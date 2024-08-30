Как ученые собираются разрушать опасные метеориты прямо в космосе

Специалисты УрФУ, УрО РАН и ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии в Черноголовке получили данные о том, как разрушаются железные метеориты, чтобы эффективнее бороться с астероидно-кометной опасностью.

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Они провели серию опытов и выяснили, как "пришельцы" сопротивляются разрушению при ударах.

"Например, если по какому-нибудь материалу ударить молотком, в зависимости от вязкости и других характеристик материала, произойдет откол, разрушение. Так происходит и с железными метеоритами, но в нашем случае речь идет о гораздо больших нагрузках", - говорит соавтор работы, младший научный сотрудник лаборатории УрФУ Разиля Муфтахетдинова.

Для исследования взяли четыре железных метеорита разного состава, с разным содержанием никеля (от 5 до 17 процентов). Сравнительный анализ показал, что разрушение происходит в довольно широком диапазоне нагрузок, и конечно, помимо прочего, влияют структура, дефекты внутри объекта. "Однако, - отметила Муфтахетдинова, - если сравнивать с железными и железоникелевыми сплавами земного происхождения, то прочность железных метеоритов лишь незначительно уступает самым высокопрочным сталям".

Данные, которые получили ученые, помогут разрушать астероиды или метеориты на подлете, прямо в космосе с помощью ядерного взрыва или большого заряда промышленного взрывчатого вещества.

Следующий этап - исследовать на микроуровне деформированные после эксперимента образцы. Ученые уже провели томографию и собираются оценить, как изменилась микротвердость метеоритов.