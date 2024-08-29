Крылатые фразы известных людей, которые они никогда не произносили

Гуляя по свету, афоризмы порой меняют не только первоначальный смысл, но и авторство. Часто бывает так, что политик употребляет какую-нибудь броскую фразу в запоминающейся речи, после чего его считают автором этих слов, хотя это не так. Иногда и вовсе доходит до абсурда: человеку приписывают фразу, которую он отродясь не произносил.

1. «Нет человека — нет проблемы»

Многие полагают, что так высказывался Иосиф Сталин, однако нет ни одного документального подтверждения, что он говорил хоть что-то подобное.

Истинный автор этого оборота — писатель Анатолий Рыбаков, который приписал его Сталину в романе «Дети Арбата». Говорят, Рыбаков от души потешался над публицистами и политиками, которые в своих выступлениях приводили эту фразу как сталинскую.

2. «Если я усну, а проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют»

Средства массовой информации частенько приводят эту шутку с пометкой: «Как писал Салтыков-Щедрин…» А бывает, фразу приписывают историку Николаю Карамзину.

В действительности она появилась в «Голубой книге» Михаила Зощенко со ссылкой на записные книжки Петра Вяземского, который, в свою очередь, ссылается на разговоры с Карамзиным.

3. «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой»

Уинстон Черчилль действительно относился к советскому лидеру с опаской и уважением, о чем упомянул и в знаменитой Фултонской речи. Но о сохе он ничего не говорил.

Впервые как цитату Черчилля эту фразу использовала сталинистка Нина Андреева в заметке «Не могу поступиться принципами». А мысль, очевидно, почерпнула из статьи Британской энциклопедии о Сталине: «Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами».

4. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»

Принято считать, что Мария-Антуанетта как-то спросила придворных, почему парижские бедняки постоянно бунтуют. Ей ответили, что беднякам не хватает хлеба. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — так якобы отреагировала королева.

На самом деле нечто подобное сочинил философ Жан-Жак Руссо. В «Исповеди» читаем: «Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пусть едят бриоши»». Роман вышел в 1789 году, как раз в то время, когда Мария-Антуанетта разоряла Францию своими выходками. Ничего подобного она не говорила, но люди сочли, что это в ее стиле.

5. «Любая кухарка должна научиться управлять государством»

С конца 80-х этой фразой активно козыряют критики советского строя. Не вступая в спор на тему того, чьи способности к управлению государством выше — русской кухарки начала XX века или российского депутата начала XXI века, скажем, что в данном случае речь идет о сознательном искажении реальной ленинской фразы.

В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» Ленин писал так: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые…»