингтоном и Токио, причем в Японии его интересовал опыт быстрого экономического и технологического развития. В 1984 году он подписал соглашение с официальным Лондоном о возвращении Гонконга в состав Китая, а затем — договор с Португалией о судьбе Макао.
Но главным достижением Дэн Сяопина эксперты называют его экономические реформы. Базой для них он назвал провозглашенный еще Чжоу Эньлаем принцип «четырех модернизаций»: ВПК, аграрного хозяйства, науки и промышленного производства. Дэн выбрал стратегию «социалистической рыночной экономики», ставшей в дальнейшем основой для политики «социализма с китайской спецификой».
«Государственные предприятия оказались вне рыночных отношений и вне риска банкротства. А малый и средний бизнес развивались по рыночным принципам. По сути дела, это был особый путь», — отметил Алексей Маслов.
С иностранными корпорациями Китай начал общаться по принципу «рынок в обмен на технологии».
Зарубежные инвесторы не просто скупали существующие предприятия, а вынуждены были приносить в КНР новые технологии, закладывая основы существования независимой экономики республики.
Дэн Сяопина поставил перед собой цель построить в Китае «среднезажиточное общество». Региональные власти получили право управленческой инициативы на местах. Их удачный опыт в дальнейшем масштабировался на всю страну. В Китае стали возникать особые экономические зоны.
Однако те, кто видели в Дэне либерала или уступчивого «слабака», жестоко ошибались. Участники протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь попытались добиться радикальной смены курса страны, и потом горько об этом пожалели. Кризис был разрешен с помощью армии, а КНР — спасена.
В 1989-1992 годах Дэн Сяопин поэтапно отказался от всех государственных и политических постов, уйдя из политики.
«Покидая политическую сцену, Дэн Сяопин забрал за собой остатки старой политической команды, освободив путь для новой когорты государственных деятелей», — рассказал Алексей Маслов.
Запущенные Дэн Сяопином реформы позволили Китаю (особенно его прибрежным районам) добиться впечатляющего экономического развития. Правда, при этом возникла диспропорция в уровне обеспеченности «запада» и «востока» страны.
Дэн Сяопин умер 19 февраля 1997 года. Его сын Дэн Пуфан, пострадавший от рук хунвейбинов, до 2023 года возглавлял Китайскую федерацию инвалидов. Дочь Дэнь Нан работала заместителем министра науки и техники КНР. Остальные дети занимаются наукой и публицистикой.
Эксперты отмечают, что реформы Дэн Сяопина произвели титанические изменения как в самой КНР, так и на международной арене, превратив республику в сверхдержаву. Впрочем, сегодня его рецепты утратили актуальность, так как Китай в наши дни — это уже принципиально другая страна…
Свои экономические реформы Дэн Сяопин начал в 1978 году. Первый их этап завершился в 1984 году, и начался следующий, он тоже занял долгие годы. А в СССР в это время пришел к власти Михаил Горбачев. Он также решил реформировать страну. Чем закончилась «перестройка», мы все хорошо знаем.