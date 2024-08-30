Окаменелость показала жестокую встречу древних монстров

Новаторское исследование, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, рассказывает о встрече морской коровы с крокодилом и акулой. Окаменелость, найденная на северо-западе Венесуэлы, относится к эпохе раннего и среднего миоцена (23−11,6 млн лет назад) и представляет собой редкое свидетельство того, как несколько хищников нападали на одну добычу.

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Исследователи из Цюрихского университета и венесуэльских институтов обнаружили, что морская корова, принадлежащая к вымершему роду Culebratherium, первоначально была атакована древним крокодилом. Доказательства включают глубокие следы зубов на морде, свидетельствующие о попытке задушить морскую корову, после чего последовали движения волочения и разрывания, характерные для «смертельных бросков» крокодила.

Позднее останки растащила тигровая акула, о чем свидетельствуют следы укусов и акулий зуб, найденный в шее коровы.

Эта находка не только углубляет наше понимание экосистем эпохи миоцена, но и подчеркивает роль морских коров в древних пищевых цепях, считают ученые.