Что можно приготовить из того, что нарисовали большие мастера?

В Зимнем дворце Эрмитажа продолжается одна из главных выставок года - "ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века". Экспозиция построена вокруг знаменитых "Лавок" - серии масштабных полотен Франса Снейдерса, изображающих фруктовые, овощные, рыбные прилавки, и - что греха таить - вызывает массу гастрономических впечатлений не хуже ужина в модном ресторане. А реально ли приготовить что-то из "продуктового набора" этих средневековых шедевров сегодня?

© Казимир Малевич "Натюрморт"

Петербургские музейщики и рестораторы вместе попытались выяснить и провели специальное исследование, приуроченное к выставке. Оказалось, что можно, но есть одно "но" - визуально блюда будут эффектными, а вот на вкус - не очень. Для современного человека все это очень жирно и пресно.

Мы вспомнили еще несколько знаменитых натюрмортов мировой живописи и попробовали взглянуть на них взглядом современного потребителя, словно пройдясь по воображаемому рынку.

Важно: не воспринимайте все слишком серьезно!

Эта картина известна своей шуточной историей: в 1880 году французский искусствовед и меценат Шарль Эфрусси заказал Эдуарду Мане натюрморт под названием "Пучок спаржи". Цена за труд - 800 франков. Но когда живописец показал Эфрусси свою работу, тому она так понравилась, что он заплатил тысячу. Мане, недолго думая, нарисовал на "сдачу" маленький натюрморт с одним стеблем спаржи. И отправил его вместе с короткой запиской: "Этот стебелек отвалился от вашего пучка. Высылаю его Вам".

Сегодня из спаржи готовят сотни гурманских блюд, но одно из ее неоспоримых достоинств в наше "зожное" время - возможность написать на упаковке или ценнике сакральное "100% vegan". Продажи точно вырастут.

© Édouard Manet, Public domain, via Wikimedia Commons

Питер Артсен, "Мясная лавка со Святым семейством, раздающим милостыню"

Перед нами так называемый "перевернутый натюрморт" - на переднем плане живописная груда снеди, но важнее то, что виднеется позади, через окно этой самой мясной лавки. А там Святое семейство - Мария с младенцем на ослике и Иосиф, которые бегут в Египет, но даже в этом нелегком пути думают и о других, подавая милостыню.

В этом полотне (а оно было довольно популярным, художник создал несколько копий картины) зашифрованы глубокие смыслы и символы. Но современному зрителю, хорошо подготовленному самыми разными телешоу, наверняка в глаза бросится вот что: а как дела в этой лавке с товарным соседством? Сырое мясо рядом с хлебом и сыром?! Однозначно, "красный флаг".

© wikiart.org

Это одно из полотен Снейдерса, представленных на выставке в Эрмитаже. "Фруктовая лавка" - праздник жизни, оторвать взгляд от массивного деревянного прилавка, ломящегося от корзин с фруктами просто невозможно. Кажется, все, что растет и плодоносит, здесь есть. Присмотритесь: виноград и смоква, гранаты и апельсины, лимоны и сливы, черешня и груши, персики, яблоки и ежевика…

Но подождите, арбузы и артишоки лежат прямо на полу? Тут еще и собака с обезьяной! Сплошная антисанитария. Кажется, можно писать жалобу в Роспотребнадзор.

© Hermitage Museum/ wikipedia.org

Эта картина написана еще задолго до всем известного "Черного квадрата" и относится к периоду творческих исканий мастера абстракционизма. Для работы над "Натюрмортом" художник выбрал французский стиль росписи - "техника клуазоне", где густые линии черного цвета жирным контуром замыкают цветовые пятна. Эта работа не похожа на привычные полотна Малевича, но уже несет в себе отличительную черту его подхода - использование глубоких насыщенных цветов, выражающих энергию художника.

Ну, на компот-то изображенное возьмем? Еще чуть-чуть и переспеют - видно же.

© wikiart.org

Знаменитый искусствовед Абрам Эфрос так описывал философию натюрмортов Давида Штеренберга:

"Натюрморт Штеренберга - это мир селедки и халы. Это тарелка с одной-двумя рыбицами, одной-двумя булками. Они не встречают ничего рядом с собой. Штеренберг подает их нестерпимо четко и рельефно, точно на вывеске лавчонок. Вся его живопись есть рассказ о хлебе насущном, которого надо припасти так немного, чтобы прожить, но над которым надо помучиться так много, чтобы достать".

© Соцсети

Все натюрморты Штеренберга сводятся к приему - чем меньше предметов показано в композиции, тем более драгоценными они кажутся. Но все-таки… Простокваша последняя осталась, больше нет? А срок годности можно посмотреть?..

Тем временем

Выставка "ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века" будет работать в Эрмитаже до 15 сентября. И побывать на ней нужно обязательно. Кстати, некоторые полотна были отреставрированы специально для выставки - это панно "Цветы среди архитектуры (Весна)" и крупноформатный картон для шпалеры "Охотничьи трофеи", исполненный фламандскими художниками Абрахамом ван Дипенбеком и Питером Булем. В залах, к слову, не только картины, но и предметы прикладного искусства, исполненные западноевропейскими мастерами - шпалеры, роскошные серебряные кубки, резная кость, тисненые кожи, а также китайский фарфор и изысканные изделия восточных мастеров.