Как сегодня обслуживают крупнейший в стране орган в Калининграде

Больше шести тысяч труб насчитывает органный комплекс Кафедрального собора в Калининграде. За этим музыкальным хозяйством после введения санкций следят сами музыканты. Корреспондент "РГ" выяснил, как им это удается и хватает ли комплектующих.

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За красивым фасадом калининградского органа скрываются три этажа регистров и труб. Последних - ровно 6031 штука, а их размер варьируется от 11 миллиметров в высоту до поистине впечатляющих 10,5 метра. Трубы выстраиваются стройными рядами, которые формируют аж 122 регистра.

"Это один из лучших органов в мире, что подтверждают гастролирующие музыканты, выступающие на площадке Кафедрального собора. Он отлично сбалансирован, обладает богатством тембров и красок, правильно интонирован, - рассказал титулярный органист и мастер-настройщик Кафедрального собора Мансур Юсупов. - Однако не стоит забывать, что в Калининграде комплекс, состоящий из двух органов: главного и хорового, которые установлены в разных частях собора".

Такие объемы представляют определенные сложности для мастеров. В первую очередь настраивают 25 язычковых регистров. На других российских органах таковых не больше десяти.

Орган в Калининграде один из лучших в мире. Это подтверждают и гастролирующие музыканты

Есть у органа и свои "расходники. Речь идет о необычных гайках, которые специально для органов изготавливают из прессованной кожи. Со временем резьба на них стирается, и гайку приходится менять.

"В России их не производят, все поставки шли из Германии. Сейчас с импортом большие проблемы, но мы успели запастись впрок".

Все остальное можно починить руками на месте. Ту же электронику легко заменить на новую, если невозможно перепаять провода.

А вот с трубами нужно быть осторожнее: их изготавливают по индивидуальным заказам, поскольку каждый орган - инструмент уникальный. Поэтому наладить серийное производство внутри страны априори невозможно. Да и количество инструментов оставляет желать лучшего - их в России, по оценке мастеров, около 160 штук. Все же органная музыка для отечественного слушателя по-прежнему в диковинку.