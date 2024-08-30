Люди X: почему живущие в Непале люди продолжают мутировать

На этот раз объектом изучения британских исследователей стали непальцы, живущие на высоте более 3,5 километров. Оказалось, что из-за особых (малоблагоприятных) для жизни условий их руки короче, чем у людей, живущих в долинах.

Ученые пришли к выводу, что укороченные верхние конечности — своеобразная адаптация организма к суровым условиям. Непальцам приходится приспосабливаться к низким температурам, кислородному голоданию, повышенному влиянию ультрафиолетового излучения и недостатку питательных веществ.

Вы спросите: как с этим всем помогут справиться коротенькие ручки? Дело в том, что из-за недостатка необходимых для нормального развития эмбриона веществ организм начинает чем-то жертвовать, чтобы сэкономить ресурсы для того, что действительно важно, — мозга. Выбор эволюции пал на руки.

Гипотеза подтверждается и в высокогорьях Анд, где у детей до 14 лет были зафиксированы укороченные руки и ноги — это происходит за счет сокращения длины предплечий и голеней. Кисти и ступни изменениям практически не подверглись, они не отличаются от тех, которыми пользуются жители равнин.

По предположению ученых, разница между жителями равнин и высокогорий Непала должна быть существеннее, чем в Андах, потому как и условия на Гималаях куда суровее. Поэтому, собственно, и было проведено исследование. В нем приняли участие 254 жителя Непала обоих полов от 18 до 59 лет — у них измеряли рост и пропорции рук.

Каждый из участников эксперимента по национальности был шерпом, у них был схожий рацион питания и уровень физической подготовки. Разница среди испытуемых была только в одном: 183 человека жили на высоте более 3500 метров, 71 человек — на высоте 1400 метров.

Оказалось, что у жителей гор руки на 1-3 см короче, чем у обитателей равнин. А еще в зависимости от высоты у мужчин не наблюдалось разницы в длине предплечий, а вот у женщин, живущих в высокогорьях, руки были на 1 см короче, чем у жительниц предгорий.