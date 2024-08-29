Как звезды восставали из пепла, чтобы подработать

Британская рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении и анонсировала тур по Британии и Ирландии. 15 лет назад братья Ноэл и Лиам Галлахеры рассорились прямо перед выходом на сцену в Париже, а теперь решили дать 14 концертов. MIR24.TV вспоминает пять примеров, когда группы возвращались на сцену после долгого перерыва – как правило, чтобы дать несколько концертов и снова уйти в небытие.

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Oasis

«Пушки замолкли. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите увидеть. Этого не покажут по телевидению», – сказано в сообщении от группы Oasis. Музыканты планируют отправиться в тур с 4 по 14 августа 2025 года и выступить в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Продажа билетов начнется 31 августа.

Группа, считающаяся одним из главных популяризаторов жанра брит-поп наряду с Blur, Suede и Pulp, была основана в 1991 году и просуществовала 18 лет. Братья Галлахеры разругались перед одним из выступлений, и собравшимся фанатам объявили об отмене концерта. Спустя два часа Ноэл сообщил об уходе из группы, после чего музыканты занялись сольной карьерой.

«Агата Кристи»

Так же как Oasis, отечественную рок-группу «Агата Кристи» основали братья – Самойловы, а также клавишник Александр Козлов. Группа просуществовала 23 года, став одной из самых известных команд свердловского рока. «Декаданс», «Позорная звезда», «Опиум», «Ураган», «Чудеса» – вряд ли среди альбомов «Агаты Кристи» можно найти хоть один проходной.

Группа собирала стадионы, но распалась в 2010 году: жизненные позиции Глеба и Вадима Самойловых к тому моменту слишком сильно разошлись. Братья начали заниматься сольным творчеством: Глеб собрал группу The Matrixx, Вадим записал два альбома по стихам Владислава Суркова («Полуострова» и «Полуострова 2») и выпустил несколько синглов. А в 2015 году случилось счастливейшее для фанатов «Агаты Кристи» событие: группа ненадолго воссоединилась, чтобы дать «ностальгические» концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Кто не успел, тот до сих пор кусает локти.

ABBA

Вряд ли можно найти столь же популярную в Советском Союзе иностранную группу, как ABBA. Четверка шведов в лице Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Люнгстад, сумела покорить мировые чарты и стать самым успешным поп-проектом из Скандинавии в истории музыки. Однако так уж вышло, что просуществовала группа всего 10 лет и распалась в 1982 году. Похоже, у переженившихся и разведенных музыкантов было слишком много претензий друг к другу.

Кто бы мог подумать, что в 2018 году, спустя 36 лет, ABBA воссоединится для записи новых песен и «виртуального тура»? А в 2021-м группа выпустила новый, девятый альбом под названием «Voyage». Музыканты утверждали, что это последний студийный альбом в истории проекта. Спустя год группа порадовала фанатов, появившись на премьере голографического шоу «ABBA Voyage».

Spice Girls

В 1990-х американский герлз-бэнд Spice Girls узнали по всему миру. До 2000 года пятерка красоток – Мелани Браун, Эммы Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Халлиуэлл и Виктории Адамс – успела выпустить три пластинки. Но потом, без объявления о финале, участницы занялись сольными проектами. Самой успешной в этом отношении «перчинкой» стала Джери Холлиуэлл, а, например, Виктория Адамс больше прославилась как жена Дэвида Бекхэма. Она предпочла уйти в fashion-индустрию.

В 2012 году бывшие участницы Spice Girls собрались вновь, чтобы выступить на церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне. Спустя шесть лет группа записала новую песню, а в 2019 году уже не столь юные Spice Girls отправились в тур по Европе, правда, без Виктории Бекхэм, сославшейся на занятость в бизнесе. «Перчинки» дали 13 концертов, а завершился тур тремя выступлениями на лондонском стадионе «Уэмбли».

Pantera

Pantera – одна из известнейших американских хэви-метал-групп, помимо отличной музыки печально известная убийством солиста от рук фаната. Команда была основана братьями Эбботами из Арлингтона в 1981 году и распалась в 2003-м, когда один из участников, Фил Ансельмо, покинул ее. Тогда братья Эббот основали новую группу, Damageplan, которая не смогла повторить успеха Pantera.

В 2004 году на концерте в штате Огайо одного из Эбботов, Даймбэга Даррелла, застрелил фанат. Это произошло 8 декабря. Примечательно, что в этот же день, только в 1980-м, был убит Джон Леннон. Тогда второй брат, Винни Пол, ушел в грув-металл-группу Hellyeah, он умер в 2018 году в возрасте 54 лет. После его смерти прошло несколько лет, и оставшиеся участники Pantera, Рекс Браун и Фил Ансельмо, в 2022 году объявили о «воскрешении» команды для первого тура группы за 22 года.