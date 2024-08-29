Дэн Сяопин: национальный лидер, радикально изменивший экономику Китая

120 лет назад в китайской деревне Пайфан родился мальчик, которому спустя несколько десятилетий суждено будет стать одной из знаковых фигур китайской истории XX века. Его назвали Дэн.

© Свободная пресса

Формально Дэн Сяопин не возглавлял КНР, но стал национальным лидером, радикально изменившим экономику страну и сохранившим при этом ее политическую систему.

Получив начальное образование в Китае, Дэн отправился учиться на инженера-механика во Францию. В Европе из-за нехватки средств подрабатывал рабочим, пожарным и официантом. Под влиянием товарищей Дэн Сяопин заинтересовался марксистскими идеями. В начале 1920-х стал членом сначала Коммунистического союза молодежи, а затем — и Коммунистической партии Китая.

В 1926 году Дэн Сяопин уехал из Франции и некоторое время учился в Университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина в Москве, а, вернувшись в Китай несколько месяцев спустя, приступил к подпольной коммунистической деятельности.

Австралийский историк китайского происхождения Мобо Гао утверждает, что Дэн Сяопин не был искренним марксистом, а придерживался «революционно-националистических» идей, хотел видеть свою родину великой державой и усмотрел в коммунизме лишь инструмент для достижения этой цели. Так это или нет, сказать с уверенностью нельзя. Но вся дальнейшая политическая жизнь Дэна была связана именно с марксизмом.

На рубеже 1920-х-1930-х годов Дэн Сяопин входил в число лидеров нескольких антигоминдановских восстаний. На фоне больших потерь китайских коммунистов в борьбе с идеологическими противниками, он делал быструю политическую карьеру. Во внутрипартийных спорах он в то время занимал сторону Мао Цзэдуна, даже если ему лично это было заведомо невыгодно.

После начала Японско-китайской войны Дэн Сяопин стал политработником в коммунистических частях, и практически неотлучно находился на фронте. После разгрома интервентов принимал участие в безуспешных мирных переговорах с Гоминданом, а после их провала — в разгроме подразделений Чан Кайши.

После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики Дэн Сяопин стал первым секретарем партийного комитета в неспокойных юго-западных районах страны. Показав себя способным руководителем в ходе восстановления единства материковой части Китая, он открыл себе путь для дальнейшего роста — уже на общенациональном уровне.

С 1952 года Дэн Сяопин — заместитель Глава государственного административного совета, а с 1953-го — министр финансов Китая. Еще год спустя он стал заведующим Секретариатом и орготделом ЦК КПК, а затем и заместителем премьера Госсовета. За административным признанием последовало и политическое.

Дэн Сяопин был избран членом Политбюро и, в 1956 году, — генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На этом посту он оставался десять лет, активно проводя в жизнь указания Мао — в частности, партийные чистки. Однако постепенно он склоняется к более умеренной и гибкой политике, чем его партийный вождь.

Во время Культурной революции Дэн Сяопин лишился всех своих постов, а должность генерального секретаря и вовсе была упразднена. Партийная пресса обвинила его в попытке повести государство по капиталистическому пути развития. Дэн Сяопин был публично избит рабочими активистами, а его сына хунвейбины и вовсе выбросили из окна, оставив на всю жизнь инвалидом. В 1969 году бывшего генсека посадили под домашний арест и определили простым рабочим на тракторный завод.

Казалось, что никаких политических перспектив у экс-генсека уже нет, но глава Госсовета Китая Чжоу Эньлай, у которого обнаружили онкологическое заболевание, убедил Мао вернуть Дэн Сяопина в строй.

В 1973 году недавний работник тракторного завода стал вице-премьером и членом Политбюро. Еще год спустя Мао Цзэдун назначил его заместителем председателя Военного совета ЦК КПК и начальником Генерального штаба НОАК. А в 1975-ом Дэн Сяопин — уже заместитель председателя ЦК КПК. Он отвечает за восстановление китайской экономики.

Правда, тучи над его головой все равно полностью не развеялись. Дэн Сяопина заставили публично выступать с сеансами самокритики, а после смерти Чжоу Эньлая — отстранили от внутриполитических дел, призвав сосредоточиться на «внешних связях».

После переросшей в протесты акции памяти Чжоу Эньлая на площади Тяньаньмэнь в апреле 1976 года ближайшее окружение убедило Мао, что за организацией столкновений якобы стоял Дэн Сяопин, который в итоге снова лишается свои постов и оказывается под арестом.

