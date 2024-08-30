Почему миллионы лет назад на Земле исчезла жизнь

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Ученые раскрыли тайну массовых вымираний морских организмов, произошедших миллионы лет назад. Речь о нескольких волнах гибели морских существ между 185 и 85 миллионами лет назад — в мезозойскую эру. Оказалось, что виновником этих катастроф стал необычный тандем: тектоника плит и бурная биологическая активность в океане.

Что произошло

В ту эпоху, когда на суше царствовали динозавры, океаны пережили несколько серьезных кризисов. Морские жители буквально задыхались, так как уровень кислорода в водоемах катастрофически падал. Ученые долго ломали голову над причинами этих событий, известных как океанические аноксические явления.

Виновники катастрофы

Исследователи из Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружили, что главными виновниками этих катастроф стали геологические процессы. Распад суперконтинента Гондвана привел к интенсивной вулканической активности. Выветриваясь, вулканические породы насыщали океан фосфором — важнейшим питательным веществом для живых организмов. Это вызвало настоящий взрыв жизни в океане: фитопланктон и другие микроорганизмы бурно размножались.

Гибельные последствия

Однако этот бурный рост имел негативные последствия. Когда организмы умирали, их останки опускались на дно океана, где бактерии разлагали их, потребляя при этом огромное количество кислорода. В результате в океане образовывались обширные «мертвые зоны», где жизнь практически отсутствовала.

Эти события оказали глубокое влияние на эволюцию жизни на Земле. Многие виды морских животных тогда вымерли, а выжившие были вынуждены адаптироваться к новым, более суровым условиям. Кроме того, накопление органического материала на дне океана в конечном итоге привело к образованию крупных месторождений нефти и газа.