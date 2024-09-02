В ядре Земли нашли загадочную структуру в форме пончика

Ученые из Австралийского национального университета обнаружили в жидком ядре Земли, на глубине в несколько тысяч километров, область в форме пончика. Открытие раскрывает некоторые тайны динамики магнитного поля нашей планеты.

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У Земли два слоя ядра: внутреннее ядро — твердый слой, и внешнее ядро — жидкий. Вокруг ядра Земли находится мантия. Недавно обнаруженная область находится в верхней части внешнего ядра Земли, где жидкое ядро встречается с мантией. в жидком ядре встречается только в низких широтах и располагается параллельно экватору. По словам сейсмологов, до сих пор о существовании этой области никто не знал.

Профессор Хрвое Ткальчич отмечает, что сейсмические волны, обнаруженные в недавно открытой области, медленнее, чем в остальной части жидкого внешнего ядра.

«Мы не знаем точной толщины "пончика", но предполагаем, что он простирается на несколько сотен километров под границей ядра и мантии», — добавил Ткальчич.

Открыть новую область помогло наблюдения за землетрясениями. Ученые проанализировали сходство форм сейсмических волн спустя много часов после времени возникновения землетрясений. Поняв геометрию путей волн и то, как они пересекают объем внешнего ядра, сейсмологи воссоздали время их прохождения через Землю, продемонстрировав, что обнаруженный регион обладает низкой сейсмической скоростью.

По словам Ткальчича, до сих пор эта область-пончик оставалась скрытой, так как предыдущие исследования собирали данные с меньшим объемным охватом внешнего ядра, наблюдая волны, которые обычно ограничивались одним часом после начала сильных землетрясений. Австралийские ученые же изучали реверберирующие волны в течение многих часов после сильных землетрясений, пишет Phys.org.