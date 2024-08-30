Как космонавты добывают воду из мочи

Испытаниях двух экспериментальных систем регенерации воды из урины проводятся сейчас на борту Международной космической станции. Задача - сократить объем воды, которая доставляется на орбиту с Земли.

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Один из способов получения воды на орбите - ее регенерация из урины. На российском сегменте МКС проходят испытания две экспериментальные системы. "Первая - это СРВ-У-РС, которая установлена в малом исследовательском модуле, и вторая - СРВ-УМ в многоцелевом лабораторном модуле "Наука" (МЛМ)", - рассказал космонавт Олег Кононенко, который совершает сейчас годовой полет на МКС (цитата по ТАСС).

Командир отряда космонавтов "Роскосмоса" уточнил, что обе установки предназначены для получения деминерализованной технической воды. По его словам, общие потребности экипажа в воде составляют 4,2 л на одного чел/сутки, или 4600 л/год для экипажа из трех человек. А технологии регенерации воды из урины смогут удовлетворить до 30% потребности человека в воде (около 1,3 л на человека в сутки).

Напомним: "Сепарация" - один из экспериментов, который проводят в настоящее время на МКС российские космонавты и который имеет важное значение для будущих межпланетных миссий. Это испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины. А проще говоря - мочи.

Поясним: регенерация воды - важнейший фактор жизнеобеспечения экипажей длительных пилотируемых экспедиций при отсутствии или минимальной возможности использования запасов воды.

Технология переработки мочи в воду существует давно. Российские специалисты разработали для космических станций просто уникальную систему регенерации воды и кислорода из "отходов человека". Образно говоря, ничто в космосе не пропадает зря: уже потребленные вода, кислород, атмосфера не идут в утиль, а восстанавливаются через сложную систему очистки. И вновь - в дело.

Однако не надо думать, что космонавты пьют воду, полученную из мочи. Хотя такая вода, кстати, после всех превращений получается очень-очень чистая. Но только она всегда шла на технические нужды. А вот жажду утоляют исключительно водой, переработанной из конденсата атмосферной влаги.

По словам ученых Института медико-биологических проблем РАН, создание замкнутых систем жизнеобеспечения экипажа было едва ли не главным условием для долговременных космических станций. Почему? Только на запасах воды и кислорода далеко не улетишь. До "Салюта-4" все брали с собой. И только в 1975 году космонавты Георгий Гречко и Алексей Губарев впервые попробовали на орбите "напиток", сделанный из испарений и грязной воды. Это была революция.

Если совсем просто, то процесс выглядел примерно так: воздух прогонялся через сушильно-холодильный агрегат. Влага там конденсировалась, собирались все жидкие "нечистоты". Ученые выделяли 200 примесей! Органические окислялись до углекислого газа и воды. Что оставалось - сорбировалось на активированных углях. Сначала выдавалась дистиллированная вода, и уже потом она насыщалась солями и консервировалась ионами серебра.

Конечно, потом системы значительно усовершенствовали. И угли начали применяться намного лучше - вибротермостойкие, и катализаторы стали куда мощнее. Созданы новые марки сорбентов. Появились оригинальные сепараторы, насосы, теплообменники, испарители, дистилляторы, электролизеры и т.д.

"Русские опередили нас в этой области", - честно признавали американцы. Ведь испытания самой первой системы очистки воды проводились еще в 1967 году: тогда трех испытателей на целый год заперли в металлической бочке - прообразе марсианского космического корабля. И уже тогда стало понятно, насколько это сложная техническая задача - регенерация. Причем стандарты "космической чистоты" с самого начала были если и не выше, то ничуть не уступали земной.

Позже для станции "Мир" был разработан целый комплекс систем: для очистки воды из конденсата, из мочи и душевой воды, удаления углекислого газа, очистки атмосферы от вредных примесей, восстановления кислорода. Теперь все они, еще на более высоком техническом уровне, есть и на МКС. И возвращение "на круги своя" до 90 процентов жидких отходов не может не впечатлять.

Сейчас новая российская система регенерации испытывается в рамках эксперимента "Сепарация", который выводит представления о процессе регенерации воды методом вакуумной дистилляции и способах организации процессов с двухфазными средами на качественно новый уровень.