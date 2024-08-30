Как «Зенит» переписал историю российского футбола

29 августа 2008 года – историческая дата для российского футбола. Можно сказать, и для всего российского спорта. В тот день «Зенит» одолел легендарный «Манчестер Юнайтед» и завоевал единственный Суперкубок УЕФА в истории России. Рассказываем об этом триумфальном вечере.

© ФК "Зенит"

Петербуржцы получили право бороться за Суперкубок как победители Кубка УЕФА. 14 мая в финале второго по силе еврокубка сине-бело-голубые разобрались с шотландским «Рейнджерс». Соответственно, манкунианцы в сезоне-2007/2008 выиграли Лигу чемпионов, причём не абы где, а в самой Москве на «Лужниках». Многие российские любители футбола помнят ту битву с «Челси», тот дождливый вечер и счастливого Криштиану Роналду с трофеем.

К сожалению, а, может быть, и к счастью, португальский кумир миллионов пропустил матч за Суперкубок УЕФА из-за травмы. Он наблюдал за игрой с трибуны. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Кстати, сейчас этот стадион является домашним для главной звезды нынешнего российского футбола Александра Головина, лидера «Монако».

Стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА:

«Манчестер Юнайтед»: Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Неманья Видич, Патрис Эвра, Даррен Флетчер, Пол Скоулз, Андерсон, Нани, Уэйн Руни, Карлос Тевес.

«Зенит»: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Себастьян Пюигренье, Радек Ширл, Анатолий Тимощук, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Данни, Алехандро Домингес, Павел Погребняк.

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат оставил на скамейке запасных лучшего игрока сборной России на Евро-2008 Андрея Аршавина и выпустил новичка Данни. Петербуржцы классно начали матч, оказывая давление на оборону «Ман Юнайтед», но первые попытки поразить ворота ван дер Сара не увенчались успехом.

У команды сэра Алекса Фергюсона было не слишком много моментов в первом тайме, пару раз «Зенит» выручал Малафеев после ударов Тевеса и Руни. В общем-то, сине-бело-голубые смотрелись острее и больше заслуживали забитого мяча. Стандарт помог российской команде отправить гол «в раздевалку». Игорь Денисов выиграл верховую борьбу на ближней штанге и макушкой по классной траектории направил мяч к воротам, а Погребняк с ленточки вколотил его куда надо.

Как раз сегодня Павел Викторович поделился воспоминаниями о той встрече:

Очень рад, что мы сотворили историю. Благодарю партнёров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра Алекса Фергюсона. Помню тот день, голевой пас Денисова, – приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

После перерыва Адвокат выпустил Аршавина вместо Домингеса. Второй тайм начался на встречных курсах, было немало хороших эпизодов и у тех, и у других. На 59-й минуте Данни совершил великолепный слаломный проход и оставил не у дел оборону «красных дьяволов» – 2:0. Между прочим, голевая атака началась с удара от ворот в исполнении Вячеслава Малафеева.

Конечно, после такого «Манчестер Юнайтед» встрепенулся и принялся штурмовать чужие ворота. Всё-таки на 73-й минуте им удалось отыграть один мяч. Манкунианцы шикарно разыграли угловой и в результате комбинации Тевес вывел Неманью Видича на прекрасную ударную позицию, а тот прошил трёх полевых игроков «Зенита», которые стояли на пути мяча.

В конце матча произошёл забавный эпизод: Пол Скоулз вытянул руку вверх и прямо ею перевёл мяч в ворота Малафеева после подачи партнёра. За это он получил вторую жёлтую карточку и досматривал матч вне поля. А потом прозвучал финальный свисток, который осчастливил многочисленных болельщиков «Зенита», приехавших на этот матч, да и всю Россию.

Самое яркое воспоминание о той игре – финальный свисток, ознаменовавший нашу победу. Помню матч целиком, свой гол, жену Петру, которая болела за меня на трибуне, сыновей, которые звонили после игры. В тот день я пережил лучший момент в своей карьере, – говорил один из главных героев встречи Данни в интервью пресс-службе «Зенита».

Историческая победа. Ни одна российская команда больше не завоёвывала Суперкубок УЕФА. Хочется верить, что в ближайшем будущем Россию разбанят и какой-нибудь клуб найдёт в себе силы, чтобы повторить такое значимое достижение. Возможно, это будет тот же самый «Зенит».