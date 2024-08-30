Как англичане назло Сталину сожгли Кенигсберг

В августе 1944 года британская авиация сравняла с землей «столицу прусского милитаризма» — Кенигсберг. Именно англичане превратили богатейшее архитектурное наследие столицы Пруссии в руины, которые потом советские власти решили не восстанавливать как «чуждые». Немецкий историк и юрист Герфрид Хорст считает, что будущий Калининград разбомбили назло СССР и Сталину. Как английские бомбы превратили жемчужину Балтики в пылающий ад — в материале «Газеты.Ru».

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Колыбель духа и житница Рейха

Кенигсберг был основан в XIII веке тевтонскими рыцарями, и спустя века стал столицей Прусского королевства. Воинственная Пруссия объединяла вокруг себя разрозненные немецкие государства. К началу Второй мировой войны за Кенигсбергом прочно закрепилась слава города-символа германского духа и прусского милитаризма.

Хотя символическое значение Кенигсберга для немецкого национального мифа было очень велико, в городе практически не было крупных заводов, а сама Пруссия была «житницей Рейха» — важнейшим сельскохозяйственным регионом.

© Кенигсберг до Второй мировой войны

В ходе Тегеранской конференции (первой встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции) в 1943 году британский премьер Уинстон Черчилль предложил расчленить Пруссию.

«Я хотел бы подчеркнуть, что корень зла Германии — Пруссия», — заявил он. Сталин в ответ подчеркнул, что русским нужен незамерзающий порт на Балтийском море.

«Тем более, что исторически — это исконно славянские земли. Если англичане согласны на передачу нам указанной территории, то мы будем согласны с формулой, предложенной Черчиллем»,

— сказал советский вождь.

Бомбить «колыбель немецкого духа» начали еще в 1941 году советские самолеты. Первый налет на Кенигсберг устроили в ответ на немецкую бомбардировку Москвы. В рейде задействовали 11 тяжелых бомбардировщиков Пе-8. Особых результатов, помимо символических, этот налет не принес.

© Cоветский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик дальнего действия «ТБ-7» (другие обозначения Пе-8, АНТ-42)

В 1943 году советские летчики пять раз сбрасывали на Кенигсберг бомбы. Впервые была применена пятитонная бомба ФАБ-5000 — для разрушения береговых укреплений. Был поврежден порт, однако городская застройка серьезным разрушениям не подверглась.

Двойной удар «Ланкастеров»

В 1940 году в ответ на немецкую бомбардировку голландского Роттердама Великобритания начала бомбить объекты в Германии. В ответ Гитлер приказал Люфтваффе бомбить британские города. В свою очередь, правительство Черчилля одобрило план стратегических бомбардировок не только военных объектов Рейха, но и немецких городов — чтобы запугать немецкое население. Удары по военным объектам долгое время не приносили весомых плодов, поскольку бомбометание не отличалось точностью, а ПВО сбивала многие самолеты.

Бомбежки немецких городов были более эффективны. Англичане изучили опыт налетов на Германию и пришли к выводу, что самым эффективным способом устрашения немцев будет «тройной удар»: сначала фугасными бомбами сорвать с домов крыши и разрушить брандмауэры; потом сбросить на город зажигательные бомбы, чтобы вызвать пожары; и снова фугасными бомбами разбить дороги и водопроводы, чтобы помешать пожарным. В огненных смерчах, возникавших после таких налетов, гибли тысячи мирных жителей. Так почти полностью были разрушены Гамбург и Дрезден.

В августе 1944 года британские Королевские ВВС предприняли два налета на Кенигсберг. Первая бомбардировка состоялась в ночь с 26 на 27 августа. Сразу 174 самолета «Ланкастер» атаковали колыбель прусского духа, но не особо удачно — бомбы упали на восточные пригороды. Четыре самолета сбили силы немецких ПВО.

Незадолго до этого советские войска провели невероятно успешную операцию «Багратион», разгромив немецкую группу армий «Центр» и освободив Белоруссию. Следующей на очереди была как раз Восточная Пруссия.

Официально британцы бомбили Кенигсберг, чтобы разрушить кольца мощных укреплений. Гитлер приказал превратить город в неприступную крепость — фестунг. А кроме того, англичане хотели повредить важный для немцев порт на Балтике.