«Судьба Дэн Сяопина не была уникальна для своего времени. В Компартии Китая существовали различные группы, боровшиеся между собой за право определять дальнейший путь страны. Многие в ходе этой борьбы были репрессированы, кто-то погиб. А вот Дэн Сяопина Мао Цзэдун все-таки сохранил. Возможно, он предвидел, что именно Дэну суждено поднимать Китай», — рассказал корреспонденту «Свободной Прессы» директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова доктор исторических наук Алексей Маслов.

В сентябре 1976 года Мао Цзэдун умер. Ветераны Компартии отстранили от власти представителей его ближайшего окружения и добились возвращения в руководство страны Дэна. Менее чем через год он был восстановлен в должностях члена ЦК, Политбюро и Постоянного комитета, заместителя Председателя ЦК и Военного совета, заместителя премьера Госсовета и начальника Генерального штаба НОАК. Не став формально главой страны, он быстро превратился в самое влиятельное лицо в Китае. Поэтому эксперты иногда в шутку называют его «красным кардиналом».

«Среди руководства Китая именно у Дэн Сяопина хватило политической воли начать аккуратные, но решительные реформы. Самый сложный вопрос был: как поступить с памятью о Мао? Не осуждать — нельзя, осудить — значит, разрушить основы государства. Тогда и была создана формула: «он был плохим на 3/10, но хорошим на 7/10». Таким образом, Дэн Сяопин не допустил раскола в обществе. Траекторию реформ он разработал таким образом, чтобы экономические трансформации не привели к экономическому краху. Жестко отстаивая главенствующую роль Коммунистической партии, Дэн Сяопин одновременно создал условия для развития малого и среднего предпринимательства», — продолжает Алексей Маслов.

Дэн наладил более тесные связи с Вашингтоном и Токио, причем в Японии его интересовал опыт быстрого экономического и технологического развития. В 1984 году он подписал соглашение с официальным Лондоном о возвращении Гонконга в состав Китая, а затем — договор с Португалией о судьбе Макао.

Но главным достижением Дэн Сяопина эксперты называют его экономические реформы. Базой для них он назвал провозглашенный еще Чжоу Эньлаем принцип «четырех модернизаций»: ВПК, аграрного хозяйства, науки и промышленного производства. Дэн выбрал стратегию «социалистической рыночной экономики», ставшей в дальнейшем основой для политики «социализма с китайской спецификой».

«Государственные предприятия оказались вне рыночных отношений и вне риска банкротства. А малый и средний бизнес развивались по рыночным принципам. По сути дела, это был особый путь», — отметил Алексей Маслов.

С иностранными корпорациями Китай начал общаться по принципу «рынок в обмен на технологии».

Зарубежные инвесторы не просто скупали существующие предприятия, а вынуждены были приносить в КНР новые технологии, закладывая основы существования независимой экономики республики.

Дэн Сяопина поставил перед собой цель построить в Китае «среднезажиточное общество». Региональные власти получили право управленческой инициативы на местах. Их удачный опыт в дальнейшем масштабировался на всю страну. В Китае стали возникать особые экономические зоны.

Однако те, кто видели в Дэне либерала или уступчивого «слабака», жестоко ошибались. Участники протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь попытались добиться радикальной смены курса страны, и потом горько об этом пожалели. Кризис был разрешен с помощью армии, а КНР — спасена.

В 1989-1992 годах Дэн Сяопин поэтапно отказался от всех государственных и политических постов, уйдя из политики.

«Покидая политическую сцену, Дэн Сяопин забрал за собой остатки старой политической команды, освободив путь для новой когорты государственных деятелей», — рассказал Алексей Маслов.

Запущенные Дэн Сяопином реформы позволили Китаю (особенно его прибрежным районам) добиться впечатляющего экономического развития. Правда, при этом возникла диспропорция в уровне обеспеченности «запада» и «востока» страны.

Дэн Сяопин умер 19 февраля 1997 года. Его сын Дэн Пуфан, пострадавший от рук хунвейбинов, до 2023 года возглавлял Китайскую федерацию инвалидов. Дочь Дэнь Нан работала заместителем министра науки и техники КНР. Остальные дети занимаются наукой и публицистикой.

Эксперты отмечают, что реформы Дэн Сяопина произвели титанические изменения как в самой КНР, так и на международной арене, превратив республику в сверхдержаву. Впрочем, сегодня его рецепты утратили актуальность, так как Китай в наши дни — это уже принципиально другая страна…

Свои экономические реформы Дэн Сяопин начал в 1978 году. Первый их этап завершился в 1984 году, и начался следующий, он тоже занял долгие годы. А в СССР в это время пришел к власти Михаил Горбачев. Он также решил реформировать страну. Чем закончилась «перестройка», мы все хорошо знаем.