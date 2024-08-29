Преемница Соньки Золотой Ручки: чем прославилась Ольга фон Штейн

Сонька Золотая Ручка в криминальном мире стала настоящей легендой. У неё было немало подражательниц. Все они старались быть такими же ловкими и удачливыми в преступных делах, как и объект, с которого брали пример. Наиболее успешной в этом плане оказалась Ольга фон Штейн.

Как-то по Европе и США прокатилась волна преступлений, дерзость которых очень напоминала почерк Соньки. Проблема была в том, что легенда криминального мира в этот момент отбывала срок на Сахалине. Следовательно, к их совершению причастной быть не могла.

Вскоре полицейским удалось арестовать преступницу. Правоохранителям она заявила, что является эрцгерцогиней Софьей Бек. Правда, позже было установлено, что на самом деле зовут её Ольга фон Штейн. Она специально копировала поведение Соньки Золотой Ручки, а порой и вовсе называлась её именем.

Ольга появилась на свет в 1869 году в Стрельне в семье ювелира Сегаловича. В 25 лет девушка вышла замуж. Её избранником оказался друг отца — профессор консерватории Альберт Цабель. Разница в возрасте между супругами составила 34 года. Молодожёны переехали в Санкт-Петербург, где у девушки появилось множество поклонников.

Семейная жизнь Ольги не заладилась. Она хотела жить на широкую ногу, что отрицательно сказывалось на семейном бюджете. Неудивительно, что через семь лет брак распался по инициативе профессора.

Но Ольга сильно не расстроилась. Её новым избранником стал статский советник, генерал фон Штейн. Благодаря второму замужеству Ольга сумела войти в высшее общество.

Её карьера аферистки началась с того, что она стала нанимать людей на должность управляющего золотыми приисками, которыми якобы владела в Сибири. Кандидатам предлагалось внести внушительный денежный залог, но после того, как они выполняли это условие, общение с соискателями прекращалось. Затем она придумала тётушку в Париже, которая скончалась и оставила огромное наследство. С сочувствующих она брала деньги в долг для его оформления.

Потом она стала копировать поведение Соньки Золотой Ручки и выдавать себя за неё. Как же сложилась вторая половина жизни Ольги фон Штейн, точно неизвестно. Кто-то утверждал, что она на Ямском рынке в Ленинграде торговала квашеной капустой. Другие говорили, что ей удалось перебраться за границу. Мол, там она вела красивую жизнь, продолжая тянуть деньги со своих поклонников.