Расстрельный приговор директору «Елисеевского»: почему он шокировал КГБ

Юрий Соколов, на протяжении 10 лет занимавший пост директора магазина «Елисеевский», в начале 80-х годов был обвинен в коррупции и приговорён к смертной казни. На судебном заседании присутствовала его жена. Уже после того, как стало известно, что Соколову жить осталось недолго, к супруге осужденного подошёл следователь КГБ и сделал неожиданное признание.

В ходе следствия было установлено, что в период с 1972 года, то есть практически с самого первого дня на должности директором столичного гастронома, Юрий Соколов на регулярной основе получал взятки за то, что обеспечивал бесперебойное поступление в торговую точку товаров в самом широком ассортименте. Конечно, деньги Юрий Константинович забирал себе не в полном объёме. Нужно было обязательно что-то отдать начальникам баз снабжения и другим руководителям. Без их поддержки избранные клиенты магазина просто не смогли бы получать необходимую продукцию в нужном количестве и вовремя.

Под конец следствия Соколов признал, что действительно существовали различные «тёмные» схемы, благодаря которым полки «Елисеевского» никогда не пустовали. При этом он допустил «оговорку по Фрейду», заявив, что в Советском Союзе работать без взяток в торговле попросту невозможно. Таким образом, он намекнул, что его арест — политическая воля вышестоящих чиновников.

В прессе то и дело появлялись материалы, в которых с упоением рассказывалось о несметных богатствах Соколова. Естественно, советские граждане, взбудораженные такой информацией, приговору обрадовались. Однако многих он, мягко говоря, удивил. Например, следователь КГБ сразу после того, как стал известен вердикт судьи, подошёл к жене Соколова и произнёс: «Ну 10-12 лет… Но расстрел! Это не наше решение. Это решение горкома».

Соколов, конечно, подал ходатайство о помиловании, но оно было отклонено. Это лишь отсрочило исполнение изначально вынесенного приговора. 14 декабря 1984 года бывшего директора магазина всё-таки расстреляли.

Некоторые историки уверены — дело Соколова стало показательным. Вероятно, приговорив директора магазина к расстрелу, Юрий Андропов лишний раз напомнил — мириться с коррупцией не намерен. Мол, такая же участь ждёт всех, кто продолжает жить по принципу «не подмажешь, не поедешь». Вот только сам непримиримый борец со взяточничеством скончался чуть ли не на год раньше «показательного заключённого».