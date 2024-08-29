Как в Казахстане закрыли самый большой ядерный полигон мира

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Ежегодно в Казахстане вспоминают о том, как закрыли самый большой ядерный полигон мира. Корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов встретился с активистами, которые тогда принимали участие в закрытии.

Даже спустя три десятилетия полигон напоминает о себе тем, кто жил в его непосредственной близости. Валерий Жандаулетов говорит: Абайская область в лидерах республики по количеству заболевших онкологией. В антиядерном движении стараются помогать всем.«Засекречены были все документы с данными о последствиях, многие документы, к сожалению, и сегодня засекречены. Там же люди не только те, которые непосредственно при взрывах пострадали, а те, кто служил там, мы их называем «атомные солдаты». Это целая, огромнейшая армия. Они каждый день приходят, звонят», – рассказал вице-президент Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» Валерий Жандаулетов.

Казахская степь стала испытательной площадкой в конце 1940-х годов прошлого века. Полигон был отмечен на картах страны как «опытное поле». Первый взрыв здесь прогремел 29 августа 1949 года.

«Всего было проведено 456 ядерных испытаний, из них 116 проведены в атмосфере и 340 – в штольнях и скважинах», – сообщила начальник информационной группы учебно-информационного центра Айсулу Омарханова.

О том, что происходило за колючей проволокой полигона, говорить было запрещено, вспоминает активист антиядерного движения Майдан Абиш. Долгие годы жители Семипалатинска и его окраин испытывали на себе последствия от взрывов. В конце 1980-х народ устал терпеть опасное соседство и потребовал закрыть полигон. С призывом прекратить испытания выступил казахский поэт Олжас Сулейменов.

«Мы, писатели, получаем каждый день письма из районов, расположенных вблизи полигонов. В них приводятся потрясающие нас факты вымирания целых семей. И об этом мы тоже не должны молчать! Я считаю, что мы сейчас должны организоваться в самое миролюбивое, самое мирное, самое интернациональное движение на Земле», – заявлял президент Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» Олжас Сулейменов.

Его выступление показали в эфире Всесоюзного телевидения. Тогда о Семипалатинском полигоне узнала вся страна.

«40 лет звука не было, если где-то маленький звук, значит, уничтожали. Но люди же не все глупые, население понимает, есть ученые: физики, химики. Там говорят, а тут молчат. Конечно, народ тогда пошел за ним, когда он прямо сказал, что грозит нашему народу, назвал цифры. И люди пришли, особенно те, у кого родственники там», – рассказал активист Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» Майдан Абиш.

Испытания здесь прекратились 33 года назад, но лишь в 2008-м году была запущена программа комплексного экологического обследования.

«Сегодня мы воспринимаем Семипалатинский полигон как природную лабораторию, на которой проводятся исследования, которые раньше никто не выполнял. Более того, скажу, что многие наши зарубежные коллеги, которые столкнулись также с тем, что закрывают свои полигоны ядерные, те страны, которые сталкивались с ядерными инцидентами какими-то, к нам обращаются для того, чтобы мы поделились опытом, как проводить обследование», – подчеркнул заместитель генерального директора национального ядерного центра Республики Казахстан по науке Владимир Витюк.

За годы работы Семипалатинского полигона радиационному облучению подверглись более миллиона человек.

Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск» появилось 35 лет назад, оно объединило тысячи людей, выступающих против испытаний как в Казахстане, так и за его пределами.