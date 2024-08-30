Спасенного в Донбассе медведя Грома поселили в Московском зоопарке

Спасенного в 2022 году из зоны боевых действий бурого медведя перевезли в Московский зоопарк. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Московского зоопарка.

Медведя Грома эвакуировали из города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) в октябре 2022 года. Хищник около 10 лет жил на территории пивного завода, о нем заботились рабочие. Однако после начала спецоперации (СВО) Гром стал пугаться звуков взрывов и постоянно находился в стрессе. В связи с этим его решили переселить в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Там Гром провел два года.

26 августа 18-летнего медведя перевезли из Центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка.