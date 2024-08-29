Туалетная бумага: скромное обаяние цивилизации

Кто-то из великих сказал, что больше всего для здоровья и долголетия человечества принесло изобретение ватерклозета. День туалета 19 ноября даже является официальным праздником, установленным ООН. Дата 26 августа не менее важный памятный день – туалетной бумаги.

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Молодое поколение будет удивлено, но туалетная бумага в советское время была символом достатка, благосостояния и социального статуса семьи. Не импортная стенка (корпусная мебель такая), не ковры с хрустальными люстрами, а простой скромный рулончик с довольно грубой, сероватой бумагой. Все что угодно можно было достать по блату, а за бумагой приходилось изрядно побегать.

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Самые большие очереди и потребительские битвы происходили, когда «выкидывали» в магазинах туалетную бумагу. Так что ретро-фотографии людей со связкой рулонов на шее и счастливыми лицами это не флешмоб советского периода, а самый что ни на есть краткий миг блаженства. Что и видно на сохранившихся фото.

Но основная масса населения пользовалась газетами. Особенно популярной была «Правда», на которую как главный орган КПСС обязывали подписываться почти всех. Стоит отметить, что, наверное, это способствовало формированию нации как самой читающей в мире – не плитки же кафеля считать в эпоху, когда смартфоны были только в фантастических романах.

Иногда использование газет «по прямому назначению» приводило к курьезным моментам, особенно для тех, кто на них был изображен. Один высокопоставленный чиновник рассказывал, что в 90-е годы всю спесь и «звездную болезнь» излечил простой клочок газеты с его портретом, обнаруженный в придорожном деревянном сортире – он гордо завершал скульптурную композицию, созданную коллективными усилиями проезжающих.

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Надо сказать, что соотечественники были не единственными в мире, кто понял достоинства прессы. В США в XIX веке издавался толстый журнал «Альманах старого фермера» на серой и очень мягкой бумаге. Такую заботу о читателе мгновенно оценили и люди далекие от проблем сельского хозяйства. А редакция ответила им взаимностью и стала выпускать журнал с дырочкой, чтобы его было удобно вешать на гвоздик.

Но первыми достоинство бумаги узнали китайцы, где она и была изобретена и немедленно приспособлена для нужд аристократии. Самые ранние упоминания об этом относятся к 589 году нашей эры. Известна запись хозяйственной книги от 1391 года, где сказано, что на императорскую семью расходуется 15 тысяч листов туалетной бумаги в год, а на придворных еще 720 тысяч. Бумагу пропитывали ароматизаторами, а листы были размером 70х90 см – широко жили китайские императоры!

Остальным подданным приходилось пользоваться чем попало, в основном дощечками. Их же использовали и древние греки, римляне инструмент усовершенствовали, намотав на них морскую губку. Споласкивали их в соленой воде или уксусе. Кстати, Риму мы обязаны и изобретением туалета, но об этом расскажем потом.

Весь остальной мир использовал что попало – ракушки, камни, снег, мох, глину. То есть дары природы в зависимости от местности и климата. В России на селе были популярны лопухи/

Бывалые люди рассказывают, что когда в советской Киргизии стали переселять людей из горных аулов в города, то в новеньких квартирах почти мгновенно вышла из строя вся канализация. Оказывается, подчиняясь вековой традиции и не ведая про существование дефицитной туалетной бумаги, местные жители привезли с собой и глину, которую использовали у себя в горах. И кидали ее потом в унитаз. И тут снова приходится вспомнить о пользе образования – газеты читать надо!

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Хотя многие прекрасно и гигиенично обходятся без книг. На Востоке – в Индии и мусульманских странах используют воду. Для этого имеются специальные кувшины определенной формы – кунганы. К ним относятся бережно и многие из них давно превратились в произведения искусства с тонкой чеканкой или росписью. Что тоже иногда приводит к курьезам. Так на съемках одного художественного фильма в восточных интерьерах реквизиторы водрузили на обеденный стол кунган. А что, красота же? Не спорю, но его место в противоположной комнате.

И все же главным атрибутом остается туалетная бумага. Свой современный вид она приобрела благодаря американскому бизнесмену Джозефу Гайетти в 1857 году. Она была квадратной и выпускалась пачками как современные столовые бумажные салфетки. Гайетти страшно гордился изобретением и на каждом листе печатал свое имя.

А вот рулонную бумагу изобрел британец У. Оклок и назвал «бумажные бигуди». В промышленном масштабе ее стала выпускать в 1890 году американская фирма Артура Скотта. Но ставить свои имена эти двое постеснялись.

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Далее бумага только совершенствовалась. В 1928 году немец Ханс Кленк нанес перфорацию. Затем промышленники озаботились качеством бумаги, начали выпускать двух и трехслойную, ароматизированную, тисненную, цветную, легкую как пёрышко – на любой вкус. Не решенной осталась только одна проблема: как вешать рулон? Так чтобы лист был снизу или сверху? Эту важнейшую дилемму придется решать уже следующим поколениям.