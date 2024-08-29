Блондины из Африки: почему народ гуанчи считают потомками атлантов

В древности Канарские острова населял таинственный народ, который еще в Средневековье был уничтожен европейцами. У этих людей был рост до двух метров, рыжие волосы и светлые глаза, что совершенно нехарактерно для региона их проживания. Исследователи и сегодня не могут понять, кем они были и как оказались на островном архипелаге, совершенно не зная морского дела. Самая смелая гипотеза говорит, что канарцы — осколок мифической Атлантиды.

Европейское завоевание

В 1334 году Канарских островов достигли французские матросы. Через десятилетие Папа Римский передал архипелаг под управление Кастилии. Именно тогда и началось европейское завоевание островов, во время которого европейских солдат очень удивила огромная физическая сила местных жителей.

© Испанские солдаты XV века

Наиболее воинственными оказались гуанчи с острова Тенерифе.

Венецианский моряк Альвизе де Ка да Мосто в 1495 году писал:

«Гуанчи сильны в метании камней и обладают такой силой рук, что двумя-тремя ударами кулака разбивают вдребезги щит!»

Важным оружием гуанчо были заточенные деревянные копья, которые они использовали как для удара, так и для прыжков. Руководил обороной Тенерифе вождь Бенехаро, который смог выгнать испанцев со своей земли.

© Бой гуанчи с испанскими завоевателями

Сразу после освобождения среди гуанчей вспыхнула эпидемия чумы, которая сильно ослабила островитян. Тогда европейцы вернулись и разгромили противника. 29 сентября 1496 году полководец Алонсо де Луго заявил о полном завоевании Канарских островов.

Миф древности

Древнегреческий философ Платон писал, что Атлантида, поглощенная морем за один день, находилась на западе от Геркулесовых столбов прямо напротив гор Атласа. Произошла катастрофа около 9500 лет до нашей эры, и писали о ней Геродот, Диодор Сицилийский и прочие историки прошлого. Сегодня Атлантида — миф, однако географические координаты, определенные Платоном, вселяют в сторонников существования древней цивилизации надежду на ее скорое открытие.

На современной карте Геркулесовы столбы — это Гибралтарский пролив, разделяющий Африку и Европу, а чуть южней гор Атласа находятся Канарские острова, которые многие считают осколками континента Атлантида. Подтверждают теорию и таинственный народ, еще в Средневековье, населявший эти клочки суши посреди океана.

Островитяне, которые не знают моря

Коренные жители Канарского архипелага единственный в мире островной народ, не умевший плавать по морю и даже не знавший самого понятия судоходства. Жители соседних островов обитали в изоляции и имели разный уровень социального развития. Хотя и могли добраться друг к другу вплавь.

© Средневековое изображение мужчин племени гуанчи

Наиболее организованными считались гуанчи с Тенерифе. У канарцев не было лодок, но были козы, собаки, свиньи. До африканского побережья 100 километров, а до Европы 1300 километров и как они попали на острова неизвестно.

Гуанчи считали, что в далеком прошлом их предки были великими, поклонялись Солнцу и пережили морскую катастрофу. Океан в их представлении стал враждебной силой, связываться с которой опасно. Жители архипелага были уверены, что они — единственные выжившие в мире люди и ждали прихода бога, который, согласно легендам, скоро унесет их на небо. Явная аналогия с затопленной океаном Атлантидой.

Свист вместо слов

Поразила европейцев и речь белых туземцев. Находясь на разных островах, они передавали друг другу информацию при помощи особого свиста. Зафиксированы сведения, об общении свистом на расстояние в 15 километров. Находясь рядом, они общались, почти без звука шевеля губами и жестами.

Один из завоевателей острова французский рыцарь Жан де Бетанкур записал в своем дневнике:

«Эти высокие люди владеют самым замечательным из всех языков. Они говорят губами, как если бы у них не было языка вообще. У этих людей существует легенда о том, что их, ни в чем не повинных, жестоко наказал какой-то правитель, приказавший отрезать им языки и отправить на остров».

© Пещера Ла-Куэ-Пинтада — жилище вождя племени гуанчей

Среди современных островитян свист гуанчей жив и сегодня. Однако используют его больше не для общения, а для развлечения туристов.

Внешний вид

О том, что гуанчи и другие племена архипелага коренное население говорит и их антропологический тип. Все они относились к европейской мехтоидной подрасе, которая в доисторические времена населяла Север Африки. Они отличались худощавым и мускулистым телом, широкими плечами и длинными конечностями.

© Современная реконструкция коренного канарца

У них был квадратный подбородок, глубоко посаженные глаза, нос с большой переносицей. Мехтоиды были ассимилированы средиземноморской расой еще в неолите, который начался 9500 лет тому назад.

© Французский футболист и тренер Зинадин Зидан, кабил по происхождению

Гены мехтоидов носят в себе представители берберского народа кабилов, проживающих на севере Алжира.

Пирамиды и мумии

На юго-востоке острова Тенерифе, в городке Гуимар обнаружено шесть ступенчатых пирамид, которые похожи на южноамериканские аналоги. Подробно строения изучил норвежский исследователь Тур Хейердал. Он выяснил, что пирамиды построены из заранее обработанных блоков вулканической породы. Поднявшись на самую высокую из пирамид можно наблюдать двойной закат солнца. Светило закатывается за вершину холма, снова выходит и только потом окончательно уходит за горизонт.

© Канарские пирамиды

Каждое строение с западной стороны имеет лестницу, которая в зимнее равноденствие указывает на место восхода Солнца. Выяснить точный возраст пирамид Хейердалу не удалось. О том, что на острове были мегалитические сооружения, писал еще карфагенский мореплаватель Ганон, однако он утверждал, что людей вокруг них не видел.

© Канарские мумии

Как и древние египтяне, островитяне мумифицировали тела умерших. Однако на Канарских островах людей, занимающихся мумифицированием, презирали. Интересно, что тела на Земле традиционно мумифицировали только три народа — инки, египтяне и канарцы.

Разная письменность

После себя канарцы оставили и многочисленные надписи, расшифровать которые не удается. Испанский исследователь доктор Санчес изучил письмена острова Йерро, который выделил 373 значка, разделенные на четыре группы.

1. Спирали, борозды, закругленные линии схожие с древнейшей письменностью Западной Европы, Скандинавии, Сахары.

2. Параллельные горизонтальные линии, пересеченные вертикалями, полуспирали и крестики, похожие на граффити, найденные в итальянских долинах Ле Меравилье и Фонтанальба

3. Третий — алфавитные знаки, полностью схожие с письменностью древнего Карфагена.

4. Значки почти аналогичные письменным знакам Крита и петроглиграфами Верхнего Египетского царства.

© Узоры на острове Йерро

Когда европейцы прибыли на острова, канарцы находились в каменном веке и уже не владели навыками письма. Возможно, часть знаков нанесли предки островитян, их же потомки деградировали и смысл символов забылся. Интересно, что узоры и письмена высечены металлическими инструментами, которых у туземцев не было.

© Сегодня остров Тенерифе и весь Канарский архипелаг — популярный курортный регион

Язык островитян вышел из употребления еще в Средневековье, а немногие выжившие коренные жители растворились среди пришельцев. Однако и сегодня среди канарцев встречаются высокие светловолосые люди, носящие в себе гены далеких предков. Храбрый народ исчез, но его тайны остались и ждут разгадки.