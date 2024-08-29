Почему Челентано категорически отказался сниматься в советском фильме

Адриано Челентано в 80-х годах был кумиром миллионов советских граждан. Песни итальянца звучали повсюду, а фильмы неизменно собирали полные залы. Но мало кто знает, что популярный зарубежный певец и актер еще в 1960-х мог сняться в советском фильме, если бы не один интересный нюанс. Почему же Челентано в последний момент отказался от съемок?

В начале 60-х годов о Челентано в СССР никто не слышал. Но ему предложили с несколькими другими итальянскими актерами сняться в советско-итальянском фильме «Они шли на Восток». Молодой артист должен был сыграть роль солдата, которого режим Муссолини отправил воевать с Советским Союзом вместе с немецкими нацистами. Все было очень серьезно — Челентано прошел кинопробы и его утвердили на роль.

Все шло хорошо до последнего момента. Незадолго до начала съемок актер категорически отказался ехать в СССР. Объяснил он это тем, что недавно женился на Клаудии Мори, и не хотел надолго оставлять жену одну.

Но настоящая причина была гораздо прозаичнее. О ней сам Адриано Челентано рассказал спустя годы после этого случая. Съемки кинокартины «Они шли на Восток» должны были проходить в Полтаве, и актеру предстоял авиаперелет. Но как оказалось, итальянец страдал аэрофобией. Его страх перед самолетами был таким сильным, что он отказывался от самых заманчивых гонораров, если гастроли были связаны с перелетом.

Челентано говорил, что вполне достаточно зарабатывал в родной Италии и мог себе позволить отказываться от дальних поездок. Поэтому в советском фильме о войне его заменили другим итальянским актером. Но в 1987 году любимец советских зрителей все же прибыл в СССР, причем именно по воздуху. Как Челентано смог побороть свою фобию спустя годы?

Поездка в СССР

Приехать в СССР Адриано Челентано заставил Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru а крупная неудача. В итальянском прокате с треском провалился его фильм «Джоан Луи», в котором он выступал не только как актер, но и в качестве режиссера. И тогда итальянец в 1987 году решил привезти фильм в Союз. Он знал о любви советских граждан к его творчеству и был уверен в успехе.

© Академик АН СССР Евгений Велихов, председатель Советской инициативной группы фонда, и Адриано Челентано

Он не ошибся. Наши зрители, узнав, что приезжает сам Челентано, были в восторге. Ни один зарубежный актер, посещавший страну до этого, не видел такого теплого приема. Многие не верили в то, что он приедет, пока своими глазами не увидели его на сцене спортивного комплекса «Олимпийский». Люди подпевали звезде и устроили ему продолжительные овации. Посредственный фильм «Джоан Луи», показанный в кинотеатре «Октябрь», имел огромный успех.

© Челентано дал сольный концерт в комплексе «Олимпийский» в Москве

В СССР Челентано не услышал никакой критики — ему простили всего его ошибки! Вместе с артистом прилетела его любимая жена. Он рассказал в интервью, что рядом с ней четырехчасовой перелет из Рима в Москву не казался долгим и опасным.

От посещения СССР у Челентано остались самые теплые впечатления. Он понял, что есть страна, где его любят не меньше, чем на родине. Но в отличие от Италии неизбалованный советский зритель мог простить ему любые промахи. Кстати, тот полет был единственным в карьере артиста — больше он никогда не летал.

В 2012 году знаменитости снова предложили прилететь в Москву. Адриано Челентано пригласили выступить на частной вечеринке за солидную сумму в 1 млн евро. Частный концерт должен был состояться в итальянском ресторане, и организаторы даже приготовили пригласительные. Но артист отказался приезжать, сославшись на преклонный возраст и нежелание рисковать.