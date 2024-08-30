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Сергей: что на самом деле зашифровано в этом имени

Сейчас имя Сергей является одним из самых популярных в России. Между тем, оно имеет древние корни, и раньше не каждого мальчика могли называть Сергеем. Это можно объяснить значением данного имени, тем, как оно расшифровывается.

Сергей: что на самом деле зашифровано в этом имени
© Русская семерка

По некоторым данным, имя Сергей происходит от древнего римского рода патрициев Сергиус. Прародитель рода был из города Альба-Лонга, откуда вышли и основатели Рима. В греко-римской мифологии Сергиуса упоминают как друга героя Троянской войны Энея. Наиболее известным представителем данного рода является Марк Сергий Сил – воин, который во время второй Пунической войны потерял правую руку, но при этом продолжил биться наравне с другими. Примечательно, что большинство представителей рода Сергиус были воинами.

В Россию имя Сергей, которое изначально звучало как Сергий, пришло в X веке вместе с христианством. Одним из первых носителей данного имени в истории христианской религии был святой Сергий Римлянин, принявший мученическую смерть. Позже священники и монахи Сергий Синайский, Сергий Валаамский Чудотворец и Сергий Радонежский также были причислены к лику святых. В итоге имя Сергей попало в церковные календари, которыми пользовались на Руси при выборе имени новорождённому.

Интересно, что данным именем в России называли и представителей аристократии. И это легко объяснить, ведь в переводе с латинского Сергей расшифровывается как «знатный», «высокочтимый». С XVIII века имя особенно часто начали давать детям дворян.

Среди простых людей данное имя стало популярно в конце XIX столетия. Уже в начале ХХ века оно вошло в первую десятку самых распространённых имён, а после Великой Отечественной оказалось на втором месте. Чаще всего имя Сергей в нашей стране давали сыновьям в 1960-х годах. Сейчас в России так своих детей называют реже, чем в СССР, однако данное имя всё равно входит в тридцатку самых распространённых.