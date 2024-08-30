Сергей: что на самом деле зашифровано в этом имени

Сейчас имя Сергей является одним из самых популярных в России. Между тем, оно имеет древние корни, и раньше не каждого мальчика могли называть Сергеем. Это можно объяснить значением данного имени, тем, как оно расшифровывается.

По некоторым данным, имя Сергей происходит от древнего римского рода патрициев Сергиус. Прародитель рода был из города Альба-Лонга, откуда вышли и основатели Рима. В греко-римской мифологии Сергиуса упоминают как друга героя Троянской войны Энея. Наиболее известным представителем данного рода является Марк Сергий Сил – воин, который во время второй Пунической войны потерял правую руку, но при этом продолжил биться наравне с другими. Примечательно, что большинство представителей рода Сергиус были воинами.

В Россию имя Сергей, которое изначально звучало как Сергий, пришло в X веке вместе с христианством. Одним из первых носителей данного имени в истории христианской религии был святой Сергий Римлянин, принявший мученическую смерть. Позже священники и монахи Сергий Синайский, Сергий Валаамский Чудотворец и Сергий Радонежский также были причислены к лику святых. В итоге имя Сергей попало в церковные календари, которыми пользовались на Руси при выборе имени новорождённому.

Интересно, что данным именем в России называли и представителей аристократии. И это легко объяснить, ведь в переводе с латинского Сергей расшифровывается как «знатный», «высокочтимый». С XVIII века имя особенно часто начали давать детям дворян.

Среди простых людей данное имя стало популярно в конце XIX столетия. Уже в начале ХХ века оно вошло в первую десятку самых распространённых имён, а после Великой Отечественной оказалось на втором месте. Чаще всего имя Сергей в нашей стране давали сыновьям в 1960-х годах. Сейчас в России так своих детей называют реже, чем в СССР, однако данное имя всё равно входит в тридцатку самых распространённых.