«Нет ни капли сомнения в том, что борьба против человеконенавистнической идеологии национал-социалистов была оправданной и необходимой. Британские ВВС разрушили Кенигсберг, потому что это был немецкий город, потому что Германия находилась под властью нацистов, потому что Британия вела войну против нацистов в Германии», — утверждает немецкий историк и юрист Герфрид Хорст, исследователь истории Кенигсберга.

© Панорама Кенигсберга после штурма, 9 апреля 1945 год

В ходе первого налета погибло около 1 тыс. мирных жителей города. Второй рейд на Кенигсберг англичане провели в ночь с 29 на 30 августа.

Напалмовый ад

Уже 189 самолетов пролетели через воздушное пространство нейтральной Швеции (шведы даже стреляли по британским ВВС и направили ноту протеста Лондону), и атаковали… не военные объекты и фабрики, а исторический центр Кенигсберга. Старые дома, кирхи и замок выгорели от жара напалмовых взрывов.

От 4500 до 6000 кенигсбержцев погибли.

По словам Хорста, британцы уничтожили город, чтобы он не достался русским. Но при этом сохранили важные инфраструктурные объекты, чтобы немцы подольше сопротивлялись наступающей Красной армии.

© Разрушенный Кенигсберг, 9 апреля 1945 года

«Определенные военные объекты оказались нетронуты сознательно, например, казармы и вокзалы Кенигсберга. Это касалось также таких объектов, как нефтеперерабатывающие заводы. Это можно объяснить так: в интересах западных союзников было, чтобы немецкие танки на восточном фронте имели достаточное количество горючего и как можно дольше не давали русским вступать на их территорию».

Британские ВВС оценили результаты налета следующим образом: 20% промышленных объектов и 41% всех домов Кенигсберга были уничтожены. Сильнейшим разрушениям подверглись районы Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф.

Выгорели кафедральный собор XIV века и старый королевский замок.

Местные жители, пережившие бомбежку, вспоминали — город превратился в пылающий, неописуемый ад. В этот раз английские бомбардировщики атаковали самый центр города.

«Налетам и взрывам не было конца... Бомбардировщики планомерно и добросовестно усеивали [центр] канистрами с напалмом, впервые примененными именно здесь, и разрывными и зажигательными бомбами различной конструкции. В результате весь центр вспыхнул почти разом. Резкое повышение температуры и мгновенное возникновение сильнейшего пожара не оставили гражданскому населению, жившему в узких улочках, никаких шансов на спасение. Люди сгорали и у домов, и в подвалах...» Михаэль Вик, 16-летний кенигсбержец

Остарбайтер Юрий Хоржемпа отметил, что первая бомбардировка продолжалась минут 10. А вот второй, казалось, не будет конца.

«Британцы впервые применили заряды с напалмом. Пожарные пытались тушить это море огня, но ничего не выходило. У меня до сих пор перед глазами: полуголые люди мечутся среди пламени, а с неба с воем падают все новые и новые бомбы...»

Кенигсберг горел три дня и выгорел дотла. Хоржемпе и другим остарбайтерам приказали собирать тела мертвецов.

© Жители Кенигсберга возвращаются домой, 9 апреля 1945 года

«Стоял жуткий смрад. А уж в каком состоянии были тела... Останки мы складывали на телеги и увозили за город, где закапывали в братские могилы».

Спустя полгода, в начале 1945-го, советские войска решительным штурмом выбили вермахт из Кенигсберга. Большинство местных жителей бежали на Запад, часть из них погибла по дороге под новыми бомбами. Оставшиеся в живых сеяли панику в Рейхе, рассказывая об ужасах войны.

Когда кончилась война, Кенигсберг переименовали в Калининград. На острове Кнайпхоф, где до бомбежки было множество старинных домов, остался только кафедральный собор. Разрушенные здания не восстанавливали, а разбирали на стройматериалы — чтобы реставрировать дома в других областях СССР.

Для перебравшихся в новую Калининградскую область советских граждан наследие немецкого Кенигсберга ценности не представляло — оно ассоциировалось с «германской военщиной». В 1960-х местные власти решили снести остатки королевского замка, сожженного британским напалмом. На его месте начали строить Дом Советов, который стал на долгие годы недостроем и новым символом советского Калининграда. К августу 2024 года его тоже снесли.

© Колонна Красной армии движется по Кенигсбергу, 1 мая 1945 года

Сегодня в Калининградской области по-прежнему есть множество руин уникальных старинных немецких домов, кирх и замков. Какие-то из них пытаются охранять или восстанавливать местные энтузиасты-краеведы. Это уже не символы немецкого милитаризма, а наше собственное историческое наследие.